Así ha sido este lunes 16 de abril Repasa de un vistazo las noticias más significativas de la jornada

Este primer día de la semana ha estado marcado por la actualidad empresarial vasca y es que las patronales de Euskadi han asegurado que en los próximos tres años tendrán la necesidad de contratar a unos 100.000 profesionales, según han explicado las patronales (Confebask, Adegi, Cebek y SEA) durante la firma de un Acuerdo Marco de Colaboración con el Gobierno Vasco para, entre todos, intentar favorecer el acceso de esas personas al mercado laboral. Solo para este año, las necesidades de contratación ascienden a algo más de 30.000 profesionales, de los que casi la mitad accederán a un contrato indefinido.

Política. El juicio a ocho personas acusadas de terrorismo por presuntamente agredir a dos guardias civiles en un bar en Alsasua arrancó este lunes, bajo críticas de Amnistía Internacional que considera los cargos «inapropiados». Los fiscales han pedido un total de 375 años de cárcel para los sospechosos, de entre 21 y 31 años de edad, por cargos de «lesión terrorista» y «amenazas terroristas», en medio de una atmósfera de «hostigamiento y presión» contra las fuerzas de orden en la zona, según la acusación. Pero la defensa alega que se trató solo de una pelea en un bar.

Gipuzkoa. El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha confirmado esta mañana la decisión foral de seguir cobrando el peaje de la N-1 y de la A-15 a pesar de la sentencia del TSJPV que lo declara ilegal. Olano recordó que el pronunciamiento judicial no establece medidas concretas que deban implantarse y que, por lo tanto, el marco legal ampara que el canon se siga cobrando a los transportistas. Olano recordó también que la Diputación va a interporner recurso de casación ante el Tribunal Supremo y que hasta que no se pronuncie no habrá cambios.

Meteorología. Gipuzkoa se prepara para vivir la semana más calurosa del año. Después de tantos días pasados por agua e incluso varias nevadas que colapsaron el territorio, la previsión meteorológica para los próximos días es radicalmente diferente. Tanto Aemet como Euskalmet pronostican que los cielos estarán despejados toda la semana y las temperaturas superarán los veinte grados en muchos puntos de Gipuzkoa. Incluso el miércoles apuntan que el mercurio superará los 25 grados, ayudado por el viento sur.

Oarsoaldea. Los municipios de Pasaia, Errenteria, Lezo y Oiartzun recibirán este año una inyección de dos millones para la regeneración de estas localidades, una cantidad convenida este lunes con la Diputación y que se reparte en función de la demografía y de los índices socioeconómicos. Estas actuaciones serán posibles en virtud de los convenios que ha suscrito el gobierno foral con cada ayuntamiento implicado, y que han sido presentados hoy en San Sebastián por el diputado general, Markel Olano, y la diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio, Marisol Garmendia, junto a los alcaldes de las cuatro localidades beneficiarias.

Mundo. El exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) James Comey ha alertado este domingo de que el presidente estadounidense, Donald Trump, no está «moralmente capacitado» para estar al frente del país durante una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC. «Una persona (...) que habla y trata a las mujeres como si fueran pedazos de carne, que miente constantemente sobre asuntos de cualquier medida y que insiste en que el pueblo estadounidense le cree, no es apta para ser presidente de Estados Unidos por motivos morales. Y esa no es una declaración política», ha aseverado Comey. «No está capacitado para ser presidente», ha añadido.