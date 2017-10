Municipios de Buruntzaldea chocan con la Diputación por las líneas de autobús El Gobierno foral alarga el periodo para recibir propuestas pero no hará el proceso participativo que le piden Andoain, Hernani y Usurbil GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 7 octubre 2017, 08:27

La Diputación de Gipuzkoa ha puesto la directa para «reorganizar» y «racionalizar» el servicio que en el futuro prestará Lurraldebus en las líneas de Tolosa, N-1 y Buruntzaldea. Como competente en la materia, la institución foral ha hecho suya la labor de diseñar recorridos y frecuencias, y al mismo tiempo ha dejado claro cuál es la vía para canalizar las objeciones de aquellos colectivos que consideren su anteproyecto mejorable y cuál es el camino que no está dispuesto a recorrer. Yendo al grano: dice 'sí' a una fase de alegaciones, ampliando el periodo habilitado para ello, pero 'no' a un proceso participativo, cuyo esperado resultado no considera alineado con el criterio de eficiencia que rige la futura concesión.

Un día después de que los alcaldes de Andoain, Hernani y Usurbil registraran -el miércoles- una petición para solicitar que se pare el anteproyecto y que la Diputación acuerde con los ayuntamientos los cambios que se vayan a producir a través de un proceso participativo, el departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio aprobó el jueves una orden foral que amplía el periodo de información pública hasta el 23 de octubre.

La orden, publicada ayer en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, alarga el plazo habilitado para recibir propuestas que finalizaba pasado mañana. Y lo hace «a fin de que las personas y entidades que lo deseen puedan formular cuantas alegaciones estimen oportunas».

Los alcaldes han instado a la Diputación a acordar los cambios que se apliquen a los servicios de autobúsEl Gobierno foral señala que tiene una radiografía completa y real del uso de los trayectos de la comarca

Los citados alcaldes han señalado esta semana que el anteproyecto «plantea importantes reducciones en el servicio de transporte público de varias comarcas». Han precisado que las principales modificaciones afectarán a las líneas que conectan los municipios de Buruntzaldea (Andoain, Hernani, Usurbil, Urnieta, Lasarte-Oria y Astigarraga) con la zona hospitalaria de Donostia, así como a los servicios prestados fuera de las horas punta.

Desde la Diputación sostienen que cuentan con «una fotografía completa y real, formada a base de datos exactos de uso en esas líneas» en la que han basado la reorganización plasmada en su anteproyecto. No obstante, no cierran la puerta a mejoras que puedan llegar en las alegaciones y, de hecho, ya estudian algunas procedentes de las empresas concesionarias.

Tarjeta Mugi

En cualquier caso, los trayectos en las líneas que unen Tolosaldea, N-1, Buruntzaldea y Donostia seguirán dentro de la circunscripción de la tarjeta Mugi y aceptarán sus descuentos progresivos. A este respecto, cabe destacar que la propuesta foral será la de equiparar la Mugi anónima a la Bat (Álava) y la Barik (Bizkaia) anónimas, dejando el mismo precio en la txartela guipuzcoana y subiendo la vizcaína y alavesa.