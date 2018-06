Así ha sido este miércoles 6 de junio Repasa de un vistazo las noticias más destacadas de la jornada DV Miércoles, 6 junio 2018, 21:10

Jornada de miércoles en la que la actualidad ha estado marcada por la presentación por parte del presidente Pedro Sánchez de los ministros de su nuevo Gobierno. En total, 11 mujeres y 6 hombres. En representación de Euskadi estarán Isabel Celaá, que asume la cartera de Educación y la portavocía del Ejecutivo, y el magistrado Fernando Grande-Marlaska, que será el ministro del Interior. Destacan, por su alcance mediático, el nombramiento del astronauta Pedro Duque, que será el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, y el del escritor y presentador, Máxim Huerta, que dirigirá la cartera de Cultura y Deporte.

Además, ha habido otras noticias:

Osakidetza. La directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para ofrecer información sobre las medidas de «transparencia» que se están adoptando en relación al desarrollo de la Oferta Pública de Empleo 2016-2017. Según han informado, Osakidetza ha decidido abrir un expediente informativo en las categorías de Angiología y Cirugía Vascular, Anestesia y Cardiología. Mientras se resuelva dicho expediente, se ha tomado la decisión de paralizar preventivamente las acciones administrativas de las citadas especialidades. Asimismo, no descarta abrir nuevos expedientes informativos en las categorías en las que los resultados obtenidos tras la realización de las pruebas, puedan ser puestos en cuestión.

Presupuestos. El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha dado este miércoles un giro a la posición de su partido respecto a la tramitación de los Presupuestos y ha garantizado que «las inversiones previstas en Euskadi no se tocarán», aunque al mismo tiempo ha avanzado que los senadores del PP «mejorarán» las Cuentas a través de enmiendas parciales. «Algunos de esos cambios podrían no gustar al PNV», ha dejado caer Alonso que, no obstante, ha declinado aclarar a qué se refería o qué partidas presupuestarias podrían modificarse.

Meteorología. «Solemos acertar bastante, pero ojalá esta vez me equivoque». Julián Ajuriaguerra no ha leído «nada bueno» en las témporas de verano. Ya puede guardar la toalla y el bañador, porque hasta mediados de septiembre el Pastor del Gorbea augura tres meses de «viento y agua». Puede que hasta alguna «'pedrada' (granizo)». Lo ha visto en el comportamiento del viento, en los «choques de aire norte y sur que se han dado en los últimos días». Choques que acaban en chubascos; en sirimiri y niebla, como mínimo.

Educación. El examen de Lengua Vasca y Literatura, en el que había que analizar un artículo de opinión de Bernardo Atxaga, ha dado inicio esta mañana a la Selectividad en el País Vasco, la denominada Evaluación de Acceso a la Universidad (EAU), a la que se presentan más de 11.000 alumnos. Los estudiantes, que comentaban a la salida que la dificultad del ejercicio ha sido mayor que en otras citas, han llegado al examen entre nervios y repasos de última hora. Muchos se juegan el futuro hoy, ya que de la nota que saquen depende que puedan entrar en la carrera elegida. La prueba de Historia completa la jornada de mañana.