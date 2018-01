71 menores apartados de sus padres en Gipuzkoa han podido volver con su familia Habitación de un menor tutelado en un centro de la Diputación. / MIKEL FRAILE Estos casos representan solo el 17,6% del total de niños y niñas con alguna medida de protección, pero el elevado volumen de menores extranjeros distorsiona el análisis ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN. Martes, 16 enero 2018, 06:49

La protección de los menores en riesgo o situación de desprotección es una de las materias sensibles con las que trabaja el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación de Gipuzkoa. Y de entre las medidas que se pueden adoptar, la más extrema, es la retirada de la tutela de un menor a sus padres. En diciembre del año pasado, en el territorio había 699 niños y niñas y adolescentes con alguna medida legal de protección (tutela, acogida o adopción). Siempre que se garantice el bienestar del menor, los equipos psicosociales de la Diputación tratan de evitar la separación del menor de su familia biológica. Pero a veces, y no son pocos los casos, poner tierra de por medio es la receta para que este niño o niña pueda crecer en un entorno seguro y recibir las atenciones adecuadas.

La separación a veces es definitiva, porque son situaciones familiares graves irrecuperables. Pero la intervención familiar, con programas que tratan de detectar casos en riesgo de forma temprana, trata de evitar ese desenlace, siempre que sea posible. Cuando ocurre, el contacto con la familia biológica también se intenta mantener. La prioridad siempre es el bienestar del menor. Y si eso requiere que esté un tiempo sin tener relación con sus padres, se aplica esa receta. No obstante, el trabajo de los servicios sociales suele centrarse también en que ese hogar aprenda o recuperar las habilidades perdidas para el cuidado de su hijo o hija. El grado de éxito no es muy alto. Desde el 1 de julio de 2015 hasta finales de diciembre del año pasado, 71 menores tutelados pudieron regresar al hogar familiar. Representan solo el 17,6% de los niños y niñas con alguna medida de protección, según datos publicados por el Departamento que dirige la jeltzale Maite Peña. El dato no se ajusta del todo a la realidad, porque en la cifra de casos tutelados se incluyen a los menores extranjeros no acompañados (Menas), «que en ningún caso retornan con su familia biológica mientras son menores de edad». La elevada presencia de este perfil de menores bajo tutela foral «distorsiona fuertemente el análisis». De hecho, en los dos últimos años la llegada de los llamados Menas se ha disparado en Gipuzkoa, casi siempre son chicos que paran unos días en el territorio para descansar y seguir su ruta hacia Europa, de ahí que la rotación de plazas en los centros de acogida urgente, como el de Uba en Donostia, haya aumentado también.

Muchas altas en los centros

Ese factor también tiene su reflejo en el elevado número de entradas y salidas de los centros de la red de acogimiento residencial. En total, desde el 1 de julio de 2015 se contabilizaron 1.828 altas, que se correspondieron con 1.206 niños, niñas y adolescentes. Significa que hay menores que entran y salen de la red más de una vez. La media está en 1,5. En esta cifra también se observa la influencia de los menores extranjeros no acompañados, que en ocasiones realizan «múltiples entradas» en su ruta migratoria a otros países de Europa, señala el Departamento.

Los datos 699 menores tenían alguna medida legal de protección en Gipuzkoa a fecha de 9 de diciembre de 2017. 4 menores tuteladas han sido madres desde el 1 de julio de 2015. En la actualidad, una madre adolescente está en un centro, y su bebé vive con una familia de acogida.

Los datos sobre la protección de menores en Gipuzkoa facilitados por el Departamento también permiten retratar la situación de aquellos hermanos en situación de acogida. De los 699 menores con alguna medida legal de protección en Gipuzkoa, 324 tienen algún hermano o hermana también bajo el amparo foral. 170 se mantienen juntos mientras que otros 154 están separados.

Las mismas fuentes explican que la razón para separar a los hermanos «suele ser la necesidad de prestar una atención individualizada a cada uno de ellos, que responda a sus necesidades». También reflejan que muchos de estos grupos de hermanos son numerosos, de 4, 5 o más miembros, «por lo que resulta muy complicado realizar una acogida conjunta de todos ellos».

En ese mismo periodo, cuatro adolescentes tuteladas han sido madres. En estos momentos, una chica que ha sido madre se encuentra en acogida en un centro, mientras que su bebé, también tutelado, vive con una familia de acogida de urgencia.