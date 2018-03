Una marcha, convocada en Donostia por ELA, LAB y CCOO, pide paralizar la incineradora La marcha, ante la sede de la Diputación de Gipuzkoa / Pedro Martínez Se ha celebrado una cadena humana para reclamar la puesta en marcha de un proceso de participación ciudadana sobre esta planta EFE Martes, 20 marzo 2018, 20:44

Una marcha, organizada por ELA, LAB y CCOO, entre otros sindicatos, ha reclamado este martes la paralización de las obras de la incineradora que se está construyendo en Zubieta y ha reclamado la puesta en marcha de un proceso de participación ciudadana sobre esta planta.

La protesta, en forma de cadena humana, ha partido pasadas las 12.30 horas del Boulevard donostiarra, encabezada por un grupo de sindicalistas que portaban una pancarta con el lema en euskera: "Los trabajadores también; parad la incineradora. Hay alternativa".

Los participantes, muchos de los cuales portaban banderas con las iniciales de sus organizaciones, han recorrido los calles céntricas de la capital donostiarra hasta llegar a la Diputación de Gipuzkoa, donde han concluido la protesta.

Momentos antes del inicio de la marcha, la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha explicado que su central aboga por "un modelo de sociedad que respete a las personas y al medio ambiente". "La política de residuos que se debería llevar a cabo es la de reducir al máximo posible la generación de residuos e intentar que se recicle y se reutilice", ha señalado Aranburu, quien ha mantenido que "apostar por la incineradora va justo en la dirección "contraria".

En su opinión, esta infraestructura "no está justificada y su única razón de ser" es el "beneficio" de "las élites económicas y las constructoras".

Igualmente, ha precisado que, "en lo que respecta al empleo", esta planta "generará muchos menos puestos de trabajo de los que genera una apuesta por una política de residuos sostenible".

Por su parte, la representante de ELA Ainhara Plazaola ha lamentado que quienes han decidido levantar la incineradora "no estén teniendo en cuenta para nada la opinión de la ciudadanía". Ha criticado que en esta legislatura se hayan "echado para atrás muchas medidas" que se adoptaron "en su día" y que habían "mejorado muchísimo las tasas de reciclaje" por lo que en el momento actual vivimos "una involución" en la que "las tasas han empeorado mucho".

Otro de los participantes en la marcha, el responsable de salud laboral y medio ambiente de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha exigido a todas las administraciones "que dejen de apostar por un modelo nefasto, como la incineración de residuos", porque "no es beneficioso para el medio ambiente ni para la creación de empleo y no potencia el reciclaje". Ha defendido además la necesidad de "potenciar la recogida selectiva de materia orgánica" como ocurre con el sistema "puerta a puerta", al tiempo que ha denunciado la, a su juicio, "invasión competencial" que se ha producido "por parte de la Diputación de Gipuzkoa" en este asunto que se ha "extralimitado", dado que "la ley de medio ambiente dice que es autonómica y no foral".