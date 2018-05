María José Sanz: «Los fenómenos climáticos extremos resultan cada vez más frecuentes»

María José Sanz (Valencia, 1963), directora del Basque Centre for Climate Change, cree que todavía estamos a tiempo de frenar el avance del cambio climático. «Tiempo siempre hay. No vamos a poder parar inmediatamente todos los efectos que ya apreciamos, pues el sistema tiene una inercia. Pero si seguimos como hasta ahora, se van a agravar mucho más», afirma. Sanz participó ayer en San Sebastián en las XII Jornadas de Gerencia de Riesgos y Emergencias, organizadas por la Guardia Municipal, que dedicaron un capítulo importante al cambio climático y a las situaciones de emergencia que puede desencadenar.

- El invierno ha sido especialmente lluvioso y la primavera tiene un comportamiento más bien otoñal. ¿Es síntoma del cambio climático?

- Es probable que alguna de estas irregularidades que estamos observando, ya sea en la estacionalidad, en la torrencialidad de la precipitación, en el acortamiento de las estaciones como la primavera y el otoño... sean resultado del cambio climático que estamos provocando.

- Aun cuando este invierno, el territorio no ha sufrido temporales muy graves, parece que este tipo de fenómenos destructivos suceden cada vez con mayor frecuencia.

- De eso hay ya evidencias. Hay plataformas disponibles para el público en las que ya se constatan todo este tipo de eventos a nivel mundial; dónde se produjeron con mayor frecuencia. Las compañías de seguros, probablemente, sepan mejor que nosotros que está habiendo un incremento de fenómenos extremos en todas partes.

- ¿Cuál cree que será el fenómeno que en el futuro más castigará a Euskadi?

- Uno de los que más preocupa es el relativo al incremento de la subida del nivel del mar. Estamos en el Atlántico y las mareas son grandes. Una subida del nivel puede afectar notablemente a las zonas inundables. Además, estamos viendo que cada vez hay fenómenos climáticos más extremos que están dañando infraestructuras, sobre todo costeras. También es probable que eventos como los que hemos sufrido el pasado fin de semana, con unas lluvias torrenciales de cortos periodos, se produzcan con mayor frecuencia. Ello puede causar daños en infraestructuras o deslizamiento de tierras que antes igual se veían, pero con menor frecuencia.

- Ha hecho referencia al aumento del nivel de mar. Diversos estudios científicos vaticinan un retroceso de la línea de costa de tres metros en el Cantábrico para 2040 como consecuencia del calentamiento global. ¿Debería preocuparnos?

- Pues sí. De hecho, el deshielo del Ártico que se preveía más a medio plazo se ha producido con mayor rapidez de la que se esperaba. Ello, por un lado, ha beneficiado el comercio internacional por la zona, pero tiene otros efectos como el aumento del nivel del mar. Y no solo eso, sino que la masiva afluencia de agua dulce del deshielo puede estar afectando ya a las circulaciones oceánicas en el Atlántico, lo cual, si cabe, puede producir unos cambios climáticos más evidentes. Como se sabe, hay una corriente de agua salada y otra más dulce a diferente temperatura, que es lo que regula la climatología en los dos lados del Atlántico. Por ello, en Nueva York hace más frío que en Madrid aun cuando están a la misma altura. Lo que estamos viendo ahora podría tener algo que ver con esta situación, aunque todavía es prematuro hablar de ello.

- ¿Y las sequías? ¿Es alarmante que se extiendan?

- Es la otra cara de la misma moneda. Lo que ocurre es que se producen situaciones extremas, es decir llueve mucho y hay sequía. Y se puede dar en diferentes periodos del año. Aun cuando aquí no haya sequía, se podría producir en primavera o invierno, o lluvias en la siguiente estación. Realmente son elementos del mismo sistema que va cambiando y se hace más extremo. Y diría que sí que es probable que tengamos más sequías. El año pasado, por ejemplo, en Galicia la falta de lluvia provocó fenómenos graves como incendios, aunque también es cierto que todo esto se ve agravado porque nosotros hemos cambiado el territorio. El que hayamos modificado la vegetación contribuye a la proliferación, por ejemplo, de los fuegos forestales.

- ¿Cree que inundaciones como la de 1983 volverían a causar los mismos efectos?

- Dependería de la magnitud de la inundación. Podría ocurrir. Estos fenómenos siempre se han dado, aunque con una frecuencia bastante dilatada.

-¿Pero la sociedad está ahora mejor equipada para que los efectos no fuesen tan dañinos como los de entonces?

- En eso consiste la adaptación. Cuando sufrimos un evento de estas proporciones, lo natural es que hagamos nuestras infraestructuras más resilientes a este tipo de eventos. Lo que sucede es que esta clase de acontecimientos suelen ser tan extremos y tan poco frecuentes que, a veces, las infraestructuras no se adecuan a dichos extremos, sino a la media.

- ¿Para qué situaciones debe prepararse mejor Euskadi?

- Lo primordial es no hacer locuras. Cuando planifiquemos una infraestructura debemos tener en cuenta si en la zona elegida puede darse en el futuro alguno de estos fenómenos extremos.

-¿Cuáles cree que son las zonas más vulnerables de Euskadi?

- Obviamente, la costa, y también las zonas con pendiente, con mucha topografía, ya que si se producen precipitaciones torrenciales puede haber mucha escorrentía y deslizamientos. También están las zonas inundables, que ya lo eran antes, pero no con la misma frecuencia. Hay que procurar que cuando se urbaniza no se haga excesivamente en ese tipo de territorios que ahora son más vulnerables. Y luego hay otro aspecto del que no se habla tanto como es el de los efectos que estos cambios producen en la salud de las personas, aunque en Euskadi no es tan grave como en otros lugares. Los cambios de temperatura, las olas de calor o frío tienen una incidencia directa.

- ¿Existen recursos suficientes para hacer frente a las adversidades que puedan llegar aquí?

- Hay que ser racional. No se puede estar pensando solamente en que se va a producir una catástrofe para invertir unos recursos y prevenirla, porque lógicamente no sabemos cuándo va a llegar. Pero hay que tener en cuenta que estos fenómenos se producen y quizá lo más razonable sea tomar unas decisiones un poco más conservadoras respecto a las más arriesgadas en entornos que son más vulnerables.

- ¿Cree que hay tiempo aún para corregir los errores y frenar el cambio climático?

- Tiempo siempre hay. Lo que está claro es que deberíamos frenar las causas, que son consecuencia de nuestro patrón de consumo y el uso de la energía fósil. No vamos a poder parar inmediatamente todos los efectos que ya vemos, pues el sistema climático tiene una inercia, pero si seguimos como hasta ahora, se van a agravar mucho más. Y entonces podrían comprometer gravemente nuestro desarrollo. El hecho de que ya percibamos el impacto no nos debe llevar al pesimismo; hemos de frenar las causas lo antes posible.

-¿Y eso pasa por...?

- Cambiar nuestro modelo energético, de desarrollo y no ser una sociedad del desperdicio. Hemos pasado de ser agricultores básicos a una sociedad basada exclusivamente en el consumo salvaje que todo lo desperdicia. Esa es la sociedad sobre la que debemos reflexionar. Hemos de ser más eficientes en el uso de las energías, utilizar las más limpias, tener un comportamiento más amigable con el medio ambiente. En realidad el cambio climático es una evidencia del tipo de sociedad y del modelo de desarrollo que tenemos actualmente.