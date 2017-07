Pido perdón a mis lectores por dedicar este artículo a mi persona, si bien sea por boca de otros. Cuantos me han querido leer, a lo largo de mi vida profesional, habrán constatado mis constantes referencias al hecho de que el mejor regalo que me ha podido hacer la gastronomía ha sido la amistad. En estos últimos meses la amistad me ha llegado por partida doble en los nombres de Juan Manuel Garmendia y Fernando Sánchez. Cuando tuve un problema cardiovascular que me aconsejó prescindir de mi coche, más por no hacer descalabros a terceros que por mi seguridad propia, apareció de pronto a mi lado, como ángel de guardia, Juan Manuel, Presidente de la Federación de Cofradías Gastronómicas (FECOGA) que desde aquel día se convirtió en mi chófer, permitiéndome asistir a cuantos eventos precisaba para continuar con esta sección.

Cayó en mis manos, no sé por qué razón el libro 'La Cocina de la crítica', de Fernando Sánchez, obra que me llamó la atención y que aconsejé a la Academia Vasca de Gastronomía su lectura y posible concesión de un premio, tal como así ocurrió. No pude asistir a esa entrega y por lo tanto no conocí al escritor galardonado. Meses más tarde, recibí su llamada solicitándome una entrevista.

Cordial, amable y con aperitivo, tuve su conocimiento. Hablamos del libro, de lo divino y de lo humano, confraternizamos y nos despedimos. A las pocas semanas, una nueva llamada de Fernando, me proponía una larga charla. En ella me propuso la edición de un libro que recopilara toda mi labor gastronómico-literaria. Un nuevo y desinteresado amigo se incorporó aquel día a mi larga lista de amistades. El pasado jueves, día 13 de julio, se presentó en la Cofradía Vasca de Gastronomía el libro 'Juan José Lapitz, memorias de un gastrónomo vasco' a una nutrida asistencia de gentes de la prensa, restauradores y compañeros.

Presidió el acto Luis Mokoroa, Gran Sukalde Jaun de la Cofradía Vasca de Gastronomía, que junto a Juan Manuel Garmendia, Presidente de FECOGA dijeron unas palabras. Fernando Sánchez, autor del libro explicó la génesis, contenido y desarrollo del mismo. Pedro Lapitz finalizó el acto con unas palabras en las que su padre agradecía sinceramente los testimonios laudatorios que en ella han vertido numerosas personalidades.

Agradezco la ayuda recibida por todos mis lectores, durante estos largos 23 años, lo que ha permitido enriquecer la sección. Me despido de todos vosotros con un fuerte abrazo, con la sensación del deber cumplido.