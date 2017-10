Así ha sido este lunes 2 de octubre Ciudadanos se protegen durante el tiroteo en Las Vegas. / AFP Repasa las noticias más destacadas de la jornada EL DIARIO VASCO Lunes, 2 octubre 2017, 21:20

Un día después del pretendido referéndum independentista en Cataluña se han propagado las reacciones de todo tipo. Una de las más importantes ha sido que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que abra una negociación «inmediata» con el mandatario catalán, quien ha exigido la retirada de la Policía y la Guardia Civil y reclamado la mediación internacional. Precisamente, la Comisión Europea ha advertido de que la votación no es legal y que no tiene cabida la violencia. Desde Euskadi, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado «un tiempo de reflexión» en Cataluña para evitar la «fractura social». Este lunes el mundo se ha visto conmocionado por el tiroteo ocurrido en Las Vegas, en el que hay al menos 58 fallecidos y medio millar de heridos, y cuyo autor se suicidó tras una matanza sobre la que el FBI no aprecia vínculos terroristas,a pesar de haber sido reivindicado por el Daesh.

Gipuzkoa: Ligera bajada del consumo turístico este verano. La Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa ha estimado este lunes que el consumo en bares y restaurantes ha sufrido "una ligera bajada" este verano con respecto al pasado, debido al "nuevo modelo de alojamiento en pisos" por parte de un turismo familiar que ha gastado más en tiendas de alimentación.

Real Sociedad: Zurutuza será baja para los próximos partidos. La Real Sociedad ha vuelto a los entrenamientos este lunes tras el empate que logró el domingo ante el Betis, aunque la noticia ha estado entre los que no se han ejercitado a las órdenes de Eusebio Sacristán. Por una parte porque Zurutuza será baja para los próximos partidos por lesión en la pierna izquierda y Álvaro Odriozola ha sido convocado a última hora por Julen Lopetegui para disputar con la selección absoluta los partidos ante Albania e Israel.

Sociedad: Una vivienda para los sin techo en Euskadi. Las instituciones vascas, con Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos remando en común, han dado un giro a la estrategia tradicional e implantarán un modelo basado en el reconocimiento del derecho a la vivienda estable como el paso inicial para prevenir o resolver el problema de las personas sin hogar.

Eocnomía: Urkullu asegura que no hay «brecha» en el PNV sobre la reforma fiscal. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha aprovechado su intervención en en el Forum Europa-Tribuna Euskadi en Bilbao para asegurar que no existe "una brecha" en el PNV en materia de fiscalidad y ha defendido que la reforma tributaria debe abordarse con una reflexión "integral" ya que "no es suficiente mirar sólo el IRPF o el Impuesto de Sociedades" y, dentro de este tributo, "el tipo nominal y el efectivo". Asimismo, ha afirmado tener "la esperanza" de que se pueda alcanzar "un amplio consenso" en esta materia.

Cultura: San Sebastián, epicentro de la arquitectura vasca. Coincidiendo con el Día Internacional de Arquitectura, este lunes se ha confirmado que el futuro Instituto de Arquitectura Contemporánea de Euskadi tendrá su sede en el Convento de Santa Teresa, en la Parte Vieja de San Sebastián. El Instituto surge con un doble objetivo. Por una parte, será sede permanente de la Bienal Internacional de Arquitectura Mugak que tendrá lugar en Donostia a partir del 7 de noviembre., y por otra se convertirá en un centro de interpretación de la arquitectura y el patrimonio construido de Euskadi, sobre todo de la arquitectura contemporánea.

Mundo: Al rescate de los clientes de la quebrada Monarch. La Autoridad de Aviación Civil (CAA) británica está organizando con compañías aéreas la repatriación a Reino Unido de cerca de unos 110.000 clientes de Monarch, en su mayoría británicos, aunque también hay muchos españoles, que han quedado en una situación de incertidumbre tras el anuncio de la quiebra de la quinta aerolínea británica esta madrugada. Es la mayor quiebra en la historia de la aviación civil en Reino Unido.