Del museo a la pasarela La arratiarra, la prenda que vestían en el siglo XIX los novios del valle de Arratia el día de su boda, vuelve a los armarios de la mano de la firma donostiarra Amarenak Dos modelos posan con la renovada arratiarra diseñada por Oihane Pardo / Izaskun Arana Pozo y David Vicente LARA OCHOA Sábado, 20 enero 2018, 16:44

Hasta hace un mes solo quedaban dos. El Museo Vasco de Bilbao/Euskal Museoa guardaba como un tesoro dos chaquetas de paño del siglo XIX. La arratiarra, otrora máxima expresión de elegancia, acumulaba hasta hace poco el paso de los años encerrada entre cuatro paredes. Lejos quedaba la época en la que los hombres del valle vizcaíno de Arratia recurrían a ella para vestir el día de su boda. Ahora, esta prenda tradicional de la cultura vasca vuelve a tener una segunda vida gracias a la diseñadora donostiarra Oihane Pardo.

La renovada arratiarra se presentó oficialmente el pasado noviembre. Pardo, arquitecta de profesión, comenzó su trayectoria en el mundo de la moda hace un año bajo la marca Amarenak con la recuperación del kaiku, la prenda de abrigo que utilizaban los antiguos pescadores vascos. La gran acogida de su proyecto inicial le sirvió de estímulo para bucear en los archivos de la moda vasca en busca de prendas tradicionales en desuso. «Cuando decidí que Amarenak no iba a ser solo de kaikus, recordé que Ane Albisu (filóloga donostiarra) me había hablado de que en el Museo Vasco de Bilbao se guarda la mejor colección de prendas vascas. Me puse en contacto con ellos y pedí que me dejasen acceder a los archivos. En esa primera visita fui a ciegas, a ver qué encontraba», explica Pardo. Tras horas de trabajo ojeando el material disponible se topó con la arratiarra. «Fue la prenda que más me gustó. No la conocía, tampoco su historia, pero cuando la vi pensé que yo me la pondría hoy en día para vestir».

Así nació su siguiente proyecto. Fiel a su filosofía, la arratiarra, al igual que el kaiku, está confeccionada en talleres guipuzcoanos utilizando lana merina procedente de León. La chaqueta mantiene el diseño del siglo XIX, aunque se adapta a los nuevos tiempos con una paleta de colores que incluye el rojo o el dorado.

Arriba, imagen de un hombre vistiendo la arratiarra del s. XIX. Abajo, desfile de la renovada arratiarra y un detalle de la espalda de la prenda. / Eulalia Abaitua, Miradas del Pasado (Publicado por Euskal Museoa - Museo Vasco de Bilbao); Izaskun Arana Pozo y David Vicente; y Adrián Perea

Este proceso de creación está recogido en un documental que será presentado el próximo 2 de febrero a las 19.30 horas en la sala Ruiz Balerdi de Tabakalera. El reportaje audiovisual, producido por Lacorte Films, cuenta con la participación de Amaia Mújica, técnico responsable de la Sección de Etnografía del Museo Vasco, la investigadora vasca Ane Albisu, la directora de la escuela de patronaje Asun Domínguez y la sastre profesional Rosa María Estévez; además de las aportaciones de la propia Oihane Pardo.