300 euros por un falso empadronamiento para cobrar la RGI Algunos de los anuncios que ofrecen alojamiento 'sin derecho a vivir'. Propietarios de pisos en Gipuzkoa ofrecen por internet falsos alojamientos para poder empadronarse y cobrar la RGI EL DIARIO VASCO Lunes, 11 septiembre 2017, 07:16

Una ayuda fundamental para proteger a los ciudadanos de la exclusión social se ha convertido en una inesperada fuente de ingresos al margen de la legalidad para algunos propietarios de pisos en Euskadi. Por supuesto, también en Gipuzkoa. Y es que uno de los requisitos indispensables para cobrar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o la ayuda al alquiler (Prestación Complementaria de Vivienda – PCV) es estar empadronado en el País Vasco. Teniendo en cuenta este criterio, algunos dueños de pisos ofrecen alojamiento 'sin derecho a vivir' para que el interesado pueda registrarse en su domicilio de cara a las autoridades. El precio medio exigido es de 300 euros mensuales.

La existencia de casos de fraude en el cobro de las prestaciones sociales ha vuelto a salir a la luz la semana pasada en un momento en que los partidos políticos debaten en el Parlamento Vasco la reforma de la ayuda. Ha sido el PP vasco el que, a través de su secretario general en Gipuzkoa, David Hernández, ha denunciado la existencia de estas ofertas de empadronamientos ficticios para cobrar la RGI.

En efecto, DV ha podido confirmar la existencia de estas ofertas que, en todo caso, parecen constituir casos puntuales. Según el informe que recoge las propuestas para la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos, las cantidades defraudadas y utilizadas de forma indebida apenas suponen el 0,8% del total: 18,1 millones de euros desde 2012 -fecha en la que la gestión pasó a manos de Lanbide- de un total de 2.262 millones destinados a RGI y PCV.

No es difícil encontrar estas ofertas, ya que varias aparecen en algunos de los portales de internet más utilizados por quienes buscan y ofrecen alojamiento. Hay casos en Donostia, Eibar, Andoain, Azpeitia, Errenteria, Ordizia, Pasaia o Beasain, que aparecen mezclados entre anuncios de alquileres legales. Algunas publicaciones lo ofrecen de manera más o menos camuflada y la verdad se descubre cuando se habla con el 'arrendador': «te puedes empadronar para solicitar la RGI pero no puedes vivir aquí». Pero hay otras que no se andan con rodeos y explicitan que se trata de un alquiler ficticio.

Algunas de las ofertas de empadronamiento ficticio.

«Se ofrece padrón para la RGI y complementaria sin derecho a vivir en la habitación ni en el chalet», destaca el anuncio de una habitación por 200 euros en Errenteria. Al ser contactado por teléfono, el anunciante explica que para empadronarse en su piso solo se necesita llevar el DNI y firmar el contrato. Tras un leve regateo, el precio acordado para empadronar a dos personas queda en 300 euros mensuales. «Pero queda claro que solo para cobrar la ayuda, no hay habitación disponible en mi piso», insiste el anunciante.

Requisitos para cobrar la RGI ¿Qué se necesita para cobrar la ayuda?

Hay demanda

Si hay oferta es porque hay demanda. En los mismos portales, hay también quienes buscan esa vivienda en la que registrarse aunque no tengan intención de vivir en ella. En estos caso, la propuesta de 'alquiler' es de unos 100 euros. Puestos en contacto con algunos de ellos, se muestran más reservados que los 'alquiladores' y pocos admiten su objetivo. Aún así, algunos de los anuncios hablan por sí solos. Una mujer jubilada que vive en Hendaia, al otro lado de la frontera con Francia, busca «con urgencia» empadronarse en Irun o alrededores, en tanto que otra anunciante busca habitación en Tolosa «solo con padrón, no voy a vivir. Solo si viene alguna carta me llamas. Estoy trabajando».