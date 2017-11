la mejor oferta de vehículos de ocasión, en ficoauto Oportunidad en Ficoauto Los expositores acuden a la feria con la intención de sacar stock y no dudan en mejorar su oferta con rebajas sensibles sobre los precios que muestran en su web IÑIGO MORONDO Sábado, 18 noviembre 2017, 10:59

Es el salón del vehículo de ocasión de Gipuzkoa y los expositores (concesionarios y tiendas relacionadas con el motor del territorio y los alrededores) tienen muy claro que «hay que estar». También debe estar quien esté pensando en adquirir un vehículo:difícilmente vaya a tener una mejor ocasión.

Ficoauto, con una organización que comparten el propio recinto ferial Ficoba y EL DIARIO VASCO, abrió ayer a las cuatro de la tarde su quinta edición y lo hizo con numeroso público que acudió desde primera hora. Las altas asistencias registradas en ediciones anteriores han sido fundamentales para consolidar el evento;también la satisfacción de los expositores.

HRMotor es una empresa navarra que cuenta ya con sedes en cinco provincias y es una de las tiendas de vehículos de ocasión que lleva participando en Ficoauto desde la primera edición. «Nunca hemos faltado. Lo contrario, hemos ido ampliando espacio y ahora tenemos presencia tanto dentro de los pabellones como en la zona exterior», explicaba ayer uno de los encargados, Javier Hernández. «Venimos encantados porque todos los años vendemos mucho y esperamos que éste no sea una excepción». Su experiencia en Ficoauto les lleva a apostar por «vehículos de cuatro años o menos y de 10.000 euros para arriba porque es lo que más suele salir aquí», aunque reconoce que entre el medio centenar de unidades que han traído «hay un poco de todo».

Siempre hay unas líneas generales que predominan en el mercado aunque no siempre se reflejan directamente en los intereses de quienes acuden a comprar a la feria. «Desde hace unos años, los SUVy los monovolúmenes están bastante de moda y también vamos viendo cómo los híbridos y los eléctricos están creciendo mucho, aunque en el mercado supongan aún un porcentaje muy pequeño», apuntaba Andoni Baños, el coordinador de Vehículos de Ocasión de Gaursa, uno de los expositores que más espacio se ha reservado para esta edición de Ficoauto. «Tenemos unos 90 vehículos expuestos y algunos más en el garaje y a lo largo del fin de semana iremos trayendo más para sustituir lo que vendamos, que esperamos que sea mucho». El año pasado consiguieron su mejor resultado en Ficoauto «y esperamos repetir o, por qué no, mejorar», porque éste 2017 «está siendo un buen año en cuanto a ventas. Y no porque los anteriores fueran malos. La crisis ya ha ido quedando atrás».

En la misma línea pero expresándolo de otra manera, se pronunciaba Mikel Valdés, responsable del Departamento de Vehículos de Ocasión de otro concesionario referente guipuzcoano, Easo Motor. «Cuando empezó esta feria, lo que más se vendían eran vehículos usados de cierta edad. Poco a poco eso se ha ido transformando y el año pasado, por ejemplo, nosotros ya trabajamos mucho con la gama Ford Selección, que es la que más nos gusta y que son coches de uno o dos años y no más de 20.000 kilómetros en los que podemos dar hasta siete años de garantía».

«Lo que hemos notado en HR», apuntaba Hernández, «es que empieza a haber más alegría a la hora de comprar un coche. Parece que el miedo que nos atenazaba va quedando atrás y donde alguien antes gastaba 10.000 ahora ya se va a 15.000 o 20.000 porque quiere algo mejor, quieren disfrutar conduciendo».

Buenos coches y precios

Las ferias de vehículos de ocasión son conocidas por las ofertas en los precios y Ficoauto no es menos. Andoni Baños lo expresó de forma clara. «Estar aquí cuesta dinero así que no venimos a pasar el rato, venimos a vender. Sabemos que hay que ponérselo fácil al cliente y lo hacemos con descuentos de 500, 600 ó hasta 1.000 euros y regalando el seguro a todo riesgo del primer año. Cuando acabe la feria no habrá esto. Y hace dos días tampoco lo había. Antes la gente te decía que subías el precio para luego hacer ofertas y no era cierto, pero ahora con internet, ya no hay duda. Los precios estaban en la web hace una semana y ayer y hoy. Los descuentos se ven claramente»

Para el potencial comprador el aliciente está claro; para el interesado en el mundillo también hay atractivos. En Ficoauto siempre hay oportunidad de ver coches muy especiales como «un Mercedes GLEcon paquete AMGque lleva un año en el mercado y del que tenemos una unidad», comentaba Hernández, que destacó también «el Infiniti y el BMW X6». En Easo Motor, la gama top la representa el Mustang «la apuesta deportiva de Ford. Siempre llevamos uno allá donde vamos. Si lo vendemos, traeremos otro». Aunque en otra gama, su stand exhibe también un nuevo Fiesta, «porque la feria es también una oportunidad para mostrar al público un modelo rediseñado, totalmente nuevo, y que lo vaya conociendo», valoraba Mikel Valdés.