El PoP Up de Navidad regresa hoy al Hotel de Londres con 12 stands de moda y belleza DV SAN SEBASTIÁN. Domingo, 10 diciembre 2017, 09:18

Como aperitivo a las compras de Navidad o simplemente para darse un capricho, el Pop Up de Navidad organizado por Gipuzkoa de Moda regresa al Hotel de Londres, de Donostia, por cuarto año consecutiva.

A lo largo de este domingo, desde las 10.30 horas y hasta las 20.00 horas, esta representación del comercio local relacionado con la moda, la belleza y, por qué no, también un espacio dedicado al ocio, abrirá sus puertas, con entrada libre y gratuita.

Este Pop Up de Navidad será el tercero y último de este 2017, y congregará a doce tiendas guipuzcoanas para despedir el año por todo lo alto.

Bengoa dj será el encargado de poner música en directo durante toda la jornada y animar a todos aquellos que se acercan a los distintos stands, pero sobre todo amenizar el espacio reservado al ocio, donde también se contará con la presencia de Keler.

Ahora bien, para aquellas -ya que está dirigido fundamentalmente a mujeres- que vayan a por esa prenda o complemento que les falta en sus armarios podrán elegir entre los stands de Xuxurla by Eva Recio, Ariz, Enedur, La ratita presumida, Molupita, Beti Beauty o Imagine, una de las incorporaciones en este Pop Up y que llega directa de Lasarte-Oria.

Para cumplir con el calendario, las colecciones que colgarán en los distintos stands serán de invierno con un guiño a la Navidad. Es decir, «mucha prenda exterior», explican desde la organización del evento, en referencia a la clara presencia de abrigos, pero también de complementos como bufandas, gorros, y también calzado, «por ser lo que mejor funciona».

Predominará la moda pero eso no significa que no haya lugar para la salud, la belleza y la estética de la mano de Gap Peluqueros, Sarai Apropos MakeUP y Yo Salud Estética. La zona de belleza es otra de las novedades que ya se incorporaron en el Pop Up de otoño, que ofrecerán tratamientos de belleza, maquillaje y peluquería en directo.