MASTERCHEF 5 Tolosa juega esta noche la final de 'MasterChef' Edurne Trancho, en la pescadería Belén, de su barrio de Berazubi. Todo Tolosa está hoy con ella. / ROYO Edurne Trancho dice que «jamás podría haber pensado en llegar tan lejos», y que 'MasterChef' «es una experiencia inolvidable pero dura» JUANMA GOÑI tolosa. Miércoles, 28 junio 2017, 11:06

«Nunca pensé que podría haber llegado tan lejos», confiesa Edurne Trancho, la tolosarra que disputará la final del popular programa de cocina 'MasterChef', que se emite hoy, miércoles, en TVE-1. El paso de esta comerciante jubilada de 65 años por el concurso ha sido, dice, «una experiencia inolvidable» y, desde luego, muy fructífera. Fue seleccionada entre 22.000 aspirantes y hasta ahora, ha sido la concursante más regular y la clasificada directamente para la gran final. «Me he sentido muy respetada, muy querida por todos. Soy una amante de la cocina tradicional pero he aprendido otras cosas novedosas que me han enriquecido, aunque sigo teniendo dificultades para emplatar, es mi punto flaco», confiesa.

En las redes sociales circulaba ayer la teoría de que podría haber destripado por error el desenlace al dar demasiadas pistas sobre el que será el ganador del programa en el vídeo promocional de la final. En la imagen, fugaz y tapada por confeti, se adivina al ganador en el suelo con todos los concursantes encima de él. Los defensores de esta teoría no imaginan a la cocinera de 65 años celebrando así el triunfo, pero nunca se sabe. Edurne siempre insiste en que los participantes de 'MasterChef' no pueden desvelar nada de lo que va a pasar. «Firmamos un contrato muy estricto que incluye fuertes penalizaciones en el caso de vulnerarlo», alega.

Durante los meses de grabación del programa, todos los concursantes han vivido juntos en la misma casa. Les han quitado hasta los móviles y los relojes. «Los jóvenes lo han llevado fatal, ¡son adictos al teléfono!», comenta divertida. Han tenido que convivir, fregar los platos, hacerse la comida... También han recibido cursos de cocina y han visitado muchos restaurantes. La convivencia ha generado sus roces pero Edurne cuenta que, aunque con algunos se ha llevado mejor que con otros, no ha tenido problemas con nadie, si bien a veces ha sacado el genio a relucir. «A los jóvenes les costaba arrancar y en esta vida nada se logra sin esfuerzo y sin trabajo», comenta. «Yo creo que les he puesto las pilas, he sido como una madre para ellos», añade la guipuzcoana que esta noche se verá en la final de 'MasterChef 5'.

Edurne es una amante de su pueblo y de su comercio tradicional. «Yo tenía claro que si entraba en el concurso iba a ejercer de tolosarra y a reivindicar la calidad de su comercio y de sus productos por encima de las grandes superficies». Y puede que algo de esto se vea en la final de hoy. ¿Cocinará alubias de Tolosa? «No puedo desvelar nada», responde con esa simpatía y naturalidad que tanto han cautivado.

¿Son tan duros los jueces del concurso? Edurne cuenta que su relación personal con ellos ha sido muy buena. «Sí, son duros y exigentes, pero también cercanos, como la presentadora de 'MasterChef', Eva. Todo el equipo de producción es maravilloso. Ha sido una experiencia intensa pero muy dura, no creas», enfatiza.

Aunque se ha arreglado bien con todos los compañeros, Edurne ha tenido sus preferidos. «Con Silene, la brasileña, es con quien mejor me he llevado. Ella es muy calmada, y me ha aportado paz y tranquilidad». También habla bien de Nathan, «todo un caballero», dice, y de Elena, «muy maja y muy dispuesta».

Gane o no, Edurne confiesa haber recibido ya el mayor regalo: el reconocimiento de sus paisanos. «Me paran por la calle, me dicen que están viendo el programa por mí. Eso no se paga con nada».