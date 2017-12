Así ha sido este martes 12 de diciembre Repasa de un vistazo las noticias más destacadas de la jornada DV Martes, 12 diciembre 2017, 20:27

La actualidad informativa de este martes en nuestro territorio ha estado marcada por lo que puede suponer una buena noticia económica. El socio industrial con el que el grupo catalán CNA, propietario de Edesa Industrial (antigua Fagor Electrodomésticos), decía contar para tratar de reflotar de nuevo la empresa es un viejo conocido. Se trata de la compañía polaca Amica, una de las seis opciones que en 2014 pujaron por hacerse con la antigua cooperativa de Arrasate durante el concurso que siguió a la quiebra del antaño emblema del Grupo Mondragón. Edesa Industrial ha presentado este martes en el juzgado una propuesta anticipada de convenio de acreedores para evitar su liquidación y continuar con su actividad. Según ha informado la propia Edesa, la propuesta conlleva una inyección de capital de 26,8 millones de euros comprometidos por Amica Group, y de esta manera sería posible conservar cerca de 140 empleos y sobrepasar los 200 antes de 3 años, manteniendo la actividad industrial y comercial desde el País Vasco.

Gipuzkoa. En el plano de Gipuzkoa, el nuevo sistema de prestaciones de dependencia en Gipuzkoa entrará en vigor el 1 de enero. El consejo de gobierno foral ha aprobado este martes el decreto en el que se han introducido cambios respecto a la propuesta inicial presentada por el departamento de Políticas Sociales que dirige la jeltzale Maite Peña. El decreto establece un nuevo sistema de cuantías, que varían entre los 154 euros y los 834, en función del tipo de prestación y del grado de dependencia. Respecto a la propuesta inicial, se han elevado las cantidades a los dependientes de nivel II y III. Las cifras definitivas suponen un mayor desembolso del previsto y la Diputación destinará finalmente 4,4 millones más a las prestaciones, hasta un total de 63 millones al año. Con la anterior propuesta, la factura se iba a elevar en 3,6 millones.

Política. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha aconsejado al Gobierno que no se precipite en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 ni les de "velocidad" porque no tiene garantizado todavía el apoyo de esta formación y el "impacto" puede ser mayor. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Esteban ha insistido en que no hay ninguna negociación en torno a los próximos presupuestos y ha insistido en que con la aplicación del artículo 155 "es imposible", pero "además necesitamos ver que la situación se normaliza políticamente en el Estado y especialmente en Cataluña".

San Sebastián. El centro educativo donostiarra Summa Aldapeta fue elegido hace unos meses por la NASA para conectarse en directo con la Estación Espacial Internacional. Veinte alumnos de 4º de la ESO han tenido este martes el privilegio de mantener una conversación radiofónica de diez minutos con un astronauta californiano de origen puertorriqueño. La NASA seleccionó al colegio donostiarra, el primero de Euskadi, para participar en este proyecto, después de dos años desde que realizaran la primera solicitud.

Cultura. Era una afamada novelista de misterio, marchante de arte, y poseía una gran fortuna. La aristócrata Águeda Crystal ha sido asesinada en su mansión de Sittaford (Inglaterra) y un detective y su secretaria tratan de desentrañar quién lo hizo. Para ello interrogarán este fin de semana en San Sebastián a los principales sospechosos: el círculo más allegado de la víctima. Lo harán en el Alabama Café de Gros y el asesino, por cierto, podrías ser tú. La empresa Hello Donosti organiza un nuevo evento de cluedo en vivo en la capital guipuzcoana, en colaboración con la madrileña Ding Dong Teatro en Casa. Dos actores, un salón de los años 50 y seis jugadores por partida, son los mimbres con los que conformarán una obra de teatro «inusual» en la que los participantes se erigen en protagonistas.

Mundo. El autor del atentado de ayer en Nueva York, el bangladesí Akayed Ullah, publicó en Facebook un mensaje en el que se burlaba del presidente de EE UU, Donald Trump, momentos antes de llevar a cabo el ataque, han asegurado hoy las autoridades. "Trump, fracasaste en proteger a tu país", escribió Ullah en la red social a primera hora del lunes, cuando se dirigía a la céntrica zona de Manhattan donde hizo estallar un artefacto casero.

Real Sociedad. La derrota ante el Málaga en Anoeta ha confirmado todos los males que sufre la Real Sociedad. Un conjunto como el malacitano que contaba sus salidas por derrotas y que portaba el farolillo rojo de la categoría, fue capaz de llevarse los tres puntos con claridad mediante la ley del mínimo esfuerzo. Un error de Iñigo en la salida del balón y una absurda mano de Willian José dentro del área facilitaron en exceso el trabajo al cuadro visitante, que se sintió siempre más cómodo sobre el campo que el realista.