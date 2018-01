Así ha sido este miércoles 3 de enero Zona en la que se ha producido el suceso de Mutriku / A. Salegi Repasa de un vistazo las principales noticias de la jornada EL DIARIO VASCO Miércoles, 3 enero 2018, 21:20

El temporal de mar se ha cobrado dos vidas en Gipuzkoa. Se trata de un hombre y una mujer de Vitoria que han sido arrastrados por una ola en el espigón de la playa de Ondarbeltz, en Mutriku. La costa guipuzcoana seguirá en alerta naranja por riesgo marítimo costero hasta las 16 horas de este jueves, cuando descenderá a aviso amarillo con una altura de ola de cuatro metros.

Gipuzkoa: La Diputación tacha de «fracaso» la huelga de transportistas. El portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Imanol Lasa, ha tachado de «fracaso» la huelga de transportistas convocada por el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) en protesta por los nuevos peajes en este territorio. Ha incidido en que el tráfico está discurriendo «con normalidad» desde ayer y ha destacado la «escasa incidencia y repercusión» del paro, que no ha sido secundado ni por la patronal guipuzcoana Guitrans ni por el sindicato mayoritario del territorio, Hiru.

Real Sociedad: El deseo de Zurutuza para 2018. Zurutuza ha sido el primer jugador en pasar por la sala de prensa de Zubieta en este 2018, así que se le ha pedido que detalle qué espera en estos próximos doce meses. «Quedan dos partidos para terminar la primera vuelta y la valoraciones habrá que hacerlas entonces cuando se hayan jugado diecinueve partidos. Ahí se verá el camino que puede tomar el equipo. Todavía quedan muchos partidos, hemos dejado muchos puntos sin sumar en este camino, y mi objetivo es hacerlo mucho mejor en la segunda vuelta, ser más fuertes, y que el equipo tome un nuevo impulso».

Sociedad: El juez imputa un delito sexual a 'el Chicle' e investiga a su mujer. El Juzgado de Instrucción número uno de Ribeira ha acordado la reapertura de las actuaciones seguidas por la desaparición de la joven Diana Quer. Indica que a raíz de las últimas investigaciones policiales practicadas “se desprende la existencia de nuevos elementos fácticos que corroboran los indicios anteriormente existentes respecto a la posible comisión de un delito de detención ilegal, existiendo asimismo indicios de la comisión de un delito de homicidio o asesinato, al haber sido hallado un cadáver que correspondería a la persona desaparecida, existiendo igualmente indicios respecto a la posible comisión frente a la misma de delitos contra su libertad sexual”.

Política: La previsión de Rajoy para el nuevo año. Sobre el balance optimista de Mariano Rajoy sólo se cierne el nubarrón de la crisis catalana. El presidente del Gobierno aspira a que 20 millones de españoles cuenten con un puesto de trabajo al cierre de 2019 y cree que el objetivo resultará viable “si cada uno pone de su parte”. “El único factor de incertidumbre que tenemos en este momento para la economía y la creación de empleo es puramente político, pero si en Cataluña las cosas se hacen con sensatez y sentido común, España podrá crecer por encima del 3% y crear más de medio millón de puestos de trabajo”, ha advertido el jefe del Ejecutivo.

Economía: Las rebajas posibilitarán más empleo en Gipuzkoa. Las rebajas de invierno, esas tan esperadas por muchos consumidores para renovar el vesturario, los menajes o incluso el mobiliario, suponen un gran impulso de las ventas -de hecho es un salvavidas para muchos comercios-, pero también para el empleo. Y es que numerosos desempleados, jóvenes y no tan jóvenes, aspiran a encontrar un puesto de trabajo aunque sea por unas pocas semanas. Se crearán 2.485 puestos de trabajo, un 18,7% más que en 2017 y por encima de los que se contrataban en 2006.

Cultura: 'Mix' de estilos musicales y cinematográficos en el Dock of the Bay. No prevalece uno sobre otra: el cine y la música van de la mano y entran en todo tipo de relaciones, sin distinción de géneros, estilos ni edades, en el Dock of the Bay. El festival donostiarra dedicado a las películas musicales (y otras cosas) inicia el sábado, en plena llegada de los Reyes Magos, su undécima edición. Con la misma voluntad de «crear comunidad» y transmitir pasión por el cine y la música que lleva poniendo en práctica desde hace una década.

Mundo: India restringirá el acceso al Taj Mahal. ndia limitará el número de personas autorizadas a visitar diariamente el Taj Mahal para preservar su monumento más famoso. Situado muy cerca de Agra, a unos 200 kilómetros de Nueva Delhi, el Taj Mahal, conocido por los indios como el "monumento del amor", es admirado cada año por millones de turistas y es una etapa ineludible para los dignatarios extranjeros.