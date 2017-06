Así ha sido este miércoles 28 de junio Repasa de un vistazo las noticias más destacables de la jornada Miércoles, 28 junio 2017, 20:43

Este miércoles hemos conocido que un informe sobre los flujos del turismo que recibe Euskadi refleja que los vascos no tienen la percepción de que exista una situación de saturación de visitantes foráneos en sus municipios. En el estudio, realizado por encargo del Gobierno Vasco, se ha consultado sobre esta cuestión a una muestra de residentes en las tres capitales vascas y los municipios turísticos de Gernika, Zarautz y Laguardia.

Gipuzkoa:Suceso trágico en Belauntza. Además, nuestro territorio ha registrado un hecho trágico. El hombre que ha fallecido este miércoles en Belauntza al volcar el tractor que conducía es un miembro del cuerpo de bomberos de la Diputación de Gipuzkoa que estaba realizando labores particulares en su domicilio, según ha informado a Efe el Instituto vasco de Seguridad y Salud Laboral (Osalan). El suceso había sido calificado en un principio como accidente laboral por el departamento vasco de Seguridad. Sin embargo, tras analizar las circunstancias del suceso, Osalan ha decidido no abrir ningún expediente, ya que no se trataría de un accidente de trabajo sino de un siniestro ocurrido en el ámbito particular.

Sociedad:El tráfico por Euskadi en verano. Como cada año al llegar el verano, Euskadi se convierte en un territorio de paso para los miles de vehículos que se desplazan desde Europa hasta las costas del sur de la península. La directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Sonia Díaz de Corcuera, ha presentado esta mañana el operativo especial que su departamento pondrá en marcha este viernes para facilitar el flujo de los vehículos en tránsito internacional. Según las previsiones, un total de 1.790.000 transportes cruzarán las carreteras vascas hasta septiembre, sumándose a los desplazamientos locales, unas cifras que suponen «un incremento del 2% respecto a 2016».

Política:Homenaje en Errenteria. El Ayuntamiento de Errenteria ha tributado este miércoles un homenaje a tres víctimas mortales ETA, el policía municipal y militante socialista Vicente Gajate Martín, asesinado en 1984; y los concejales del PP en Errenteria José Luis Caso, muerto en 1997, y su sustituto en el cargo, Manuel Zamarreño, fallecido en 1998. Este acto, que ha tenido lugar en el salón de plenos, con la asistencia de representantes de todos los partidos de la corporación, y antiguos ediles de las distintas formaciones políticas, incluida la izquierda abertzale, pretende dar continuidad al camino emprendido en el reconocimiento institucional de las víctimas de la violencia del municipio.

Economía:Accidentes laborales en Euskadi. Recuerden su primer día de trabajo, seguro que nadie le habló de los peligros de tal o cual máquina o de aquella baldosa suelta. Posiblemente, esas indicaciones fueran las últimas que recordaría ya que lo principal es conocer la función que se va a tener y el puesto asignado. Pues, tal y como recogen los datos de siniestralidad laboral de Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales) quizá no esté de más intensificar esa labor informativa para esos recién llegados. Y es que en 2016, más de 2.000 accidentes laborales en Euskadi los sufrieron trabajadores que estaban en su primer mes de contrato. 'Casualidad', pensarán mucho. No es así, ya que la estadística refleja claramente que tras ese mes la probabilidad de sufrir un accidente en el puesto de trabajo se reduce drásticamente hasta quedarse en una décima parte al cumplir el año. El director general de Osalan, Alberto Alonso, expuso estos datos en el marco del IX Foro Gipuzkoa en Prevención de Riesgos Laborales, celebrado en Adegi la pasada semana. El objetivo no era otro que solicitar a los propios empresarios «una mayor atención y unas indicaciones mínimas» para sus nuevos trabajadores, que evite que este pico de siniestralidad se cronifique. La normativa no lo exige, pero según destacó Alonso, «sería una excelente iniciativa empresarial».

Mundo: Ataque al Supremo en helicóptero. El piloto del helicóptero que este miércoles ha llevado lo que Nicolás Maduro ha calificado como un "ataque terrorista contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la capital de Venezuela, Caracas, ha asegurado que ha actuado para "restablecer el orden constitucional" en el país y ha exigido la renuncia del presidente y la convocatoria de nuevas elecciones. Óscar Pérez, que en su cuenta de Instagram se presenta como investigador del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CIPC) y piloto de aeronaves, ha colgado una serie de vídeos en esta red social en los que lee un comunicado reivindicando el acto, que ha definido de "despliegue aéreo-terrestre".

Real Sociedad:Camiseta polémica. Nadie lo esperaba. Ha llegado por sorpresa. Desde la costa, pasando por montes y lugares emblemáticos de Gipuzkoa, y haciendo suya toda la fuerza del territorio guipuzcoano, llega la nueva equipación 17-18 de la Real Sociedad. Y lo hace desde el aire, con la explosión de los cohetes y el vuelo de un Txantxangorri, el 'Txantxangorri del euskera'. Mediante un vídeo 3D difundido por sus canales habituales en las redes sociales, el club txuri-urdin ha presentado ha hecho pública la nueva camiseta de la Real Sociedad para la próxima temporada. De esta manera, el club txuri-urdin cambia su manera de mostrar sus nuevas camisetas, dejando atrás la tradicional presentación en Anoeta con los futbolistas haciendo la función de modelos. Y hay que decir que la camiseta no ha dejado a nadie indiferente...

Cultura:Melodías pirenaicas en el flysch. El Ciclo Internacional de Órgano Flysch inicia el 1 de julio en Mutriku su segunda edición con un recital de melodías del Pirineo occidental que protagonizarán la organista Ana B. García, de la basílica donostiarra de Santa María del Coro, y el saxofonista navarro Josetxo Goia-Aribe. El concierto tendrá lugar en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que cuenta con un órgano de estilo romántico, construido por la escuela de Aquilino Amezúa en 1941.

