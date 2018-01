El mayor fan del pianista Serafín Zubiri Domingo, 7 enero 2018, 08:33

Justin Bieber, Selena Gómez, Ariana Grande... son los nombres de algunos de los artistas favoritos de la mayoría de niños y adolescentes. Pero no para Xabier. Desde hace años el ídolo del pequeño beasaindarra es el cantante y pianista Serafín Zubiri. Al que escucha habitualmente a través de vídeos de Youtube. Uno de sus tesoros más preciados y que luce en su habitación con orgullo es una fotografía que se hizo junto al artista navarro hace unos años. «Nos enteramos que venía a tocar a Ordizia, y yo tengo algo de relación con el alcalde. Así que le contamos la historia de Xabi y la pasión que tenía por Serafín, y nos concertó una cita con él», cuenta su padre. Una cita que se celebró nada más y nada menos que en el despacho del alcalde. «Fue genial. En cuanto se enteró de que había un niño que era fan suyo Serafín no dudó en conocerle». Xabi pudo charlar con él y de paso aprovechó para preguntarle por cuál era su oftalmólogo. «Le respondió que a él no le hacía falta», recuerda Óscar entre risas. «Serafín le dijo que nunca dejase de hacer algo por su falta de visión. Para él es un ejemplo, porque Zubiri ha subido montes y participado en carreras, y Xabi piensa que si él pudo, él también podrá».