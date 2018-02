«El ladrón me arreó con la arqueta en la cabeza y enseguida me desplomé» El agente herido hace una semana en Arrasate al sorprender a un individuo en un intento de robo se recupera favorablemente KEPA OLIDEN ARRASATE. Sábado, 3 febrero 2018, 09:15

El agente herido la semana pasada en Arrasate al ser agredido con una arqueta por un ladrón se recupera favorablemente. Fue el primero en llegar al lugar de los hechos, el bar de Etxaluze, que ya ha sufrido una decena de robos en el último año. «Esa noche estábamos de servicio dos patrullas y como nosotros nos hallábamos en el grupo San Juan y la otra en Musakola, llegamos primero. Descendí del coche y sorprendí a un joven que golpeaba el cristal de la puerta con la tapa de una arqueta», recuerda el policía.

Se dirigió al asaltante y le conminó a abandonar la acción. «Pero ni me oyó, siguió a la suyo». No fue hasta la tercera vez que el ladrón se percató de su presencia. «Al girarse se encontró con que tenía a un policía municipal detrás. Entonces, con la intención de zafarse y emprender la huida, me arreó con la arqueta en la cabeza». Acababa de llegar su compañero y los dos empezaron a perseguirle. «Pero yo no era consciente de que tenía una brecha en la cabeza de la que sangraba profusamente y al cabo de 500 metros me desplomé». En ese instante, llegó la segunda patrulla de policías municipales, y otra de la Ertzaintza. Un agente de la policía autonómica se quedó atendiendo al herido, mientras el resto detuvo al agresor. Tras prestar declaración, fue puesto a disposición judicial. El presunto ladrón quedó en libertad a la espera de juicio. Sobre él pesan los cargos de atentado contra agente de la autoridad, lesiones y robo.

Apoyo del Ayuntamiento

El agente herido ha recibido el «apoyo» del Ayuntamiento de Arrasate, que anunció ayer que se personará en el juicio. El consistorio ha ofrecido a la víctima asesoría jurídica y psicológica, si así lo precisase, y ha abierto una investigación en materia de prevención de riesgos laborales para determinar las circunstancias de la agresión.

El suceso ha reabierto el debate de la seguridad ciudadana en el municipio y puesto la atención sobre los recursos de que disponen los guardias municipales para el desempeño de su labor. La Policía local cuenta con 35 efectivos y un presupuesto anual de 2,1 millones de euros. Además, indicó el Ayuntamiento, todos los años se reservan 200.000 euros para la compra de uniformes y material.