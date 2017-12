Así ha sido este lunes 11 de diciembre Repasa de un vistazo las noticias más destacadas de la jornada DV Lunes, 11 diciembre 2017, 20:47

La actualidad informativa del lunes ha estado protagonizada por los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, que han decidido mantener la convocatoria de huelga indefinida de recogida de basuras y limpieza de las calles de Gipuzkoa a partir del 19 de diciembre, a pesar de los "avances" logrados en la reunión mantenida este lunes con los representantes de las empresas en la sede del Preco de San Sebastián. Los responsables de la negociación del Convenio de la Limpieza Viaria y Recogida de Basuras de Gipuzkoa han señalado que el número de trabajadores que están llamados a secundar el paro es de 1.200, correspondientes a las empresas subcontratadas por ayuntamientos y mancomunidades.

Gipuzkoa. Potra parte, la borrasca 'Ana' pierde fuerza en el País Vasco y tras las fuertes rachas de viento, será el mar el que cobre protagonismo en las próximas horas. La alerta ha pasado de naranja a amarilla. SOS Deiak ha contabilizado 333 incidentes en Euskadi aunque ninguno ha revestido especial gravedad. La mayoría han sido provocados por caídas de ramas y cascotes de fachadas y desplazamiento de contenedores en la vía pública. En Alava ha habido 123 incidentes,en Bizkaia 111 y en Gipuzkoa 90. Pero no hay que olvidar que sigue el fuerte viento. Por todo este cóctel meteorológico, el Gobierno Vasco ha activado esta tarde el Plan de Vialidad Invernal en “Fase de Seguimiento e Información" por descenso de cota de nieve por debajo de los 700 metros. Al final del día será en torno a los 1.200 metros.

Sociedad. El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco sacará al mercado 250.000 bonos que, por un precio de 20 euros, permitirán realizar compras por importe de 30 para impulsar la campaña de Navidad en el pequeño comercio. El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo, ha presentado en Barakaldo la campaña de impulso al comercio local que va a realizar su departamento mediante el denominado Bono Comercio 10+, acompañado de la alcaldesa de la localidad vizcaína, Amaia del Campo.

Política. El proyecto de presupuestos de Euskadi para 2018 ha superado este lunes las enmiendas a la totalidad presentadas por EH Bildu y Elkarrekin Podemos y va a seguir su tramitación en el Parlamento Vasco gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Iñigo Urkullu y el PP. Como era esperado tras la rúbrica de este pacto, los parlamentarios populares han unido sus votos a los del PNV y el PSE-EE, en minoría en la Cámara, para evitar la devolución de la iniciativa al Ejecutivo autonómico.

Economía. La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sigue siendo a día de hoy una utopía y todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad efectiva. Así se refleja en el informe 'S=HE: ¿Igualdad de oportunidades?' elaborado por el Centro de Investigación de Familia y Trabajo de IESE Business School junto a Infoempleo y que pretende ser una radiografía sobre la situación actual del desarrollo de trayectorias de hombres y mujeres en España.

Mundo. Akayed Ullah, de 27 años, nacido en Bangladesh, no ha encontrado hoy en el metro de Nueva York justicia divina, pero no exactamente la que buscaba. El autor del atentado en el corredor que une Times Square con la terminal de autobuses de Port Authority ha sido el único herido serio de su ataque. Las otras tres personas afectadas han ido por su pie al hospital. Su pírrica hazaña ha sido capturada en vídeo por las cámaras policiales que cubren cada esquina de Nueva York, pero en particular el enclave turístico de Times Square, objetivo perpetuo de terroristas profesionales y advenedizos como este. La Policía ha observado que la bomba que se había pegado al cuerpo con velcro y cordones de plástico era todo menos sofisticada, improvisada con explosivos dentro de tuberías.

Cultura. El teatro Victoria Eugenia de San Sebastián presenta este fin de semana 'Martin Zalakain', un espectáculo de Argia Dantza Taldea que su director, Juan Antonio Urbeltz, ha definido este lunes y como "la síntesis bailada" del clásico de Pío Baroja. Este especialista en danza tradicional vasca ha partido de una adaptación teatral de fragmentos de la novela barojiana realizada por el escritor Harkaitz Cano para construir una propuesta escénica a la que se ha sumado la compañía Artedrama.

Real Sociedad. La Real Sociedad se medirá con el Salzburgo en los dieciseisavos de final de la Europa League, tras el sorteo realizado este lunes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza). El partido de ida se jugará el jueves 15 de febrero en Anoeta y la vuelta, el jueves 22 en Austria. Clasificada como segunda en la fase de grupos, la Real Sociedad se enfrentaba al bombo de los cabezas de serie y la fortuna deparó que el equipo de Eusebio buscará el pase a octavos de final contra el conjunto tirolés, un equipo con más fútbol que nombre.