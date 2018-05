Así ha sido este miércoles 16 de mayo Llegada del velero 'Kaskelot', este miércoles por la tarde a aguas pasaitarras. / ARIZMENDI Repasa de un vistazo las noticias más destacadas de la jornada DV Miércoles, 16 mayo 2018, 21:22

Jornada de miércoles en la que la actualidad guipuzcoana ha estado marcada por la noticia de que el grupo parlamentario del PP ha pactado con el PNV inversiones en infraestructuras por un valor cercano a 20 millones de euros para 2018, aunque ha cerrado otras partidas millonarias hasta 2020 relativas al ferrocarril. Estas inversiones pactadas serán debatidas y votadas en la Comisión de Presupuestos que analiza desde este miércoles las más de 6.600 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Estado para este año.

Pero ha habido otras noticias:

Laboral. El lehendakari ha hecho este miércoles un llamamiento para terminar con el enfrentamiento clásico entre patronal y sindicatos y superar incluso el lenguaje de «confrontación» para pasar a hablar más de «colaboración». Urkullu se ha dirigido en estos términos a varios centenares de empresarios vascos reunidos en el Palacio Euskalduna de Bilbao, con motivo de la celebración de la asamblea anual de la organización empresarial, Cebek.

Cataluña. Varapalo al Tribunal Supremo, que no ha dudado en criticar la actuación de la Justicia belga. La Fiscalía belga ha rechazado solicitar la extradición de los exconsellers Toni Comin, Meritxell Serret y Lluis Puig al considerar que las euroórdenes presentaban un «defecto de forma», según ha informado el propio Comin. De momento, el Ministerio Público no se ha pronunciado tras la vista celebrada esta mañana. De esta forma, el juez no puede autorizar la entrega a España ya que es la Fiscalía la que debe hacerlo.

Educación. La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, ha emplazado al «diálogo entre patronal y sindicatos» para «alcanzar un acuerdo» en torno a las condiciones laborales en la enseñanza concertada vasca. En declaraciones a los medios en San Sebastián, Uriarte, preguntada por los periodistas sobre la demanda por parte de los sindicatos de más recursos económicos al Ejecutivo Vasco para atender a sus demandas, ha señalado que, «en estos momentos, el diálogo es la vía, como hemos visto también en el caso de la enseñanza pública».

Cursos de Verano. Los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco se acercan a su cita anual, con el Palacio de Miramar de San Sebastián como uno de sus principales escenarios de estudio y debate. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha presentado este miércoles en ese mismo lugar las actividades previstas para la 37 edición. Además de a las tres capitales vascas, el programa llegará a quince localidades del País Vasco y Navarra, en su mayoría de Gipuzkoa.

Festival Marítimo. El 'Kaskelot', un velero británico de tres mástiles y 46 metros de eslora, asumirá este jueves el protagonismo del Festival Marítimo de Pasaia en ausencia de la fragata 'L'Hermione', que este miércoles ha tenido que hacer un alto en Vigo en su navegación hacia el puerto guipuzcoano para reparar uno de sus dos motores. El 'Kaskelot', que ha aparecido en varias películas de época, ha llegado este jueves por la tarde a la bahía pasaitarra y presidirá mañana la parada de embarcaciones que inaugurará la cita náutica. En el 'desfile', previsto para las 19.00 horas, tomarán parte los más de cien barcos tradicionales que participarán en el festival.

Real Sociedad. El fondo sur del Estadio de Anoeta, donde se ubicará la grada Aitor Zabaleta, ya ha empezado a tomar forma. Hasta la fecha, un total de 1.956 personas (1.638 socios y 318 nuevos socios) han confirmado que acudirán al anillo inferior de esa zona cargada de simbología y con el ánimo de convertirse en uno de los principales motores de Anoeta.El proceso de elección de asiento comenzó hace dos semanas con las personas que habían mostrado interés en asistir a la grada Aitor Zabaleta, concretamente al anillo inferior, en el cual se presenciarán los partidos de pie y bajo un ambiente festivo. Durante cinco días fueron acudiendo a sus citas en el Centro de Atención de Arcco Amara.