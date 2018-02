«Ver nacer a tu hijo en un rellano es brutal» Rosana Muñoz, vecina de Errenteria, dio a luz a su hijo Axel en el descansillo de su portal Imanol Lavaud y Rosana Muñoz junto a sus dos hijos, Axel y Noa, en la habitación del Hospital Universitario Donostia. / ARIZMENDI IKER MARÍN Martes, 6 febrero 2018, 07:37

«Fue todo muy rápido. Yo sabía, sentía, que mi hijo nacida ya, que no llegábamos al hospital». Esta frase de Rosana Muñoz, vecina de Errenteria, resume perfectamente lo que sucedió ayer de madrugada en el portal número 11 de la calle Larrunarri del municipio de Oarsoaldea.

Axel Lavaud Muñoz, segundo hijo de Rosana e Imanol, nació a las 2.44 horas en el descansillo que une su casa, que está situada en el segundo piso del portal, con el primero del inmueble al no disponer el portal de ascensor. El niño nació concretamente en un espacio de dos metros cuadrado. «Hacia mucho frío, mi mujer tiritaba, sin epidural, tumbada en el suelo, pero se portó como una auténtica campeona. Me quito el sombrero ante ella», dice un orgulloso marido que todavía no se ha quitado el miedo y la tensión del cuerpo.

«Es la típica escena que ves en las películas, que crees que es imposible que suceda en la vida real, y cuando te ves en esa situación... Todavía estamos en estado de shock. Ver nacer a tu hijo en un rellano es brutal. Es la experiencia más fuerte que hemos vivido en nuestras vidas. Nunca se sabe, pero será difícil que alguna vez vivamos algo similar», explica Lavaud en la cuarta planta del Hospital Universitario Donostia.

Ocho escalones

Eran las 2.00 de la madrugada de ayer lunes. Rosana despertó a esa hora a su marido y le dijo que tenía contracciones, «cada cinco minutos», recuerda el aita de Axel. A las 2.20 horas bajaron a tres minutos. En ese intervalo de 20 minutos Imanol llamó al Servicio de Emergencia 112 y le recomendaron que tumbara en la cama a Rosana y que la tranquilizara hasta que llegaran los médicos. La primera ambulancia llegó a las 2.25 y los dos técnicos de emergencia sanitaria que acudieron al domicilio decidieron llevar a la parturienta al hospital para que Axel naciera con las condiciones adecuadas. No fue posible.

Este fue el recorrido realizado por Rosana hasta dar a luz. / ARIZMENDI

Nada más salir de la puerta de su casa y bajar los ocho escalones que separan el segundo y el primer piso del portal Rosana no pudo aguantar y gritó, «con un intenso dolor», recuerda.

Uno de los técnicos la tumbó en el suelo, la acomodó, y ante el asombró del padre y de los dos asistentes de emergencias, -«que hicieron una labor impagable»- nació Axel, quien pesó 2,900 kilogramos en un parto que fue muy rápido. A los pocos minutos llegó al domicilio una ambulancia medicalizada con una doctora y una enfermera que se encargaron de estabilizar al niño, meterlo en la ambulancia para que no perdieron calor y trasladarlo al hospital junto a su madre.

Testigos del parto

No fueron los técnicos de emergencia e Iñigo los únicos testigos del parto. Los vecinos de escalera de esta joven pareja de Errenteria también asistieron a este excepcional hecho.

Alberto y Ana viven puerta con puerta con los padres de Axel, que también tienen una niña de casi tres años. Cuenta Alberto que sobre las 2.20 empezaron a escuchar los primeros gritos de dolor, «eso lo sabemos ahora. En ese momento dormíamos como angelitos», comienza narrado Alberto. Una vez «reaccionar, espabilar y centrarnos nos dimos cuenta que era Rosana. Sabíamos que había salido de cuentas hacia 4 días y tuvimos claro que estaba de parto», recuerda este madrileño que lleva años viviendo el Errenteria.

Alberto Rodríguez, el vecino, ayudó en todo lo posible. / ARIZMENDI

Ana y Alberto llevan compartiendo descansillo 10 años con la familia Lavaud Muñoz, -«tenemos mucha relación, muy buen rollo»- y nada más ser conscientes de la situación decidieron salir para ayudar en lo posible a la pareja. «Al abrir la puerta ya vimos a Rosana en el suelo, a Imanol nervioso, subiendo y bajando escaleras, y a los técnicos intentando ayudar en todo lo posible. Mi mujer y yo fuimos espectadores en primera fila de un parto», explica. Un alumbramiento en el que Alberto tuvo su pequeño papel de protagonismo, «fui el encargado de que no faltara la luz y de ‘controlar’ el temporizador de la escalera», recuerda entre risas un vecino que por curioso que parezca vivió hace 17 años un hecho muy similar. «Sí, porque mi segundo hijo nació en la ambulancia camino del hospital. Tampoco nosotros pudimos llegar. Y también me tocó hace años asistir al parto de una mujer en plena calle. He realizado cursos de primeros auxilios y de ATS y pudimos ayudarla entre un compañero y yo. La mujer tuvo el detalle de llamar al niño con nuestros nombres. De aquello ya han pasado muchos años y lo vivido con Axel también ha sido muy emocionante. Escuchar llorar al niño fue un alivio para todos», se sincera.

Ajeno a todo este revuelo el pequeño Axel descansaba ayer tranquilo en el hospital, «su nacimiento fue muy estresante pero por ahora él es muy tranquilo. Solo se altera un poco cuando tiene hambre», cuenta una madre sorprendentemente recuperada de un parto de tales características.