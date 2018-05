«Hay una moda higienista que lleva a algunos padres a no inmunizar a sus niños»

En Euskadi la vacuna contra el sarampión está recogida en el calendario vacunal infantil y la cobertura de la primera dosis de la Triple Vírica (sarampión, paperas y rubeola) es del 96,05% y del 94,7% en la segunda dosis. Estas coberturas «cumplen con los indicadores recomendados por la Organización Mundial de la Salud», señalan desde el Servicio Vasco de Salud. «Ese es el motivo por el que no ha habido sarampión en Euskadi desde hace tantos años», reconoce Eduardo Pérez-Yarza, Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Donostia.

La tasa de vacunación en Euskadi «es la mayor del Estado y pareja a países como Finlandia», anuncia. En su opinión, los casos confirmados en Gipuzkoa, Navarra y Bizkaia se deben a que «hay una transmisión de cepas de sarampión no autóctonas, es decir, procedentes de otros países donde o no hay vacunación o la enfermedad todavía no está erradicada». En la vacunación está la «clave» reconoce.

«El objetivo de Osakidetza es que la cobertura vacunal sea del 100%», una cifra a la que no se llega a día de hoy. Sobre el motivo reflexiona el doctor Pérez-Yarza: «Si no llegamos a vacunar a todos los niños no es por falta de información como puede pasar en países en vías de desarrollo. Es porque hay modas de tipo higienista que hacen que ciertas familias decidan no vacunar a sus niños. Es decir, eres más sano si te pones más enfermo. Un tipo de filosofía con la que los pediatras estamos totalmente en contra».

Y es que el Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Donostia no se explica cómo «teniendo una cobertura vacunal tan excelente con un coste económico altísimo, haya algunos niños, pocos pero los hay, que puedan estar expuestos a enfermedades muy graves, incluso mortales, cuando no estaban erradicadas».