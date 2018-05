«Llenar el depósito cuesta ahora cinco euros más. ¡Claro que se nota!» Los conductores muestran su malestar por la subida del combustible que ha afectado a sus bolsillos y que en el diésel ha llegado al 13% José María Cano llena el depósito del vehículo de la empresa de la que es comercial. / USOZ ANA VOZMEDIANO Martes, 29 mayo 2018, 17:20

El coche es fundamental en la vida laboral de José María Cano. Vive en Madrid, pero recorre 70.000 kilómetros al año en su Citroën de alta gama que es de su empresa. Trabaja como comercial y mientras mira el contador de los litros y los euros del surtidor situado en el paseo de Errondo de San Sebastián constata dos cosas. La primera, que diésel y gasolina son más caros que en Madrid, y la segunda, que llenar el depósito le ha costado dos euros más de lo que esperaba y que desde hace un mes calcula que llenar el depósito le cuesta cinco euros más.

En la entrada a la gasolinera aparecen los precios del día: 1,259 el diésel A; 1,319 el diésel 2; 1,339 la gasolina 95 y 1,435 la de 98. Lejos quedan los precios inferiores al euro que se registraron los últimos años, porque nadie podrá encontrar combustible por esa cantidad salvo que se trate de algún tipo de diésel y en gasolineras determinadas. En 2016 el precio del carburante alcanzó en Gipuzkoa su nivel más bajo en siete años, pero esos precios que abarataban las vacaciones o los recorridos por motivo de estudio o de trabajo han quedado lejos. En los últimos seis meses, el gasóleo ha llegado a subir hasta un 13%.

«Nosotros buscamos siempre la gasolinera más barata», advierte Esther, un ama de casa para la que, aunque de otra forma, el coche resulta tan imprescindible como para José María. Y es que le sirve para atender todas las urgencias de su familia, para recoger a los nietos, para hacer las compras. Ella limpia su coche en otra gasolinera donostiarra, la que está situada en la bajada de Hospitales, donde los precios son similares a los de Errondo. El diésel cuesta 1,239, la gasolina sin plomo de 98 1,439; la de 95 1,319 y el diésel max 1,319. Nunca debajo del euro.

Donostia no se encuentra ni entre las localidades con las gasolineras más caras ni entre las más baratas salvo en la sin plomo de 98 octanos, que es la de precio más elevado de todas las variables de carburante.

En este tipo de combustible, dos de las estaciones de servicio donostiarras, la de la avenida de Navarra 5 y la de Garbera, ocupan el cuarto y quinto lugar con un precio que ayer ascendía a 1,429 euros el litro, por detrás de la gasolinera del polígono Basarte de Azpeitia, 1,382 euros; la del barrio Mijoa de Mutriku, 1,408 y la de la N-634 de Elgoibar, 1,419. La más cara está en Aginaga, donde el precio ayer era de 1,499 euros el litro de la gasolina de 98 octanos.

Carlos Sánchez cree que no protestar no sirve para nada.

«¿Las causas? No lo sé»

Carlos Sánchez se encoge de hombros. Es empresario y paga la gasolina de los coches con tarjeta. Eso le ha impedido evaluar la repercusión de la subida del combustible. «Todo sube. La gasolina que ponemos ahora en nuestro coche está comprada hace seis meses. ¿Por qué nos aplican ahora el incremento? No tiene ningún sentido, pero la verdad es que prefiero no hablar, porque me enciendo».

El malestar es patente entre los usuarios que han visto como los repostajes se han incrementado de forma paulatina desde hace cuatro meses. Carlos Sánchez advierte que no sirve para nada quejarse, «porque las palabras se las lleva el viento y nadie las escucha».

Ramón necesita su vehículo en el campo.

Los conductores parecen más escépticos que peleones. Amas de casa, comerciales o Ramón, que utiliza la camioneta para su trabajo en el caserío. Espera su turno en la gasolinera, sabedor de que llenar de diésel el vehículo con el que traslada la hierba le costará cinco euros más que hace unas semanas. «De ochenta hemos pasado a ochenta y cinco. Espero que esto no siga así y que el combustible no siga subiendo a este ritmo. Porque se nota».

Oriente Medio

Pero hay que volver a esas razones que poco parecen importar a estos conductores que ven cómo suben los precios y cómo les repercuten. Porque no ha sido una decisión de las compañías, ni mucho menos de quienes trabajan en las gasolineras. En un mundo globalizado y complejo, el principal responsable está en Oriente Medio, en los desencuentros entre Estados Unidos e Irán. El país persa es uno de los mayores productores de petróleo del mundo y Estados Unidos ha decidido la ruptura del pacto nuclear que mantenía con Irán, lo que ha generado un clima de inquietud que ha disparado el precio del crudo.

«Siempre hay alguna excusa», lamenta José Javier Allo, que carga el depósito de su coche en una gasolinera situada en el barrio de Gros. Sea o no como lo ven estos conductores, la escalada del oro negro podría ir a mas según la opinión de los observadores internacionales y el coste del barril del Brent rozar los 98 dólares.

De momento y antes de que esta situación llegue a producirse, los datos oficiales, reconocidos por el propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, para llenar un depósito de 55 litros de diésel hay que pagar 66,3 euros, 4,3 más que hace apenas un mes. En el caso de la gasolina, esa misma cantidad de combustible supone un desembolso de 71,6 euros, unos 4,5 euros más que hace apenas treinta días.

«Nunca había pasado de poner más de 35 euros, pero desde la subida tengo que echar 40 por lo menos» Lucía, Estudiante

Lucía acude todas las semanas a Pamplona, ciudad en la que estudia, y también ha notado que le cuesta más que nunca llenar el depósito. «Mis padres me dan una cantidad para los gastos, pero el caso es que ahora ya no le echo al depósito 30 o 35 euros de gasolina, sino por lo menos cuarenta. Alguna vez más».

¿Se pueden ahorrar unos euros con un recorrido de gasolinera en gasolinera para encontrar la más barata? Esther cree que las diferencias pueden ser importantes, aunque una gasolinera puede ofrecer el precio más barato pero en una sola modalidad de combustible. El diésel B, por ejemplo, registra sus precios más baratos en la calle Larramendi de Tolosa con su 0,849 euros el litro, seguido de la estación de servicio de la calle Otalola 13 en Eibar con un precio de 0,879 o la gasolinera de la Gi-2632 que cobra esta misma cantidad. Los más caros, en la AP-8 de Hernani, 0,969 euros y en Astigarraga, en la Gi-2132, donde ya se roza el euro, 0.999 euros el litro.