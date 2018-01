«Llegará el día en que con un test de sangre se verá el colesterol y si hay un tumor» LOBO ALTUNA Ander Urrutikoetxea, director científico de Onkologikoa, valora la evolución de las biopsias líquidas hacia el diagnóstico precoz ANE URDANGARIN SAN SEBASTIÁN. Domingo, 28 enero 2018, 10:06

Se llama CancerSEEK y hace unos días saltó a los titulares tras su puesta en largo en 'Science'. La prestigiosa revista publicó el resultado del trabajo que viene desarrollando un equipo internacional de investigadores y que ha dado con un test de sangre capaz de detectar ocho tipos de cáncer comunes precozmente, cuando el pronóstico es mucho más esperanzador. Porque en cáncer cuanto antes, mejor. «Lo primero que hay que decir es que supone un paso importante», arranca Ander Urrutikoetxea, director científico de Onkologikoa, para contextualizar la relevancia de este test. «Es muy interesante, pero la sensibilidad no es la misma para todos los tipos de cáncer, necesita ser validado y plantea una serie de cuestiones», añade a renglón seguido. Por ejemplo, la prueba ha demostrado un elevado porcentaje de detección en cáncer de ovario. «Pero la mayoría de mujeres no tiene un factor de riesgo muy marcado. Entonces, ¿hacemos la prueba a todas las mujeres?».

El test ha sido creado en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore (EE.UU.). Esta nueva herramienta diagnóstica está en principio diseñada para tratar de detectar el cáncer de ovario, hígado, estómago, páncreas, esófago, colorrectal, pulmón y mama. Los investigadores estudiaron un total de 1.005 pacientes con cáncer y 850 individuos sanos.

El test se circunscribe en las llamadas biopsias líquidas, que permiten obtener información sobre un tumor sin tener que biopsiarlo, extrayendo una muestra del tejido. Basta con analizar la sangre. «Y esto ya lo estamos usando en la práctica clínica. Hace tiempo que somos capaces de localizar ADN del tumor en sangre. En concreto, en cáncer de pulmón, lograr tejido es bastante difícil porque son biopsias muy complejas y entonces utilizamos esta prueba en sangre que nos sirve para decidir si dar un fármaco o no», explica Urrutikoetxea. «Y esto lo hacemos aquí en Donostia, no solo en Houston».

Así, la novedad reside más en la finalidad: avanzar hacia la detección temprana. Pero no hay que lanzar las campanas al vuelo. «La sensibilidad del test para diagnosticar tumores en estadios relativamente precoces es muy alta si hablamos de ovario o hígado. Pero muy baja en cáncer de mama, solo del 33% de casos», señala el director de Onkologikoa, quien recuerda las diferencias entre nuestro sistema sanitario y el estadounidense. En redes públicas y universales como la nuestra hay que ir «con mucho cuidado y ver muy bien qué merece la pena, porque para el cáncer de mama ya tenemos un buen sistema de cribado de mamografías (en Onkologikoa hacen 40.000 al año)» y el resultado del test es peor.

«La nueva prueba que detecta ocho tipos de cáncer es importante, pero aún necesita ser validada» Ander Urrutikoetxea, Director de Onkologikoa

Otro aspecto a tener en cuenta es que esta prueba serviría «para tumores que tengan un tratamiento eficaz en caso de detección precoz». ¿Y a quién habría que hacérsela? Ahí está el ejemplo del cáncer de ovario. «O en el caso de tumores de pulmón, pongamos que se dice que merece la pena que se hagan el test los que hayan fumado tanto porque se les considera población de riesgo. Esto podría llegar relativamente rápido, pero necesitaría más validación para saber que no estamos haciendo una barbaridad y que no estamos sometiendo a la gente a un test que puede generar más angustia que otra cosa».

No obstante, el experto subraya que es «muy interesante», porque es una tecnología «que nos va a permitir en un futuro no muy lejano curar mucho más el cáncer. Estamos llegando a un punto en el que estamos hablando de que el cáncer avanzado no se cura, se cronifica, pero el precoz sí. Y cuanto más precozmente diagnostiquemos, mejor».

Es en este marco en el que las biopsias líquidas van ganando terreno. De hecho, Biodonostia y Onkologikoa tienen abiertas líneas de investigación en este campo. El futuro que plantea el trabajo publicado en 'Science', y en la medida en que el test «se abarate y sea más eficaz, igual que se hace un análisis para ver como tienes los marcadores tumorales, como el Psa para la próstata, se hará un análisis para ver directamente el tumor, sin necesidad de biopsiarlo». Eso sí, «que mañana la gente no venga hacerse esta prueba», dice para contextualizar expectativa. No obstante, también reconoce que «no es ciencia ficción pensar que llegará un día en que se analizará el colesterol, el tiroides, y si tienes un cáncer» con una prueba de sangre. «Esto llegará cuando estemos seguros de que no hacemos más mal que bien, pero llegará. Igual no para todos los tumores, pero para muchos sí».