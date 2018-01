Así ha sido este miércoles 24 de enero Lucas Egibar será el abanderado de España en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang / Reuters Repasa de un vistazo las principales noticias de la jornada EL DIARIO VASCO Miércoles, 24 enero 2018, 21:14

Gipuzkoa vuelve a estar en alerta amarilla por riesgos costeros para mañana y el viernes. Siguiendo con temas locales, destaca que la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa ha apostado por mejorar «la accesibilidad» del territorio y por reforzar sus «infraestructuras turísticas», como por ejemplo la ampliación del Kursaal o la recuperación del velódromo de Anoeta para conciertos. En lo deportivo, se ha conocido que el donostiarra Lucas Eguibar será el abanderado español en los Juegos Olímpicos de Invierno que arrancarán el 9 de febrero en Pyeongchang, mientras que los socios de la Real Sociedad piden al equipo «una reacción inmediata» ante la mala marcha del equipo, aunque siguen creyendo en Eusebio y su plantilla.

Gipuzkoa: Se duplica el internamiento de menores delincuentes. El internamiento de menores delincuentes se ha duplicado en solo un año en nuestro territorio. Las medidas judiciales más habituales para los infractores se cumplen en régimen semiabierto. En el centro de Zumarraga ingresan los casos más graves, como los dos menores de 14 años detenidos por el crimen de Otxarkoaga. Precisamente, la Fiscalía ha enviado al tercer acusado al centro del Alto Urola.

San Sebastián: Socias mujeres en la Unión Artesana. La Unión Artesana vivirá en marzo, si las previsiones no fallan, uno de esos momentos que quedarán marcados para la posteridad. La sociedad gastronómica más antigua de San Sebastián, y también de Euskadi, prevé aprobar ese mes, previa votación de todos los socios, la incorporación de sus dos primeras socias mujeres.

Sociedad: Siguen aumentando las muertes por gripe en Euskadi. La incidencia de la gripe ha aumentado en Euskadi con 418,79 casos por 100.000 habitantes, frente a los 321,37 de la anterior, y ha provocado la muerte por complicaciones asociadas a esta enfermedad de 37 pacientes desde el inicio de la temporada, 9 la última semana. Según ha explicado Osakidetza, el informe semanal de la Red de Vigilancia Epidemiológica-Médicos Vigía del Departamento de Salud, recoge que durante la tercera semana del año un total de 997 personas han precisado hospitalización, de las cuales 205 revestían gravedad.

Deportes: La nueva Liga de Naciones de la UEFA. La Liga de las Naciones de la UEFA ya está aquí y con ella un campeón de Europa cada dos años y una vía alternativa de clasificarse para la Eurocopa, ya que los ganadores de cada una de las cuatro ligas se hace con el pasaporte para la Euro. Pero, ¿cómo funciona esta nueva competición? Te lo explicamos en siete claves.

Política: PSE y PNV limitan a Irun su desacuerdo. Socialistas y jeltzales han coincidido en limitar a Irun la ruptura de su acuerdo. Ambas formaciones, que gobiernan en coalición las principales instituciones vascas (Gobierno Vasco, las tres diputaciones y los ayuntamientos de San Sebastián, Bilbao y Vitoria, además de otros municipios), descartan que las discrepancias surgidas que han acabado con la destitución del concejal de Urbanismo, el jeltzale Xabier Iridoy por parte del alcalde, el socialista José Antonio Santano, y la ruptura del acuerdo de gobierno municipal, salpiquen al resto de instituciones donde mantienen sus «acuerdos de estabilidad».

Economía: La Hacienda de Gipuzkoa recauda ya más que en años previos a la crisis. La Hacienda foral de Gipuzkoa cerró 2017 con una recaudación de 4.670 millones de euros, 473 millones más que en el ejercicio precedente (+11,3%). La cifra es superior en 292 millones de euros a lo presupuestado, y supera en 23,6 millones la previsión de recaudación realizada en el último Consejo Vasco de Finanzas (CVF).

Cultura: Música para los más jóvenes con la OSE. «No hay mayor satisfacción que cruzarse con un niño que va tatareando una pieza de Beethoven o de Vivaldi». La observación de Mikel Cañada, responsable del Departamento Educativo de la Orquesta de Euskadi, resume el espíritu que guía el Aula de Música de la institución, un programa destinado a acercar a escolares y estudiantes de todas las edades a la música.

Mundo: Mortal ataque suicida contra Save the Children en Afganistán. A l menos seis personas han muerto, entre ellas un civil y tres atacantes, y 20 han resultado heridas en un ataque suicida perpetrado contra la sede de la organización no gubernamental Save the Children en Jalalabad, en el este de Afganistán. Unos 45 trabajadores que estaban atrapados en el edificio han podido ser rescatados y evacuados.