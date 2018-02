«Llevo una furgoneta y me cobran como camión» El peaje de la N-1 ha aplicado el canon a 21 vehículos ligeros por error Un camión atraviesa el arco de Etzegarate donde se cobra un peaje por la circulación por la N-1. / Michelena GAIZKA LASA Viernes, 16 febrero 2018, 10:01

Quedaba por ver si aquellos sorpresivos pitidos se convertían en disgusto una vez recibida la factura. Comprobar si el sonido del Via-T de vehículos a los que no debe afectar el peaje de la N-1 al pasar bajo alguno de sus tres arcos era inofensivo, tal y como adelantó la Diputación, o se reflejaría en su correspondiente cobro. Algunos sospecharon y han buceado en la dolorosa enviada por Bidegi hasta encontrar la primera de las deficiencias del nuevo sistema de pago inteligente exclusivo para vehículos pesados de más de 3.500 kilos: el cobro a furgonetas que, por su volumen, pueden confundirse con camiones.

Confirma esta deficiencia del sistema Iker, un vecino de Pamplona al que le ha tocado viajar hasta Donostia en varias ocasiones desde el 9 de enero -primer día de aplicación del peaje- por motivos personales. Conduce una furgoneta Fiat Ducato que incorpora un dispositivo Via-T. «Pitó el primer día que vine a Donostia una vez implantado el canon y le dije a mi socia que teníamos que andar al loro por si nos cobraban», recuerda el navarro.

Casi un mes más tarde, se puso a desglosar la factura de Bidegi y encontró los importes correspondientes a su paso por los arcos de Etzegarate y Andoain. Reconoce que «no sé si son cinco o seis euros, pero no puede ser porque ya dijeron que se iban a encargar ellos de comprobar las matrículas», dice refiriéndose al personal de la agencia guipuzcoana de infraestructuras viarias.

Iker se puso en contacto con Bidegi para hacerles saber el error en el cobro y, aunque el asunto está en vías de solución, censura que «me pidieron que les enviara escaneados documentos como la ficha técnica del vehículo y mi DNI, lo que supone darme curro a mí y hacerme pasar un tiempo en gestiones que deberían hacer ellos». El conductor de la furgoneta confía en recuperar ese dinero, tal y como le han prometido, «aunque lo más importante es que no tenga que andar preocupado por si otra vez me pasa lo mismo».

El desliz está encauzado, pero nuevamente Iker lamenta que «una vez comprobado que lo que les decía era verdad me han pedido que les envíe el número de mi cuenta corriente para hacer la devolución. Total, que para cobrar lo hacen rápido, pero para pagar piden una serie de gestiones que tienen lo suyo», concluye disgustado. Apuntala su crítica señalando que «yo me he molestado en mirar y comprobar las cuentas pero puede que haya gente de 65 o 70 años que no controle esos asuntos y a la que le estén colando este tipo de cobros indebidos».

Fuentes del departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación asumen que existen otros 20 casos como los de Iker desde que se pusiera en marcha el cobro del canon a camiones. Aseguran que «en todos ellos, el personal de Bidegi se ha puesto en contacto con los perjudicados y se está procediendo a la devolución del dinero». Se trata de vehículos voluminosos que el sistema AT ha identificado como camiones de más de 3.500 kilos y que, tras conocerse la confusión, han quedado registrados en la base de datos del sistema para que en adelante no se repita la operación.

Registro de matrículas

La Diputación ya adelantó que este tipo de situaciones se podrían dar, siendo el de los autobuses el ejemplo más claro. Por ello, pidió a los autocares que, por si acaso, se registraran en el listado controlado por los arcos para que el software supiera identificarlos correctamente cada vez que atravesaban los puntos de cobro. El procedimiento se va a repetir ahora con las furgonetas que la tecnología no está siendo capaz de discriminar respecto a los tráilers de mayor tonelaje.

La Diputación explica que en todos los casos erróneos se ha procedido a la devolución del dinero

La Diputación subraya que ha aumentado la dotación de personas que velan por el correcto funcionamiento del sistema AT para subsanar de manera satisfactoria este tipo de malentendidos. De las más de 25 personas que trabajan en el buen funcionamiento del sistema, seis se dedican a destajo a validar las matrículas dudosas. Cuando el proceso se depure, serán cuatro los profesionales que realicen esa labor constantemente, las 24 horas del día.

Pese al disgusto de conductores como Iker, la veintena de casos erróneos detectados contrasta con el cobro correcto y efectivo a unos 32.000 tránsitos diarios desde el 9 de enero, dato arrojado por Bidegi tras los primeros quince días de balance del sistema que aún no ha sido actualizado.