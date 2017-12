Mondragon Unibertsitatea crea la primera app universitaria de Euskadi DV SAN SEBASTIÁN. Martes, 12 diciembre 2017, 06:45

Mondragon Unibertsitatea ha desarrollado la primera app universitaria de Euskadi que incorpora información y servicios generales de utilidad para sus estudiantes. Según ha explicado, la plataforma «cubre las necesidades académicas, personales, informativas, y hasta deportivas» para la comunidad universitaria.

En un comunicado, ha detallado que la herramienta incorpora 14 servicios de interés para el profesorado, alumnado y personal de administración y servicios de la universidad. La aplicación, denominada KoNet, está disponible para la comunidad de Mondragon Unibertsitatea desde comienzos de este curso académico. El curso pasado se realizó la prueba piloto con un pequeño grupo de estudiantes y se realizaron las principales integraciones. En la actualidad, 2.158 usuarios tienen ya instalada la app, que funciona tanto para Android como para iOS.

A fecha de hoy, la aplicación móvil KoNet incorpora diferentes servicios como directorio de los trabajadores, consulta de horarios, cambios de clases o aulas, etc. Este mismo mes incorporarán los servicios de biblioteca, transporte, reservas de recursos, secretaría académica, etc. La aplicación no está cerrada, por lo que se irán incorporando nuevos servicios y utilidades.