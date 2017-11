Lluvia y desplome de las temperaturas 01:33 «El cambio radical llegará la noche del viernes con vientos fríos y húmedos y precipitaciones generalizadas», según avanza Margarita Martín G. L. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 24 noviembre 2017, 11:07

Las dos últimas jornadas de viento sur, con máximas de 21 grados ayer en Hondarribia y rachas de 70 kilómetros por hora en Zumaia, darán paso mañana, tras el día de transición de hoy, a un tiempo frío y húmedo, con chubascos persistentes en toda Gipuzkoa sobre todo durante el sábado.

Según la la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el País Vasco, Margarita Martín, «el cambio radical llegará la noche del viernes, cuando nos llegue una corriente fría del noroeste que nos envíe vientos fríos y húmedos y precipitaciones generalizadas». Avanza que «habrá una bajada espectacular de temperaturas», desde los 20 grados de ayer, incluso de hoy -cuando el tiempo empiece a cambiar «de manera gradual, poco a poco»- hasta los 12 aproximadamente de máxima, «que además se registrarán de madrugada, porque durante el día del sábado las temperaturas no harán más que bajar».

El panorama no será muy diferente el domingo, aunque «no habrá tanto chubasco, sino más bien un sirimiri». Disminuirá el viento y la lluvia, pero no el frío, «con mínimas que pueden ser de cero grados en el interior y de unos cuatro en la costa». Pasado el fin de semana, el lunes dará una tregua en cuanto a lluvias, «aunque no dejará de hacer frío», y durante las jornadas siguientes de martes y miércoles la previsión vuelve a dar más lluvias. «La sequía se acabó», concluye Martín.