Así ha sido este martes 17 de abril La comparecencia de Amaya Cerejido en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco Repasa de un vistazo las noticias más destacadas de la jornada DV Martes, 17 abril 2018, 21:13

Jornada de martes en el que la actualidad informativa ha estado marcada por el juicio por la agresión de Alsasua. María José N. C., novia del teniente de la Guardia Civil y una de los cuatro agredidos la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka, se sometió ayer a una prueba pericial contradictoria de cuatro horas antes de declarar hoy en la Audiencia Nacional. «Fue muy dura, me preguntaron por las agresiones, mi estado mental, mi situación personal y familiar, mi ideología...Les dije que sí, que era de izquierdas. No lo voy a ocultar». Con una entereza muy destacada, la joven de 21 años de Alsasua, donde residió desde los tres y sus padres regentan aún el bar de la tercera edad, ha confesado ante el tribunal que no ha levantado cabeza tras las agresiones sufridas aquella madrugada. «Perdí mi vida, mi hogar...lo perdí todo. No he vuelto a salir sola por Alsasua ni para pasear a mi perra. Mis amigos me aislaron totalmente, se alejaron por miedo. A parte de las lesiones físicas necesité ayuda psicológica. Como no veía una salida llegué a pensar incluso en quitarme de en medio», ha relatado.

Otras noticias del días han sido:

Política: El Gobierno Vasco ha decidido pasar a la acción ante el bloqueo que las transferencias pendientes venían sufriendo en los últimos meses. El lehendakari, Iñigo Urkullu, envió el pasado viernes una comunicación al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para informarle sobre la decisión adoptada el jueves por el Parlamento Vasco en la que se reclamaba al Ejecutivo central un plan para completar el Estatuto de Gernika, que debería presentar en el plazo de seis meses.

Gipuzkoa. Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco ha escuchado este martes el testimonio de Amaya Cerejido, que ha expuesto su dolorosa experiencia como 'niña robada'. Nació en San Sebastián y fue entregada a un matrimonio de Gallarta. En su comparecencia ha solicitado el apoyo de la Cámara autonómica para que las personas que se encuentran en su situación puedan encontrar a sus padres biológicos y obtener el debido «reconocimiento». Amaya Cerejido y su abogado, Iñigo Santxo, han comparecido ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco a petición del parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, quien ha subrayado la necesidad de «reparar» a quienes han sufrido la «tragedia» de ser arrebatados de forma ilegal de sus padres biológicos.

Memoria Histórica. El Gobierno Vasco ha inhumado este martes en el Columbario de la Dignidad, ubicado en Elgoibar, a la primera persona identificada por el programa de ADN. Se trata de los restos de Miguel Vargas, que residió durante varios años en Tolosa como guardia civil leal a la República, que fueron exhumados en una fosa de Rabanera del Pinar (Burgos). Esto fue posible después de que su familia se tomara la muestra de ADN que permitió culminar la identificación, tras una larga búsqueda, del paradero de su pariente, del que no tenían noticias desde el inicio de la Guerra Civil en 1936.

Caso Cifuentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha renunciado al Máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos a través de una carta que ha enviada al rector de la institución, Javier Ramos, y en la que pide disculpas si alguien se ha sentido «agraviado». Tras anunciar el envío de la misiva, Cifuentes ha comparecido ante los medios tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde ha defendido que cumplió «todos y cada uno de los requisitos para conseguir el máster» y que «jamás» obtuvo «ninguna ventaja, ni profesional ni de ningún tipo» derivado de la consecución de ese título. «No quiero ese máster», ha enfatizado, para recalcar que «no me aportó» y que lo hizo «porque me resultaba interesante y pensaba que lo podía compatibilizar».

Cultura. Donostia Kultura y el Gremio de Libreros de Gipuzkoa han dado a conocer los galardonados con el premio Euskadi de Plata que conceden cada año los libreros guipuzcoanos. Esta vez la distinción ha ido a parar a dos mujeres: Eider Rodríguez por 'Bihotz Handiegia' en euskera y Vivian Gornick por 'Apegos Feroces' en castellano. Los premios serán entregados en mayo a las escritoras.