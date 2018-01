Así ha sido este martes 9 de enero Un camión pasa por el arco del peaje de Andoain. / LOBO ALTUNA Repasa de un vistazo las noticias más destacadas de la jornada DV Martes, 9 enero 2018, 20:06

La actualidad informativa de este martes en nuestro territorio ha estado marcada por la puesta en funcionamiento del peaje para camiones en la N-1. El diputado de Gipuzkoa, Markel Olano, ha asegurado que el canon que cobra el paso de camiones de la N-1, que hoy ha ha entrado en funcionamiento, es un acto de «justicia» para Gipuzkoa. Olano ha agregado que hasta ahora los guipuzcoanos sufragaban de sus bolsillos una infraestructura de ámbito transeuropeo. Al respecto, ha subrayado que «el 60% de los camiones que pasan diariamente por Gipuzkoa en la N-1 son de matrícula no española», lo que muestra «la necesidad de que el transporte transeuropeo haga su aportación».

Gipuzkoa. En cuanto a la meteorología, más novedades y más alertas. La costa guipuzcoana vuelve a estar en alerta ante la llegada de otro temporal. Las olas, el viento, la lluvia y la nieve volverán a poner en jaque al territorio en los próximos días. El inicio de año está siendo complicado en lo que a la meteorología se refiere. Las olas se cobraron la vida de dos personas en Mutriku el pasado 3 de enero y el fin de semana ha sido la nieve la que ha provocado el caos en las carreteras. En los próximos días ambos fenómenos, a los que se unirá la lluvia, volverán a tener en alerta a Gipuzkoa.

Política. El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha anunciado esta tarde su dimisión como presidente del PDeCAT, decisión que ha estado meditando desde hace algún tiempo y que se ha conocido en las últimas horas. "Mi paso a un lado tiene dos razones, que son las que explico a Marta Pascal en la carta que le he enviado. La primera razón es la más importante, y es estrictamente política: el resultado que obtuvo Junts per Catalunya el 21 de diciembre es muy bueno. En lugar de rebajar nuestras expectativas, las aumentamos", explica Mas, que ha asegurado no querer interferir en la "expansión" del PDeCAT tras esta victoria

Economía. La asamblea de trabajadores de la a otrora puntera Fagor Electrodomésticos (hoy Edesa Industrial, en concurso de acreedores) ha aprobado este martes un calendario de movilizaciones contra el ERE de extinción de toda la plantilla, al tiempo que iniciarán gestiones con Fagor S.Coop -propietaria de la marca- y las instituciones para buscar un nuevo proyecto industrial. El comité de empresa ha explicado la situación a los empleados, que han decidido celebrar una concentración mañana en Basauri y otra en Arrasate el próximo viernes para denunciar la actuación del grupo catalán CNA, que se hizo con estas empresas como resultado del proceso concursal de la antigua Fagor Electrodomésticos.

Sociedad. Vitoria es la alternativa "mas favorable y ventajosa" para conectar la 'Y' vasca con el tren de alta velocidad de Navarra, según el estudio informativo que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha presentado este martes en Pamplona, aunque la decisión definitiva aún no se ha tomado. Vitoria es "más ventajosa" aunque su trazado sea más largo que el de la otra alternativa, la de Ezkio-Itxaso -la preferida por el Gobierno Vasco-, que es más corta, pero más compleja desde el punto de vista medioambiental y presupuestario.

Cultura. Coincidiendo con el 50 a aniversario del cierre de sus casas y la retirada del diseñador, Cristóbal Balenciaga Museoa reflexionará sobre el valor patrimonial del creador de Getaria, a través de una muestra que inaugurará el 23 de marzo. La muestra 'Balenciaga. Revolución y legado' propondrá un recorrido que mostrará la evolución de su obra en sus sucesivas etapas, y aspira a convertirse en referencia para entender y conocer en profundidad el patrimonio generado por el modisto. Con un discurso cronológico y contextualizado, la exposición se ha concebido como "una propuesta abierta, viva y de crecimiento", ha señalado la directora del centro, Miren Vives, en la presentación de la programación del museo para el año 2018. Noventa piezas de indumentaria, de las que 30 no se han expuesto con anterioridad en el museo, compondrán la muestra, además de objetos, patrones, documentos, imágenes u otros tejidos.

Mundo. El Gobierno chino advirtió este martes que el petrolero iraní accidentado en las aguas del Mar Oriental de China podría explotar mientras continúan las labores de búsqueda de 31 desaparecidos por un suceso que podría desencadenar una catástrofe medioambiental. El Ministerio de Transporte chino informó este martes que existen riesgos de que el barco iraní registrado en Panamá explote o se hunda, y precisó además que las labores de rescate están siendo extremadamente delicadas debido a que el gas tóxico del incendio podría perjudicar la salud de las personas que están en la zona.

Real Sociedad. La resonancia magnética a la que fue sometido Iñigo ayer ha destapado este martes una lesión de grado I en el músculo sóleo de su pierna izquierda, por lo que no podrá jugar ante el Barcelona y habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días para fijar una fecha de vuelta. El central está recibiendo ya sesiones de fisioterapia, según ha especificado la Real Sociedad. La baja de Iñigo hará que Eusebio tenga que introducir variantes en la línea defensiva respecto al último partido en Leganés. Entonces Iñigo jugó en el lateral izquierdo con Llorente y Navas en el centro de la zaga. Ahora, con Kevin recuperado de sus molestias en la espalda, lo lógico es que sea él quien se sitúe en la banda izquierda y que el técnico tenga que elegir entre Llorente, Navas y Aritz para los dos puestos centrales.