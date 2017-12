Así ha sido este miércoles 13 de diciembre Repasa de un vistazo las noticias más destacadas de la jornada DV Miércoles, 13 diciembre 2017, 20:53

La actualidad informativa de este miércoles en nuestro territorio ha estado marcada por una buena noticia. Es como hay que contemplar 'Handia', la película de Aitor Arregi y Jon Garaño que, como su protagonista, ha ido creciendo desde su estreno hasta adquirir, en lo que a éxito se refiere, proporciones casi titánicas. Premio especial del Jurado en el Festival de Cine de San Sebastián, coronada como la película en euskera más vista de la historia y con cuatro nominaciones a los premios Feroz, se erige ahora en favorita de los premios Goya. El largometraje que recupera la biografía del gigante de Altzo ha cosechado 13 nominaciones, y competirá en la categoría de mejor película con 'El autor', 'Verano 1993', 'La librería' y 'Verónica'. Mejor dirección, Mejor actor revelación, Mejor guión original o Mejor fotografía, son algunos de los otros Goya a los que aspirará en la gala de la 32 edición de los grandes premios del cine español, que se celebrará en el Madrid Marriott Auditórium Hotel el sábado 3 de febrero de 2018.

Gipuzkoa. En el plano de Gipuzkoa, las calles de Zumarraga y Urretxu se han convertido, como cada año en esta fecha, en un gran recinto ferial para acoger la festividad de Santa Lucía. Un total de 451 puestos se reparten por las dos localidades, que han recibido a centenares de visitantes de todo Gipuzkoa y alrededores. En Zumarraga la feria ha arrancado a las 8.00 horas con la apertura de la exposición de ganado equino y otras especies que, al igual que el concurso de ganado caballar, se ubica en la avenida Urdaneta. A la misma hora se ha inaugurado en La Salle Legazpi ikastetxea la exposición y venta de maquinaria.

Política. Los miembros de ETA juzgados en París por el asesinato del gendarme Jean Serge Nérin han leído este miércoles un comunicado en nombre de la organización en el que “lamentan sinceramente” la muerte del brigadier, producida en un enfrentamiento en un intento de robo de coches, y transmiten su “pésame” a la familia, en un gesto inédito, que se produce además en un contexto en el que el Gobierno francés estudia nuevos gestos para flexibilizar la política penitenciaria. Los juzgados,que reconocen su militancia en ETA, señalan en el comunicado, difundido en francés, euskera y castellano, que realizan este gesto “con todo respeto, pues sabemos que no existen palabras que apacigüen ese dolor. Durante estas décadas ha habido gran sufrimiento en todas las partes. ETA reconoce el que ha causado con sus acciones. Y todos deberemos hacer aún más para alcanzar un futuro de paz y libertad. El Pueblo Vasco tiene nuestra palabra de que nos empeñaremos en ello”. Arkaitz Agirregabiria del Barrio, Josu Urbieta Alkorta, Izaskun Lesaka Argüelles y Xabier Goienetxea Iragorri son los cuatro acusados en este proceso.

Economía. La baja calidad del empleo preocupa ya a los vascos casi tanto como el paro y son, con gran diferencia, los dos grandes problemas que ven en Euskadi, según el Deustobarómetro presentado hoy. El paro es el principal problema (43 %) casi igualado con las condiciones del mercado de trabajo (40 %) y con gran ventaja sobre los recortes en los servicios públicos (22 %), la economía (21 %), la inmigración (18 %), las desigualdades sociales (15 %), la vivienda (15 %), los políticos (15 %), la corrupción (12 %) y la crisis de valores (10 %). Por la cola se sitúan el terrorismo (1 %), la convivencia política (3 %), el conflicto catalán (4 %) y el medio ambiente (4 %).

Cultura. El año pasado probó suerte en el proceso de selección de la canción que representaría a España en Eurovisión, pero no fue elegido. Sin embargo, la experiencia le sirvió a Aitor Osuna para darse cuenta del «escaparate que supone meterse en este concurso» y por eso este año ha decidido intentarlo de nuevo. «Para esta ocasión he creado un tema específico para el concurso, he compuesto una canción más 'europop' o 'eurodance'», señala este ingeniero donostiarra, que ya ha publicado dos discos con temas ambientados en el pop electrónico. Tras participar en el eurocasting de RTVE, este año la oportunidad de presentar su canción a Eurovisión le ha llegado a través de la televisión pública suiza. «Para esta edición, la SRF ha realizado una convocatoria abierta a todo el mundo y yo he presentado un tema de estudio producido por mí, que lleva por título 'Live The Love'». Aitor Osuna admite que el mero hecho de participar en un proceso de selección convocado en Suiza o en otros países «da prestigio» a los artistas, «no como en España, donde los últimos años se ha ridiculizado bastante todo lo que rodea al festival de Eurovisión», se lamenta.

Mundo. Diputados conservadores rebeldes se unieron hoy a la oposición en la Cámara de los Comunes para forzar al Gobierno de la primera ministra, Theresa May, a someter el futuro acuerdo del 'brexit' a una votación en el Parlamento. Por 309 a favor y 305 en contra, la Cámara Baja británica aprobó una enmienda a la ley que guiará la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) que impide al Gobierno comenzar a implementar el pacto que firme con Bruselas sin el visto bueno del Parlamento. El diputado conservador Dominic Grieve, antiguo fiscal general británico y defensor de la permanencia en al UE antes del referéndum de 2016, impulsó la propuesta que ha provocado la primera derrota parlamentaria de May como primera ministra.

Deportes. Chris Froome (Sky) se juega su reputación y su carrera en la batalla que libra desde hace unas semanas para intentar explicar a la Unión Ciclista Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje por qué superó los límites permitidos de salbutamol (el principio activo del ventolín para el asma) en el control antidopaje de orina que pasó al término de la etapa 20 de la pasada Vuelta a España, como hacía cada día de forma rutinaria por ser el líder de la carrera. El resultado fue positivo y el británico se expone a una sanción que acarrearía la descalificación de la ronda española, que ganó, y, presumiblemente, una suspensión a partir de esa fecha por una duración indeterminada. Según una investigación de The Guardian y Le Monde, desvelada este miércoles a primera hora, Froome habría duplicado la tasa de salbutamol autorizada por la AMA, mil nanogramos por mililitro. El ventolín está autorizado para su uso terapéutico bajo prescripción médica para tratar casos de asma. Que Froome utilizaba este medicamento desde hace tiempo era público y notorio, pero hasta ahora nunca había tenido ningún problema.