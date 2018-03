Munilla reza un 'Padre nuestro' por quienes «han difundido la calumnia» El obispo, que ayer no quiso responder a preguntas sobre el Día de la Mujer, reitera que se manipularon sus palabras sobre el feminismo TERESA FLAÑO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 10 marzo 2018, 08:57

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, había convocado ayer a los medios de comunicación para presentar la Marcha a Arantzazu de este año, y solo de eso habló ante la prensa que acudió a su convocatoria. No quiso responder a las preguntas sobre la jornada de la huelga feminista, ni a la relacionada con el grupo de mujeres que se desnudó de cintura para arriba ante la el Buen Pastor, ni del hackeo de la página web del obispado. Tampoco realizó ninguna reflexión sobre la sonora pitada que las miles de mujeres que participaron en la manifestación del jueves por la tarde le brindaron al pasar ante la catedral. Solo contestó: «No caigáis en la tentación, más líbranos del mal, amén».

Pero una hora antes el obispo sí había dado su opinión, una vez más, sobre la polémica generada por su frase «el demonio ha metido un gol» al feminismo. Para ello empleó el mismo medio donde realizó las primeras, y según él manipuladas por el diario Público, declaraciones: su programa 'Sexto continente' en Radio María. Acusó al periódico de tergiversar sus palabras con un titular, «que pretendidamente estaba extraído del programa anterior»: 'El obispo de San Sebastián acusa a las feministas de llevar el demonio dentro'.

En ningún momento Munilla recuperó el audio del programa en cuestión, en cambio sí emitió sus palabras del miércoles en una jornada organizada por DeustoForum Gipuzkoa que, según él, «ya han tenido 10.000 difusiones» pero que junto a las audiencias de Radio María «son una mota comparada con la difusión del titular falso que se ha seguido repitiendo, haciendo daño a inocentes y sembrando antipatía contra la iglesia, dificultando la evangelización».

El obispo se preguntó qué hacer «ante quienes pusieron en mis labios» esas palabras. La respuesta que se dio a sí mismo fue la de rezar un 'Padre nuestro', para luego recordar a quienes «han difundido la calumnia que Dios les quiere» y que «la verdad les hará libres y las mentiras esclavos». Además, volvió a aludir a «todas las mujeres del mundo para que se vean dignificados sus derechos» y no quiso olvidarse «por muy caras que han salido mentarlos y no me arrepiento de ello» de los «120 millones de mujeres que no han nacido», en referencia al aborto, «porque se les ha negado nacer; se les ha negado como personas, pero han muerto por ser mujeres».

El tramo final de su programa radiofónico está dedicado a explicar la respuesta a una de las preguntas del Docat (Doctrina social de la iglesia en formato ágil). Ayer eligió la 38 o lo que es lo mismo: ¿cómo ve la iglesia los medios de comunicación? Señaló que son herramientas de la comunicación social al servicio del hombre y que «aquellos que los crean y difunden deben respetar los deberes éticos, ya que su función es trabajar a favor del entendimiento recíproco». En su opinión, los medios de comunicación «no han nacido al servicio de la ideología» y por tanto no pueden realizar «una manipulación de esa ideología» para buscar «el encontronazo entre la gente».