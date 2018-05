Así ha sido este martes 29 de mayo Repasa de un vistazo las noticias más destacadas de la jornada DV Martes, 29 mayo 2018, 19:48

Jornada de martes en el que la actualidad informativa ha estado marcada por los primeros contactos del PSOE con el resto de partidos para recabar apoyos para la moción de censura contra Rajoy. Pedro Sánchez se ha puesto ya en contacto con Pablo Iglesias y con el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Joan Tardà, para hablar sobre su moción de censura. Margarita Robles, también ha hablado ya con el representante de Compromís, Joan Baldoví. Con Ciudadanos, sin embargo, no ha habido hasta ahora conversaciones. Sanchéz también llamó a Andoni Ortuzar, aunque desde el partido jeltzale aseguran que «el PNV no ha decidido aún su posición sobre la moción de censura. De momento, solo hemos recibido una llamada». Por su parte, Pablo Iglesias, se ha mostrado hoy dispuesto a presentar otra moción de censura que desemboque en la convocatoria de elecciones si el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no consigue los apoyos necesarios y fracasa en su intento.

Además, ha habido otras noticias:

Bolsa. La incertidumbre política tiñe de rojo la Bolsa. El Ibex cae alrededor de un 3% lastrada por los principales bancos en una semana en la que el futuro del Gobierno de Mariano Rajoy está en el aire por la moción de censura presentada por el PSOE y que se debatirá este jueves y viernes. Una insestabilidad que se une a la vivida en Italia, donde los problemas para formar un Ejecutivo también está siendo castigado por los inversores.

Euskadi. Un total de 554 chicos y chicas recibieron el año pasado 839 medidas firmes y cautelares del Servicio de Justicia Juvenil de Euskadi durante el pasado año. Además, se produjo un importante descenso en la tasa de reincidencia penal juvenil, que ya se sitúa por debajo del 17%, Estos son dos de los datos que aportó la consejera vasca de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, en el Congreso Mundial de Justicia Juvenil inaugurado este pasado lunes en París, organizado bajo el patrocinio de la Unesco.

ETA. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha encabezado este martes en San Sebastián el homenaje al guardia civil José Antonio Pardines, primera víctima mortal de ETA, en el 50 aniversario de su asesinato. Durante el acto, celebrado en el cuartel de Intxaurrondo, Zoido ha dedicado unas sentidas palabras a todos los miembros del cuerpo asesinados por la organización terrorista, así como a sus familiares, y ha reclamado «memoria, verdad, dignidad y justicia» para todos los damnificados por la banda ya disuelta.

Quincena. La Quincena Musical celebrará la relación existente entre música, mitología y tradición, con un programa cuyo contenido hará referencia a este nexo. La decisión de desarrollar la programación sobre este tema coincide con la exposición que acogerá el Museo San Telmo en verano, y que llevará por título 'Los dioses del Prado. Arte y Mito'. En este contexto se enmarca la propuesta que inaugurará el festival de la mano de La Fura dels Bauls, 'La Creación', de Haydn, el próximo 2 de agosto.