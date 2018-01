«Si llega a ceder un metro más nos desalojan» 00:36 María Rosa Teijeiro observa el desprendimiento desde su ventana junto a su nieto. / MIKEL FRAILE Los vecinos de la calle Konkorrenea de Donostia se recuperan del susto tras la caída de un muro de contención AIENDE S. JIMÉNEZ SAN SEBASTIÁN. Martes, 16 enero 2018, 07:21

Eran las cinco de la tarde del domingo, y los vecinos de la calle Konkorrenea de Donostia descansaban en sus casas, ya que la lluvia que cayó con intensidad durante buena parte del día no invitaba a salir. De repente, un fuerte estruendo interrumpió esa tranquilidad. La mayoría pensó que se trataba de un trueno que acompañaba a la tormenta, pero un segundo estallido alertó a los inquilinos, que al asomarse por la ventana comprobaron que buena parte de un muro de contención se había derrumbado junto a sus casas.

Los hechos ocurrieron a la altura del número 20 de la vía, situada en el barrio de Egia de San Sebastián. Las fuertes precipitaciones de los últimos días, sumadas a la gran cantidad de agua que cayó el domingo en Gipuzkoa -estaba activado el aviso amarillo por lluvias- fueron al parecer la causa del corrimiento de tierras que provocó la caída de un muro de contención situado bajo un bloque de viviendas, correspondiente a los portales 20 y 22, en el que viven un total de doce familias. El cúmulo de tierra y ladrillo cayó sobre una zona de huertas hasta un pequeño pasillo junto al bloque en el que viven los vecinos de los número 14, 16 y 18.

Tal y como relataron ayer los vecinos, el derrumbe se produjo en tres tiempos: un primer corrimiento a las 17.00 horas, un segundo a las 19.00 y el último a las 22.00. «Fueron tres estruendos tremendos. Al primero no le hicimos caso, pero al segundo ya nos dimos cuenta de que algo estaba pasando», recordaba Tamara, vecina del tercer piso del número 20. María Rosa Teijeiro, vecina del segundo, fue quien se encargó de dar la voz de alarma al resto de inquilinos y también a la policía. «Salí corriendo por las escaleras, y alguno estaba en la siesta y no se había enterado de nada», asegura la mujer.

La tapia, hecha de cemento y ladrillo, fue filtrando agua, lo que provocó un corrimiento de tierra

Técnicos del Ayuntamiento de Donostia así como los bomberos acudieron al lugar para asegurarse de que la estructura de la vivienda no había sufrido daños ni corría riesgo de desprenderse. «Nuestro mayor miedo era tener que desalojar, pero nos confirmaron que los cimientos no habían resultado dañados y que podíamos dormir tranquilos», señalaba Tamara. Iban García, vecino del primer piso del número 16, vio cómo la tierra se arrastraba hacia su casa. «En este pasillo juegan muchas veces los niños al balón o con la bici. Por suerte no había nadie en la calle», afirmaba aliviado.

Los vecinos de la zona se agolpaban ayer tras la zona precintada por seguridad para observar, ya con la luz del día, las consecuencias del corrimiento de tierras. «¡Qué avería!», decían, a la vez que se alegraban de que el derrumbe no hubiese causado daños en ninguna vivienda, «aunque los bomberos nos han dicho que si el muro llega a ceder un metro más nos hubiesen desalojado».

«Esta es una casa que tiene más de 80 años y ese muro era muy antiguo y estaba hecho de cemento y ladrillos, por lo que el agua se ha ido filtrando hasta que no ha podido más y ha reventado», comentaba Paco Álvarez, quien se lamentaba porque este año no podrá comer los tomates de su huerta, que ha quedado sepultada bajo la tierra y los escombros. «Es una pena, ¡estaban tan buenos!».

«Estamos desatendidos»

Para algunos vecinos, el desprendimiento ocurrido el domingo ha sido la gota que ha colmado un vaso lleno de «desatención» por parte del Ayuntamiento de Donostia. «Esta zona de Egia está desprotegida. Ya hemos puesto una reclamación y hemos avisado de que tenemos filtraciones y humedades, pero no nos hacen ni caso», afirmaba Tamara. «Solo hace un mes que hemos quitado los andamios, porque acabamos de renovar toda la fachada, así como la acera y las barandillas que se han derrumbado», señaló María Rosa. Ambas coinciden además en que su zona está «desatendida». «No tenemos contenedores donde echar la basura, y hace cuatro meses que no pasa un barrendero a limpiar la calle», denuncian. Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de San Sebastián señalaron a este periódico que una vez confirmado que la vivienda no había sufrido daños en sus cimientos, el derrumbe se ha producido en una zona «privada», y por tanto «es responsabilidad de los vecinos ocuparse de las reparaciones y obras pertinentes».