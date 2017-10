«Necesitamos refuerzos, y el apoyo de Afagi ha sido vital»

Aquellos que tienen familiares con alzhéimer reconocen que es muy importante mantener relación con otras personas que vivan o hayan vivido la misma situación. El encuentro entre José Arana, Ana Egaña y Lupe Amunarriz ha significado para ellos una especie de terapia, «un alimento para el alma», tal y como reconoce la de Donostia.

Todos ellos cuentan o han contado en algún momento con la ayuda de Afagi, la Asociación de Familiares, Amigos y Personas con Alzhéimer de Gipuzkoa. José reconoce que tardó en pedir ayuda, pero en su primer contacto con la entidad ya le avisaron de que él solo no iba a poder cuidar de su mujer. «Para mí ha sido una ayuda fundamental, impresionante». En su caso, además, ha acudido en un par de ocasiones a unas vacaciones para cuidadores de personas con alzhéimer, en las que pasan diez días realizando diversas actividades mientras sus familiares afectados están atendidos. «Es sensacional hablar con personas que tienen los mismos problemas que tú», admite.

«Quiero ser voluntaria»

Lupe accedió a Afagi después de acudir a una charla que la asociación dio en Irun. Tras la misma, se acercó a hablar con la psicóloga para comentarle su caso, y desde entonces mantiene citas con ella asiduamente. «Me aconseja los pasos que tengo que ir dando, qué tengo que hacer tanto en el trato con Martín como en la solicitud de ayudas, médicos, etc. También voy a terapia de grupo».

«Es que necesitamos refuerzos», reconoce Ana, consciente de que su experiencia con Txuma puede servir a muchas otras mujeres. «Estoy planteándome ser voluntaria de la asociación, pero todavía no. Necesito un tiempo para recuperarme, reestructurar mi vida sin mi marido, y cuando me sienta con fuerzas creo que daré el paso. Porque a mí me hace muy feliz poder hablar con gente como Lupe y como José, y poder ayudarles en lo que pueda», afirma. Porque nadie mejor que aquellos que ya lo han vivido entiende mejor lo difícil que es aceptar que tu pareja tiene alzhéimer.