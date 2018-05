Y la moto zarauztarra arrancó y rodó Un puñado de aficionados recupera con apoyo foral la Derlan, motocicleta fabricada en Zarautz Las cinco Derlan recuperadas hoy por hoy están a punto para rodar por Zarautz. / Fotos lobo altuna, Ignacio Pérez y archivo Iker Itxaso. BEGOÑA DEL TESO Domingo, 20 mayo 2018, 08:51

Es uno de los proyectos respaldados por la Diputación Foral de Gipuzkoa en el marco del programa 'Izango Zara' del Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes y está financiado por las becas 'Gazteak auzolanean'. La otra osadía de la convocatoria de 2017 fue el espectáculo 'Bertsopilota' que funde dos grandes pasiones de esta tierra: bertsolarismo y frontón.

Un profesor de Formación Profesional, un restaurador del barrio donostiarra de Intxaurrondo, un mecánico que antes de iniciarse en el arte y la ciencia de motores, carburadores y pistones hacía ruedas y radios para bicicletas y un motorista de trial, hijo de campeón trialero que guarda sus motos en la calle Henao de Bilbao pero tiene sus raíces en Donostia, trabajan noche y día, llueva, truene o haga un sol de justicia para que en octubre, en la muy noble casa de cultura Sanz Enea de Zarautz, se inaugure una exposición que haga honor a una motocicleta local que se vendió no solo en los alrededores sino por toda la cornisa cantábrica, la costa mediterránea, Galicia y La Mancha. Una moto que durante unos años planteó batalla comercial a la mismísima Lambretta eibartarra y en cierta manera superó en prestaciones a otras máquinas muy 'Kilómetro 0' como pudieron ser la Lanch manufacturada por Jaime Ocáriz en Tolosa o la Echasa, inventada en Eibar por Echave, Arizmendi y Cía, fabricantes de las bicicletas Fénix (no hay que olvidar que el origen de muchas motocicletas suele ser ese: los ciclos sin motor. No por nada el nombre de la legendaria Derbi con la que Ángel Nieto ganó sus 12+1 títulos es acrónimo de 'Derivados de Bicicletas'). Al recuerdo de esas dos marcas podríamos añadir que BH incorporó un motor francés Mistral a sus bicicletas convirtiendo muchas de ellas en 'velosolex' o que la firma Ayra Durex S.A (Zumaia/Eibar) fabricó entre 1954 y 1960 el ciclomotor Master Ciclo, dejando de lado su oficio de armeros.

Veteranos gloriosos de la automoción zarauztarra. Ellos diseñaron, fabricaron, probaron, vendieron y repararon las Derlan. El motocarro de Pontevedra. A su lado, la Boar y su orgulloso propietario y restaurador, Enrique Laborde.

La recuperación de la Derlan, convertida hoy en joya para coleccionistas y buscadores de tesoros con motor, está apadrinada no solo por la Diputación Foral. También por el Ayuntamiento y la ciudadanía de Zarautz e incluso por la IEFPS Aretxabaleta Lanbide Eskola. Iker Itxaso, Juan Mari Uriarte, Antonio Azkue y Enrique Laborde asumen igualmente el orgullo de homenajear a todos aquellos mecánicos que de 1954 a 1962 en los talleres Basor (Bastarrica y Sorazu) montaron unas 178 unidades de cada uno de los modelos de la fantástica Derlan. Sin contar el singular motocarro. Contando la creación más scooterizada, diseñada pensando en las primeras chicas motoristas de Getaria-Zumaia-Zarautz-Orio.

Los mecánicos en nómina de Bastarrica y Sorazu fueron Juanito y Josetxo Gesalaga, Santi Osa, Juanito Arozena, Román Leunda, Jose Mari Tornes, Jesús Sioane, Jose Mari Landa. Más Jose Antonio Etxabe de Estampaciones Arregui, taller que tendrá su lugar en estas historia cuando aparezca la Boar, moto más deportiva y rápida derivada de la Derlan. Calzaba, también, motor Sachs. Pero con un chasis estampado destinado en primera instancia a otra máquina vasca, la baracaldesa Lube.

Las olvidadas

Recuperar física, mecánica y estéticamente estas máquinas, interpretar sus planos dibujados a mano que Iker y Juan Mari encontraron y adquirieron en el Museo de Utebo, Zaragoza, consagrado a la ciencia, la tecnología y las industrias familiares españolas del siglo XX, viajar al Museo Hervás de la Motocicleta en Cáceres, bajar a Sagunto a por una Derlan, rodar hacia Pontevedra por otra, reunir fotos y anuncios coloristas y modernistas o rastrear pistas en libros señeros sobre las dos ruedas con motor como pueden ser las auténticas enciclopedias de Francisco Herreros implica también la recuperación de la memoria. De la memoria local. De la memoria de un tiempo, un país y unos lugares.

Los planos de Sanz Enea Motor MCK-75 Motores tan complicados como refinados hicieron rodar la Derlan. Hoy cotizan al alza en el mercado de clásicas. Motor MSK-94 En los planos dibujados a mano con tinta china que se exhibirán en Sanz Enea se descubre, por ejemplo, el cárter completo, la culata, el carburador y el tubo de escape del modelo MSK 94. Motor MSK 98cc Corresponde al modelo más 'escuterizado', esa Derlan carenada en azul con matrícula MU 312853.

Muy pocos recordaban las Derlan en Zarautz. La abuela de Iker, sí. Su abuelo también. Algunos hablaban de un taller cerca de un bar inolvidable. Otros sabían que Antonio Azkue, en cuyos terrenos se lleva a cabo hoy la puesta a punto de esas máquinas, había sido el mecánico del Servicio Técnico Oficial de las Derlan como se descubre en la añeja foto que cierra este reportaje; ese taller de Moto Ciclos donde, llegado el caso, se reparaban también Montesas como la Impala o la 'palillos', muestras del poderío catalán en el mundo de la motocicleta de entonces.

El fascinante trabajo de la cuadrilla que ha recuperado máquinas, fotos, anuncios, carteles ha originado incluso un interesante merchandising de tazas, parches y pegatinas a la venta en sitios tan dispares como la Carnicería Olatxo, la Inmobiliaria J. A. Roteta, las tiendas 310 Project, Wanda Surf y Aitan Toldua, la cooperativa Lakari o el bar de la asociación de vecinos de Vista Alegre.

Diseños casi sesenteros porque la Derlan fue un producto de las postrimerías de la década de los 50 cuando hacía poco que se habían levantado las restricciones del Gobierno sobre el combustible y la importación (o el convertirse en sus concesionarios y habilitadores) de motores europeos era prácticamente imposible. Como inexistente la entrada de motos extranjeras. Y cuando la gente necesitaba vehículos fiables para ir de casa a la fábrica. Para bajar del caserío al pueblo o al mercado. Para llevar a los perros de caza al monte.

En ese mundo, un puñado de emprendedores zarauztarras crearon la Derlan. Con motores Sachs. De Alemania. Allá todo había empezado en 1894 cuando Ernst Sachs patentó sus bujes de bicicleta. Y desde ahí a Zarautz 1954. No era fácil conseguir patentes y permisos en este país en la Europa de la posguerra mundial. Sachs se los concedió a unos mecánicos de Zarautz. Tras la reunificación alemana, esta marca fue habitual proveedora del ejército germano.

Las matrículas

Las matrículas de las Derlan recuperadas -SS 22741 y V 71689- indican a las claras que fueron apreciadas muy lejos de los confines de Zarautz. Cierto, hay una matriculada en Donostia pero otra tiene placas valencianas y alguna ha llegado al pabellón de Antonio con una chapa que certifica que se vendió en Fraternidad 3, Oviedo mientras que otra apareció no lejos del circuito de Motorland, Alcañiz.

No son para nada malas máquinas las Derlan. Cilindrada entre 94 y 105 cc. Tres marchas. Embrague retorcido pero poderoso. Fiable. Resistente. En los 50 uno no cambiaba de moto tras un par de temporadas. Hay quien afirma con orgullo y sin temor a equivocarse que en aquel tiempo Lube y Derlan compartían un título oficioso: eran los 'gallos del Norte' del mercado nacional de la motocicleta.

Un scooter sanpedrotarra y un motor de Tolosa Francisco Herreros, historiador de la motocicleta, participó en 2004 en las celebraciones del cincuentenario de la Lambretta eibarresa y en una de sus charlas citó la mayoría de los magníficos cacharros de dos ruedas construidos en Gipuzkoa mientras en Cataluña comenzaba el sueño de las Bultaco, Ossa y Montesa. Fue entonces cuando muchos aficionados descubrieron que allá por 1953 en Pasai San Pedro la firma Iriarte y Cía. (secadero de bacalao y frigorífico industrial) patentó una única unidad de un prototipo de scooter llamado Aida. Aquel 8 de junio de hace 14 años supimos igualmente que Jaime Ocáriz, mecánico de Tolosa, desarrollaría su motor Ziraco, altamente fiable y que se adosaba fácilmente a las bicicletas. O que mucho antes, hacia 1942 los eibarreses de Electrociclo se unieron a Orbea para lanzar ¡motos eléctricas!