En mayo la calefacción se puso un 32% más Martes, 5 junio 2018, 06:40

El refrán no puede ser más adecuado: 'Hasta el 40 de mayo no te quites del sayo'. Las temperaturas y las precipitaciones de esta primavera no solo están retrasando el cambio de armario para guardar los abrigos y sacar la ropa más veraniega, sino que además han supuesto que muchas familias vascas prolonguen el uso de la calefacción para poder estar a gusto en sus hogares. De hecho, según los datos registrados por Nortegas, el pasado mes de abril se consumieron en Euskadi 383.530581 kilo vatios por hora, esto es, casi un 12% más que el mismo mes del año anterior. El incremento es aún más notable si la comparativa se realiza con el mes de mayo. Este año se ha contabilizado un consumo de 329.939.797, lo que supone un aumento de casi el 32% respecto al mismo periodo de 2017 o lo que es lo mismo, cerca de 80 millones de kilo vatios por hora más. Es el resultado de dos meses estacionalmente primaverales pero que han seguido arrastrando temperaturas más invernales, con mínimas medias que hasta finales del mes pasado no conseguían sobrepasar los 11 grados.