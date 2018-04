Limas con forma de pera y flores con olor a vainilla

El Jardín Botánico de Iturraran, en Aia, se ha convertido por este fin de semana en un edén donde poder observar flores y plantas de todos los rincones del mundo. Medio centenar de viveristas de muy diferente procedencia participan en la 16ª Feria de Plantas de Colección, un evento en el que presentan sus colecciones de plantas procedentes de los cinco continentes, la mayoría de ellas desconocidas en nuestras latitudes, pero cultivables en jardines y balcones.

Centenares de personas se acercaron ayer desde las diez de la mañana a esta feria de referencia a nivel estatal, para poder adquirir las primeras colecciones que se ponían a la venta. Fue el caso de Daniel, natural de la localidad cántabra de Arce, a 15 kilómetros de la capital, quien repetía asistencia por tercer año consecutivo. «Me gusta venir a primera hora y aprovechar para adquirir plantas de todo tipo para mi casa y jardín». El cántabro pasó la jornada en la feria, buscando nuevos ejemplares para llenar su jardín de 1.000 metros cuadrados integrados en el bosque «donde me vienen hasta las ardillas». Cargado con las primeras compras, dejó el botín en la consigna para seguir con la búsqueda. «Hay plantas con las que voy a tiro hecho porque las he visto en internet antes de venir, pero hay otras muchas que te las encuentras en la feria y no me resisto a comprarlas», comentaba este apasionado de las plantas.

Como Daniel, centenares de personas pasearon ayer entre flores y plantas por el Jardín Botánico de Iturraran, como Rosita y Mari Tere, naturales de Markina. «Hemos venido cuatro amigas, nos encanta y repetimos cada año. Hay mucho para ver y comprar». Por su parte, la familia Sánchez Marco acudía desde la localidad navarra de Olza. «Tenía referencia de esta feria por mi hijo que vive en Segovia. Nos ha encantado y el próximo año repetiremos», indicaban antes de subirse al autobús que les llevaba hasta Zarautz. Y es que los autobuses lanzadera no pararon en todo el día de trasladar a los asistentes a la feria desde Orio y Zarautz.

Sobresalen los viveristas franceses, pero también venidos de Euskadi y otras comunidades

Entre los viveristas participantes, una veintena de ellos eran franceses. «Se ve que van por delante, que tienen más cultura; al lado de ellos siempre se aprende», reconocía el valenciano Carlos Puch, al frente de Cítricos el Jardín, quienes llevan. «varios años acudiendo a Aia; también solemos ir a la feria de Bilbao. Creo son las dos ferias en estos momentos de referencia, pero Aia, tras 16 años, está más consolidada». En su vivero se exponen plantas de limoneros, naranjos o lima en forma de pera.

También participan viveristas venidos desde Barcelona, Málaga, Asturias... y también vascos como el zarauztarra Rubén Sabalza con Lurberry, quien en su amplio puesto expositor presentaba entre otras muchas variedades la banana de montaña. «Se trata de una planta procedente de Estados Unidos, que aguanta a veinte grados bajo cero. Tiene sabor a banana, piña, mango... Tengo también plantas de otras muchas frutas poco conocidas», explicaba mientras vendía una enredadera de flores que olía a chocolate y vainilla. Rubén reconocía estas plantas exóticas atraen a la clientela. «Vendemos mucho por internet; tengo clientes de todo el Estado y vendo también a productores».

El horario hoy es de 10.00 a 18.00 horas y la entrada cuesta 4 euros, gratis para menores de doce años

De exterior e interior

La variedad de colores y olores es uno de los aspectos más destacados por la gran cantidad de plantas expuestas tanto dentro como fuera del hermoso caserío de Iturraran, centro de Interpretación del Parque Natural de Pagoeta, reservado en esta ocasión para acoger a una docena de viveristas que exponen todo tipo de plantas de interior. La feria volverá a abrir hoy, domingo, de diez de la mañana a seis de la tarde. La entrada, que se puede adquirir en el mismo recinto ferial, cuesta 4 euros, aunque los menores de 12 años entran gratis. El precio incluye además el traslado de ida y vuelta en autobús desde Zarautz y Orio al recinto ferial, así como el servicio de consigna de las plantas adquiridas y su transporte hasta el vehículo del comprador.

Actividades paralelas

Paralelamente a la feria, se han organizado actividades complementarias en Iturraran, como la charla que ofrecerá la fotógrafa Emilia Valencia hoy a las 11.00 horas con el tema 'Fotografiando la naturaleza: cómo optimizar las fotografías de nuestras flores y jardines'.

Ayer Inmaculada Porras, bióloga y conservadora del Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá de Henares, habló sobre 'Los patios de Córdoba'. De la misma manera, este mediodía se han organizado sendas visitas guiadas al Jardín de la Biodiversidad de Iturraran, a las 11.30 horas en euskera y 12.00 horas en castellano, sin olvidar la feria organizada en la plaza de Aia donde se pueden adquirir diferentes productos y complementos relacionados con el mundo de las plantas.