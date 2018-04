«La ludopatía es una enfermedad mental que mata y deberían prohibir su publicidad»

Hace un año que Igor cruzó la puerta de Aergi por primera vez. En ese momento ganó la partida de su vida. Ha conseguido reconducir su adicción al juego, pero su tono de voz pausado y el énfasis que pone en algunas palabras aún dejan entrever la culpabilidad que siente por haber hecho sufrir tanto a su entorno familiar y la preocupación por que haya jóvenes que caigan en las garras de la adicción a las apuestas.

Hasta los 30 «nunca» había jugado a las tragaperras, pero la llegada de las máquinas de apuestas deportivas hundieron su vida en cuestión de diez años. Calcula haber perdido 80.000 euros que tenía en una cuenta propia, pero como él dice, «al menos solo he perdido dinero».

En sus inicios jugaba para divertirse y la suerte del principiante le hizo ganar 1.500 euros. Sin darse cuenta empezó a jugar para ganar y posteriormente para recuperar lo que había perdido. A los tres años de aquel primer botín, otro de 5.000 euros marcó el punto de inflexión hacia su caída. «Llega un momento en que el dinero no tiene ningún valor, solo quieres boletos y no existe nada más». Igor insiste, al igual que otros compañeros, que pese a no ingerir una sustancia química externa, la sensación de descontrol y de impulsividad es la misma. «Al salir de trabajar iba en el coche pensando 'vete a casa', pero al final terminaba frente a la máquina».

«Tu familia, tus amigos, el dinero, ganar o perder te da igual, lo único que te sacia es jugar»

Hace hincapié en que la adicción al juego «no es un vicio, es una enfermedad mental muy seria que acaba matando. La gente se suicida por lo hondo que llegas a caer». La dependencia hacia las apuestas le anuló la voluntad de vivir, cambió su estado de ánimo, su carácter, el interés por otras cuestiones desapareció y le aisló por completo de su entorno. «No sé cuántas veces me habrá preguntado mi mujer si había otra persona. Y yo le decía que no. Pero nada más. No podía decirle nada más», indica compungido.

«Llega un momento en que la enfermedad te anula la toma de decisiones, no puedes dominar el tiempo, te absorbe de tal forma que te olvidas de las horas, cancelas planes porque tienes que estar frente a la máquina. El dinero, ganar o perder no te importa, lo único que te sacia es jugar». Por eso ve una irresponsabilidad la publicidad que se hace del juego. «¿Te imaginas un anuncio diciendo 'Fuma con responsabilidad' y además te regalamos dos paquetes de tabaco?», denuncia.

Termina la entrevista, pero retoma la palabra. Quiere lanzar un mensaje y lo hace visiblemente preocupado: «He visto a muchos chavales apostar. Esta enfermedad no entiende de cantidades. Te lleva a gastar lo que tienes, sean 50 euros o 5.000. Por eso, por favor, aquel que esté en esta situación es suficiente con llamar a Josean y decirle que quiere saber lo que está sucediendo, sin decírselo a nadie más. Evitará mucho dolor, de verdad».