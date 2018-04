Mabel Lozano: «Cada vez más jóvenes de entre 18 y 20 años se incorporan al sexo de pago»

Comenzó su carrera como presentadora y actriz, pero desde hace más de doce años se ha convertido en una productora, guionista y directora de cine empeñada en la denuncia de la trata de mujeres, una causa contra la que se considera activista. Mabel Lozano (Toledo, 1967) participa esta tarde en un ciclo de conferencias organizado por el Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa, que se celebrará en el Koldo Mitxelena de Donostia (19.00 horas), bajo el título 'Los amos de la prostitución y la trata', donde hablará de su última novela y documental, 'El proxeneta'. Mañana ofrecerá una charla a los alumnos adolescentes de SUMMA Aldapeta, para que conozcan y sean conscientes de la realidad que existe tras la prostitución.

- Lleva doce años implicada en la denuncia y visibilización de esta problemática, un hecho que demuestra que sigue siendo una realidad.

- Lamentablemente es así. Y lo que es aún peor, me he encontrado con una involución en muchos aspectos, porque existe una gran incorporación de los jóvenes al sexo de pago. Cuando empecé había un único perfil de demandante, que era un hombre de mediana edad y casado, y ahora son cada vez más chicos entre 18 y 20 años, que acuden a la prostitución en el momento en el que vivimos, en el que existe libertad sexual.

- ¿El acceso rápido, fácil y gratuito a la pornografía por parte de los jóvenes provoca que trivialicen la prostitución?

- Sin duda, porque para los jóvenes todo tiene que ver con el ocio, y en ningún momento se plantean la desgracia que hay detrás de la prostitución, que puede estar generando la trata de mujeres y niñas. Son además demandantes y consumidores de pornografía y en muchas ocasiones reproducen esos roles de desigualdad, sumisión, machismo, etc.

- Mañana va a hablar sobre ello con adolescentes del colegio SUMMA Aldapeta de Donostia. ¿Los chavales muestran interés por esta problemática?

- Las charlas con estudiantes es algo que vengo haciendo desde hace tiempo, porque creo que el cine es una buena herramienta para llegar hasta ellos. Si les diera una 'chapa' sobre el tema, seguramente no me harían ni caso, pero les proyecto el documental 'Chicas nuevas 24 horas', donde dos jóvenes de su edad les cuentan su historia en primera persona y empatizan mucho más. No entienden que hay mujeres que son esclavas, aunque no les vean cadenas en los pies. Hay que explicarles en qué consiste la trata de mujeres y que la prostitución se nutre en buena parte de ella, porque lo desconocen.

- En Donostia también va a ofrecer una charla y a presentar su nuevo libro, 'El proxeneta', donde un hombre condenado por explotación de mujeres cuenta su historia en primera persona.

- Es un libro muy salvaje, fruto de dos años de conversaciones con él. Llegó a mí tras salir de la cárcel y cumplir tan solo 3 de los 27 años que se le pedían por prostitución coactiva, captación y explotación de trata de personas. Supo de mi trabajo y quiso ponerse en contacto conmigo para compartir todos sus recuerdos y destaparme toda una mafia que durante más de 20 años ha operado en España, captando mujeres en Latinoamérica para explotarlas en nuestro país.

«En España la trata ha sido un negocio multimillonario con muchas complicidades»

«No busco que la gente salga del cine diciendo 'pobrecitas', busco generar compromiso»

- ¿Lo que ha escuchado es peor de lo que esperaba o conocía?

- Muchísimo peor. Este libro es muy interesante, porque cuenta la transición que ha habido en España de la prostitución en manos de chulos y macarras a la trata, y donde se revela que existen mafias y un crimen organizado alrededor. Y no solo corrobora lo que esas mujeres llevan contando durante años y ha sido cuestionado, sino que lo multiplica por mil millones. Es brutal, salvaje y durísimo.

- Ha señalado que en el libro huye del relato pornográfico.

- Es mi manera de trabajar, nunca hago pornografía del sufrimiento humano. Hacer llorar a la gente es facilísimo, pero eso lo único que provoca es que a la salida del cine se oigan frases como 'pobrecitas estas chicas'. No es eso lo que busco, busco compromiso. Hago documentales proactivistas, en los que el objetivo es que las personas que lo vean se planteen qué pueden hacer para eliminar esta lacra.

- ¿Qué debe cambiar para que la ley sea justa con estas mujeres?

- Lo primero es que todas las caras del proxenetismo tienen que estar tipificadas, porque el proxenetismo consentido no lo está, y siempre va acompañado de coacciones y amenazas a las mujeres. Además no existe una ley integral contra la trata, solo planes. Y aunque coincido con que la trata de mujeres es una forma de violencia de género, no debemos olvidar que las penas son mucho menores que cuando se juzga por un delito de trata contra los seres humanos, y los proxenetas deben ser juzgados bajo ese delito.

- ¿Qué opina de aquellos partidos políticos que reclaman la legalización de la prostitución?

- Le voy a responder lo que me suelen decir los proxenetas sobre ello. 'A esos políticos no hace falta corromperlos porque están defendiendo exactamente el mismo discurso que nosotros llevamos haciendo desde hace muchísimos años para trabajar con mayor impunidad'.

- Acaba de terminar el rodaje del documental basado en el libro. ¿Va a ser tan crudo como el texto?

- Sí, porque lo cuenta el mismo proxeneta en primera persona. Y va a levantar muchísimas ampollas, porque este grupo de proxenetas son unos auténticos analfabetos, y han conseguido montar un negocio multimillonario en nuestro país, por lo que tienen que existir muchas complicidades por detrás. Como él mismo dice, 'el dinero lava muchas conciencias'.

- ¿Ha recibido amenazas por revelar esta trama mafiosa?

- Nunca se lo contaría. Porque si lo hiciera, el foco de la entrevista se centraría en ello, y sería muy injusto para todas esas niñas y mujeres que están siendo explotadas, que son las importantes.