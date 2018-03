Miren Elgarresta (Directora de Igualdad de la Diputación de Gipuzkoa): «Es injusto e ineficiente que una mujer tenga que dejar el trabajo por el hecho de ser madre» 01:54 Miren Elgarresta, directora foral de Igualdad, posa frente a la Diputación de Gipuzkoa. / IÑIGO SÁNCHEZ Cree que la movilización del 8M fue masiva «porque por primera vez todas las asociaciones feministas lanzaron un mensaje unificado» AIENDE S. JIMÉNEZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 18 marzo 2018, 09:07

La gran movilización llevada a cabo por millones de mujeres en todo el mundo el pasado 8 de marzo no dejó a nadie indiferente. Para Miren Elgarresta (Zumarraga, 1965), directora de Igualdad de la Diputación de Gipuzkoa, la gran implicación y la concienciación de la sociedad suponen una «oportunidad» para impulsar acciones en torno a los dos ejes que considera claves en el camino para lograr la paridad entre hombres y mujeres: la violencia machista y la conciliación corresponsable.

- Semana y media después de la jornada histórica del 8M, ya con cierta distancia, ¿cómo valora aquella movilización multitudinaria llevada a cabo por parte de mujeres en todo el mundo?

- Creo que no fue un hecho casual, sino que hay mucho trabajo por detrás realizado en gran medida por el movimiento feminista a nivel internacional. Pero es cierto que aunque hasta ahora su actividad ha sido intensísima, nunca se había recogido un mensaje unificado como en esta ocasión. Habitualmente el 8 de marzo era un día con un gran cúmulo de mensajes, con una gran diversidad, pero sin tener uno único que llegase directamente a la sociedad. Esta vez la convocatoria de huelga ha sido el eje central que ha unificado a mujeres de todas las generaciones y condiciones y también a los hombres. En Gipuzkoa, la lectura que hago es que tenemos una sociedad con un nivel de concienciación muy alto fruto del trabajo que se ha ido haciendo en el territorio con planes y campañas de sensibilización.

«Gipuzkoa cuenta con una norma mucho más exigente que la Ley Vasca de Igualdad»

- El día después dijo que esa movilización exigía «políticas más efectivas y más rápidas» en materia de igualdad. ¿Qué va a hacer la Diputación de Gipuzkoa a ese respecto?

- Tenemos una hoja de ruta con las líneas estratégicas bien definidas, con dos planes centrados en la violencia contra las mujeres y en la conciliación corresponsable que son además pioneros, y las demandas que nos manifiestan las asociaciones de mujeres están muy alineadas con el trabajo que venimos haciendo. Por lo tanto no hablamos de simples campañas, sino que estamos yendo más allá con actuaciones muy prácticas. No obstante, vamos a necesitar dotar de más contenido a esas acciones para acelerarlas y hacer un repaso de cómo se desarrollan para detectar aquello en lo que podemos ser más eficientes. Es importante que tengamos estas herramientas en marcha, porque si no la huelga en sí sería un elemento muy frágil.

- ¿Cree que el impacto del 8M va a tener consecuencias reales en el trabajo de los agentes implicados en la lucha por la igualdad?

- Creo que nadie se quedó impasible ante lo acontecido ese día. El trabajo de concienciación es fundamental, porque hay que implicar a la sociedad para lograr un cambio de hábitos y costumbres, y se lleva haciendo con especial insistencia desde hace unos años. ¿Cuándo ha estado la igualdad en la agenda pública y mediática como lo está ahora? Esa presencia es muy importante y hay que aprovechar esa oportunidad; yo misma estoy viviendo esta legislatura como una gran oportunidad para dar pasos significativos en la igualdad en Gipuzkoa.

«Tenemos un gran suspenso en la representación de las mujeres en altos cargos»

- ¿Cómo considera que se encuentra posicionada Gipuzkoa en materia de igualdad?

- Gipuzkoa viene siendo muy pionera en este sentido respecto a los otros dos territorios de Euskadi desde años atrás. Todos nos regimos por la misma Ley de Igualdad vasca aprobada en el año 2005, pero Gipuzkoa a día de hoy es el único territorio que ha adecuado esa ley a través de una norma foral, que es mucho más exigente que la propia ley. No solo eso, además estamos haciendo un desarrollo gradual de esa norma, algo que nos diferencia y que se mira con mucha envidia sana incluso desde otras comunidades autónomas del Estado. En el propio Instituto de Igualdad de Género de Europa nos transmitieron que nos veían como referentes a nivel europeo, y el propio Índice de Igualdad de Género a nivel Europeo que recoge el Eustat refleja que Euskadi está en el quinto puesto de 29 países.

- Pero aún queda mucho trabajo pendiente. ¿Dónde suspendemos?

- En ese mismo índice se retrata que donde tenemos un gran suspenso es precisamente en la representación de las mujeres en los cargos directivos de las empresas y también en una marcada segregación sexual de carácter sectorial del desarrollo profesional, ya que las mujeres están orientadas culturalmente hacia carreras profesionales vinculadas a la salud o a la educación, en definitiva al cuidado de los demás, mientras que los hombres optan por actividades relacionadas con la ingeniería o la tecnología.

- Uno de los principales retos es el de la corresponsabilidad a la hora de conciliar vida laboral y familiar.

- El trabajo estructura en gran medida la vida de las personas, por eso creemos que la conciliación corresponsable es clave en el camino por la igualdad. No podemos olvidar que con una tasa de natalidad tan baja como la que tenemos y una población tan envejecida, nuestra sociedad no es sostenible. Y eso no es casualidad. Las mujeres tienen dificultades para poder combinar el trabajo y la vida familiar, y la maternidad no puede ser un obstáculo para el desarrollo profesional de las mujeres. Es injusto y también es ineficiente en términos económicos que un país forme a toda una generación y que luego prescinda del 50% de esa población por la maternidad.

«Nuestra cultura exime a los hombres de adquirir las responsabilidades del cuidado de los hijos»

- De hecho, los datos reflejan que el 45% de las mujeres que trabajan han reducido sus horas tras la maternidad, frente al 5% de los hombres.

- Porque ellos no se sienten interpelados socialmente a realizar esas tareas, porque nuestra construcción cultural exime al hombre de adquirir esas responsabilidades, y eso además de no ser justo, no está contribuyendo a la sostenibilidad del país. De ahí la importancia del factor de la corresponsabilidad, ya que va a fomentar el cambio cultural que estamos buscando.

- ¿Cómo valora el anuncio del Gobierno Vasco de equiparar las bajas de paternidad y maternidad entre los funcionarios públicos?

- Las instituciones tienen que ser ejemplarizantes y tractoras con aquello que queremos fomentar entre la sociedad, y es importante que las empresas del sector privado nos vean como referencia. En este sentido la Diputación también ha sido pionera y lleva años en los que ha ofrecido a los padres el permiso de un mes establecido por la ley, más nueve días. Además, hemos realizado una prueba piloto para testar el sistema del teletrabajo entre nuestros trabajadores y vamos a redactar una norma para implantarlo y que sea una opción más.

- ¿Qué acciones está llevando a cabo la Diputación para fomentar la conciliación corresponsable?

- Estamos trabajando con veinte empresas de Gipuzkoa que reciben una asistencia técnica que repasa muchos de los aspectos que tienen que ver con la igualdad y la conciliación corresponsable. Se ha hecho un diagnóstico y estamos buscando cuáles son los espacios de mejora en cada una de ellas. Esta misma semana hemos presentado un proyecto que se va a llevar a cabo en Beasain, que nos va a servir como laboratorio de pruebas y que implicará a agentes locales y ciudadanía para implementar acciones que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres. También queremos llevar a cabo un estudio a nivel fiscal para obtener la fotografía de qué colectivo de mujeres con una situación económica de riesgo puede llegar a tomar la decisión de abandonar el mercado laboral para el cuidado de las personas a su cargo.

«La violencia machista es un problema estructural que exige una reeducación de hombres y mujeres»

- El otro eje que menciona es el de la violencia contra las mujeres. Las denuncias siguen en aumento y en 2017 se produjo un aumento del 65% de las violaciones en Euskadi.

- Las denuncias aumentan a medida que aumenta la concienciación y se reduce la tolerancia contra estas agresiones. Hemos conseguido que las mujeres se sientan más fuertes a la hora de denunciar, pero las cifras dejan en evidencia que es un problema estructural y hace falta una reeducación cultural de los hombres y también de las mujeres, para cambiar los roles de género que están establecidos.

- ¿Cómo trabajan para luchar contra esta lacra?

- Hemos puesto en marcha el protocolo de respuesta institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa y ahora lo estamos trabajando con todos los municipios, para que los casos de violencia machista que se producen en nuestro territorio consigan tener una coordinación lo más eficiente posible entre las instituciones, las asociaciones y todos los servicios de atención a las mujeres, para dar la mejor respuesta ante estos casos. También hemos creado un foro de debate que cuenta con personal experto en este ámbito y que nos ayuda a interpretar mejor las grandes dificultades que nos encontramos a la hora de dar una respuesta ante los casos de violencia de género y nos aporta conocimiento, un elemento que nos falta a la hora de aplicar políticas de igualdad.

- Otra buena noticia que dejó el 8M fue la implicación de los jóvenes en la movilización.

- La igualdad es un problema colectivo y los y las jóvenes forman parte de él. Que ellas participaran en la huelga de una manera activa y además con una gran carga emotiva forma parte de esa necesaria concienciación social que va a permitir que sean capaces de identificar las desigualdades a las que se van a enfrentar en el futuro.

- Por tanto, la sensibilización desde edades tempranas es clave en la reeducación social que mencionaba anteriormente.

- La educación es primordial. Todos los agentes vinculados en la lucha por la igualdad coinciden en apuntar hacia el sistema educativo, pero además existen otros dos agentes de socialización que tienen una vinculación muy importante en la educación de los niños, que son la familia y los medios de comunicación. Estos tres agentes tienen mucho que decir y que hacer en favor de la igualdad. La Diputación no tiene competencias sobre el sistema educativo, pero hemos visto la necesidad de actuar en los centros del territorio.

- ¿De qué forma?

- El año pasado visitamos 40 centros de Gipuzkoa donde difundimos la campaña de sensibilización 'Denok Zu' de apoyo a las mujeres maltratadas, que fue transmitida de forma educativa a 2.000 niños guipuzcoanos de edades comprendidas entre 10 y 12 años. Y los resultados fueron muy positivos, porque conseguimos que los niños sintieran que realmente ellos pueden hacer algo para contribuir a una sociedad igualitaria. Este año visitaremos otros 40 centros, pero además trabajaremos los roles de género y los estereotipos dentro del marco del plan de conciliación corresponsable. Los niños tienen que visualizar las diferencias que se dan entre chicos y chicas de pequeños, porque cuando sean mayores se convertirán en desigualdades.