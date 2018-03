Munilla recibe un aluvión de críticas por sus ataques al feminismo José Ignacio Munilla, a su entrada ayer al Salón de Grados del campus donostiarra de la Universidad de Deusto. / LUSA Líderes institucionales tachan de «anacrónicas e inoportunas» sus palabras sobre que «el demonio ha metido un gol en sus propias filas» a la causa feminista IKER MARÍN Miércoles, 7 marzo 2018, 07:27

Las palabras de José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, en relación al feminismo, el aborto y la huelga de mañana han caldeado la celebración del Día de la Mujer. Representantes institucionales del Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamiento de San Sebastián, además de la mayoría de los partidos políticos vascos, reaccionaron ayer ante las declaraciones vertidas por el prelado donostiarra en Radio María el lunes en las que decía que «el demonio ha metido un gol» al feminismo. «Fuera de la realidad» o «incomprensible» son algunas de las frases que utilizaron para condenar las palabras de Munilla.

El obispo de San Sebastián acudió ayer por la mañana, junto a la directora de la Fundación Alboan María del Mar Magallón, a la jornada 'Begiradak' que organiza DeustoForum Gipuzkoa, y aprovechó la ocasión para aclarar sus palabras. Tras una hora de charla entre ambos invitados, llegó el turno de las preguntas y Munilla fue requerido por sus polémicas declaraciones. El prelado fue claro. «Yo no dije que 'las mujeres tienen el demonio dentro'. Es una frase falsa, puesto en mi boca por el diario Público. Todo depende de la palabrita que se saque de un discurso de una hora», dijo. Hacía referencia al programa 'Sexto Continente' de Radio María en el que realizó afirmaciones que han generado un «incendio mediático». En ese programa Munilla aseguró que «el demonio ha metido un gol desde sus propias filas» a la causa feminista. El prelado donostiarra quiso explicar ayer sus palabras.

Afirmó que esta polémica es una prueba concreta de que existe una dificultad para expresarse fuera «del fundamentalismo machista» y «del feminismo radical de género». Munilla señaló que él no se identifica «ni con uno ni con otro. La perspectiva cristiana se alinea con otro tipo de feminismo, el de equidad, el femenino, que no es el de la ideología de género». Recordó una vez más que no comparte esa agenda del feminismo de género, que «supone el aborto libre, que supone el afirmar que antropológicamente el hombre y la mujer nacen sexuales neutros y luego es la cultura la que nos hace ser hombres o mujeres». Ese planteamiento «forma parte del ideario del feminismo radical. Un cristiano no puede asumirlo».

«Yo no dije que 'las 'mujeres tienen el demonio dentro'. Es una frase falsa puesta en mi boca» José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián

«Las palabras de Munilla son incomprensibles, desafortunadas e inoportunas» JOSU ERKOREKA, portavoz del gobierno vasco

«Las afirmaciones del obispo están fuera de lo que piensa la mayoría de los guipuzcoanos» Markel Olano, Diputado general de Gipuzkoa

«Tengo la impresión de que el obispo lleva demasiado tiempo metiéndose goles en propia puerta» Eneko Goia, Alcalde de San SEBASTIÁN

«Sus declaraciones demuestran una gran insensibilidad ante los problemas de las mujeres» Eneko Andueza, Secretario General del PSE-EE

Munilla también tuvo tiempo para defender su visión del feminismo de equidad. Ese, dijo, «en el que la mujer tiene que ser protegida y reconocida en una sociedad para que tenga los mismos derechos que un hombre en su dignidad laboral, y en el que la maternidad tiene que tener un reconocimiento por parte de las instituciones».

El obispo puso especial énfasis en reconocer que la mujer, además de sufrir violencia machista, «todavía está asumiendo un holocausto femenino del cual nadie habla y por el que faltan en el mundo 120 millones de mujeres debido al aborto selectivo». En su opinión, la reivindicación que hizo el feminismo radical en los años 60 del aborto libre como bandera de la libertad de la mujer «ha ido en detrimento de su propia dignidad. Ese es el gol que yo dije el lunes que el demonio había metido al feminismo radical, un gol en detrimento de la dignidad de la mujer. El aborto libre ha resultado ser una agresión a la propia mujer».

Reacciones

Las palabras de José Ignacio Munilla no dejaron indiferente a nadie. Los responsables políticos de las diferentes instituciones vascas respondieron con contundencia al prelado guipuzcoano. Así, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, calificó de «incomprensibles, desafortunadas e inoportunas» las declaraciones realizada por el obispo. Erkoreka expresó sus dudas sobre que «alguien en la sociedad vasca pueda comprender su sentido, alcance y contenido». «Pero dudo también seriamente de que, incluso, sea compartido incluso de manera generalizada en el seno de la comunidad eclesial», apuntó.

Por su parte, Markel Olano, diputado general de Gipuzkoa, señaló que las palabras de Munilla están «fuera» de lo que piensa «la mayoría» de la ciudadanía de Gipuzkoa. Eneko Goia, alcalde de Donostia, las calificó de «absolutamente anacrónicas» y «fuera de lugar». «Tengo la impresión de que el obispo lleva demasiado tiempo metiéndose goles en propia puerta», dijo. Desde el PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza declaró que Munilla «está fuera de la realidad social» del territorio y que sus palabras demuestran «una gran insensibilidad ante los problemas que sufren las mujeres». Por último, Ezker Anitza-IU aseguró que el obispo tiene «miedo» a las mujeres.