Un millar de cristianos de Gipuzkoa acusa a Munilla de «descomponer» la diócesis Munilla, en la última homilía del día de San Agustín. / JOSÉ MARI LÓPEZ El sector crítico rechaza la reforma de los arciprestazgos, reducidos de trece a seis, y vuelve a mostrar públicamente su oposición al obispo ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 3 enero 2018, 06:57

Quizá lo verdaderamente noticioso fuese que la polémica que envolvió el nombramiento del obispo Munilla en 2010 se hubiera disipado con el tiempo, pero lo que se mantienen latentes son las críticas entre parte del clero y la comunidad católica de Gipuzkoa. Esta vez, la herida ha vuelto a supurar públicamente tras la reforma de los arciprestazgos emprendida en verano por el máximo mandatario de la Iglesia de Gipuzkoa.

En una carta fechada ayer y firmada por casi un millar de cristianos, entre los que hay 19 sacerdotes, 27 religiosos y 907 hombres y mujeres laicos, el sector crítico acusa a José Ignacio Munilla de «descomponer» la diócesis con una reforma de la organización territorial que busca, según ellos, «poder controlarla mejor». El obispado rehusó ayer responder a estos reproches, pero en octubre, cuando se completó la reestructuración interna, justificó la medida para «ser más operativos y hacer frente a los nuevos tiempos y a los nuevos retos que se presentan en nuestra sociedad».

El manifiesto, que también ha sido entregado en el obispado donostiarra, está rubricado por nombres como Felipe Mujika, Iñaki Iraola, José Ignacio Eguskitza, Ion Etxezarreta, José Mari Iturriotz, José Luis Aperribay, Carmen Méndez, José Ramón Trebiño, Inma Jaúregi, Joanixabel Aramendi y Lontxo García, agrupados en el colectivo Eutsi Berrituz, que surgió como contestación al nombramiento de Munilla hace ya siete años.

En el documento muestran su discrepancia con la reforma de los arciprestazgos, que han pasado de trece a seis, y aseguran que no cuenta con el apoyo mayoritario de la diócesis. Los arciprestazgos son una especie de comarcas dentro de la organización eclesial, cuyo papel es el de intermediar entre el obispado y las parroquias, para coordinar las acciones y mensajes. El nuevo esquema «ha nacido sin futuro alguno, sin vida posible», dicen. Un vaticinio que sustentan en los resultados de una encuesta realizada, a petición del obispado, para elegir a los nuevos arciprestes. Según los firmantes, la abstención ha sido del 50,8%, el 9,1% ha votado en blanco, el 1,5% de los votos ha sido nulo y solo el 38,6% ha propuesto un nombre en la papeleta. «Esta reestructuración tampoco tiene el amparo de los candidatos a ser arciprestes. Más de uno, cuando el obispo le ha propuesto ser arcipreste, ha dicho que no. Además, en varios consejos, religiosas y laicos han presentado su dimisión porque no están de acuerdo con esta reestructuración», afirman.

«Divide cada vez más»

El escrito subraya que «más que una reestructuración es una descomposición impuesta por decreto». «¿Por qué desmantelar la diócesis en esta reestructuración vertical que viene de arriba a abajo, en vez de proponer cambios y realizar un proceso con las comunidades cristianas desde abajo hacia arriba?», se pregunta el sector crítico que atisba la respuesta. «¿No tendrá como fin último el contar con un consejo de arciprestes más reducido para poder controlarlo mejor?». Según los firmantes, este nuevo mapa interno no va a mejorar la situación pastoral de la diócesis de Gipuzkoa. «Por añadir parroquias a la lista de un arciprestazgo la relación entre los sacerdotes no va a mejorar, ni se va a renovar la ilusión por el trabajo en común, ni van a asistir más sacerdotes a los encuentros de formación organizados por la diócesis».

Acusan a Munilla de tener «poca sensibilidad hacia los pueblos pequeños», frente al criterio de proximidad que ha regido en la organización eclesial, señalan. «No atiende a lo que se le plantea», acusan. «En nuestra diócesis los procesos sinodales han sido habituales: se ha dado la oportunidad de participar al pueblo de Dios, se le ha escuchado. La actividad de este obispo, que aun teniendo gente en contra, continúa adelante, está dividiendo cada vez más al presbiterio y a la diócesis, alejando cada vez más al obispo del 'conjunto del pueblo de Dios' de Gipuzkoa», concluyen, a la vez que llaman a «salir del dolor y la desilusión que nos provoca todo este proceso», por lo que convocarán en breve una reunión para «pensar juntos, hablar, escucharnos unos a otros sobre cómo queremos que sea la Iglesia del siglo XXI en Gipuzkoa».