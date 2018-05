La defensa de Kote Cabezudo prepara ya el recurso que le permita salir en libertad Casi un centenar de personas protagonizó el viernes una concentración ante el Palacio de Justicia, mientras el acusado declaraba. / MICHELENA Es la primera vez en la que la petición de ingreso en la cárcel del encausado ha prosperado en los cinco años de instrucción del sumario JAVIER PEÑALBA Domingo, 6 mayo 2018, 09:05

La defensa del fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo, investigado por presuntos abusos sexuales a modelos, prepara ya el recurso a la prisión sin fianza que el viernes por la tarde acordó el magistrado Julián García Marcos. Fuentes del despacho que representa al encausado expresan su desacuerdo con la decisión judicial, al considerar que no se ha producido ninguna aportación de pruebas sustancial como para modificar el estado procesal en el que se encontraba el encausado, una tesis, que, sin embargo, no es compartida por las acusaciones fiscal y particular.

A la defensa del investigado se le presentan a partir de ahora dos opciones para interponer el recurso. Lo puede presentar ante el mismo instructor que ha acordado la medida privativa de libertad o bien ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Todo induce a pensar que, por economía procesal, el letrado acudirá directamente a la instancia superior a la que demandará la excarcelación de su cliente.

El fotógrafo está siendo investigado por presuntos delitos de estafa, revelación de secretos, injurias, amenazas, abusos sexuales, producción y difusión de pornografía infantil, corrupción de menores y violación. Hasta el momento, son ocho las modelos que se han querellado contra Cabezudo, aunque, según anunció el viernes el letrado que les representa, esta próxima semana interpondrá otras ocho denuncias.

El abogado del investigado puede recurrir primero ante el mismo juez y luego ante la Audiencia

El caso lleva cinco años en fase de instrucción. Se inició en 2013 y acumula nada menos que dieciocho tomos. Las acusaciones sostienen, principalmente, que el encausado abusó sexualmente de las víctimas durante las sesiones fotográficas a las que se sometieron en su estudio y, de la misma manera, le imputan que incluyera los trabajos realizados en su página web sin contar con sus autorizaciones. Otra de las acusaciones que recae contra el investigado es la de no haber retirado de la red todo el material audiovisual cuando la autoridad judicial así se lo requirió.

Cabezudo ha negado hasta el momento las imputaciones. Rechaza haber sometido a las jóvenes a tocamientos, abusos o agresiones y respecto a la existencia de un vídeo pornográfico en el que participó personalmente, asegura que fue un «trabajo profesional» con una persona adulta y de común acuerdo entre las partes. El fotógrafo argumenta igualmente que cuenta con los contratos firmados por las modelos, de manera que considera que los derechos de autor de las imágenes le pertenecen.

Kote Cabezudo, en declaraciones que ha venido prestando, señala que su material fue retirado de internet a los pocos meses de que se iniciara la instrucción judicial. Asevera que los archivos de contenido sexual quedaron clausurados, aunque precisa que entonces parte de dicho material se fueron sustraídos de manera ilícita, por webs piratas y que son esos los documentos que todavía circulan por la red, sin que él tenga control alguno sobre los mismos.

Presión social

El decisión de juez de enviar a Cabezudo a prisión ha causado en medios de la defensa cierto grado de sorpresa, máxime cuando en los cinco años transcurridos es la primera vez que prospera esta petición, aun cuando ha sido reclamada reiteradamente. Hasta el momento, la parte acusadora había solicitado el ingreso en la cárcel de Cabezudo hasta en una decena de ocasiones. En todas, no obstante, las pretensiones de las querellantes habían sido desestimadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 y luego ratificadas por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, aunque no en todos los casos la unanimidad reinó entre los miembros del tribunal.

Además, la representación legal de Cabezudo ha venido sosteniendo que desde la última vez que la Audiencia acordó mantener al acusado en libertad provisional no se había aportado ninguna prueba nueva de relevancia, de ahí que no comparta la determinación del juez de enviar a Cabezudo a prisión, máxime cuando, según considera, en los cinco años transcurridos desde el inicio de la causa, su cliente ha respetado las medidas cautelares que le fueron impuestas.

La acusación particular, sin embargo, no comparte este criterio. Afirma que el investigado debería haber ingresado hace tiempo en prisión y muestra su acuerdo con la resolución del nuevo magistrado. El letrado que representa a las presuntas víctimas opina que Cabezudo habría acosado a testigos y también a parte del entorno familiar de alguna de las denunciantes, al tiempo que afirma que estaría obstruyendo la labor de la justicia y que también pudiera haber ocultado material informático.

Al margen de lo que las partes puedan argumentar, lo cierto es que en las últimas semanas se ha producido un hecho relevante como ha sido el cambio de instructor del proceso. La magistrada que ha dirigido el sumario desde 2013 se vio obligada a abstenerse, después de que el pasado mes de abril el pleno de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco admitiese a trámite, de manera parcial, una querella cursada por el abogado de las denunciantes. Así, el sumario pasó a manos del titular del Juzgado de Instrucción número 3 que prácticamente se ha estrenado en el caso con el auto que envía a Kote Cabezudo a la cárcel. A la vista del pronunciamiento, es evidente que los criterios entre los jueves divergen, aunque hay quienes opinan que la presión que a través de las redes sociales se ha ejercido y la reacción ciudadana tras la sentencia de 'La Manada' han podido influir a la hora de enviar a Cabezudo a prisión.

Nuevas denuncias

Ha transcurrido un lustro desde que el proceso judicial empezó y todo parece indicar que todavía le quedan muchos meses de vida, en contra de la opinión del Tribunal Superior del Justicia del País Vasco que el mes pasado afirmó que el caso se dará por concluido cuando se reciba una prueba pericial pendiente de realizar y solicitada por la acusación particular. Pero no parece que pueda darse carpetazo tan pronto a la fase de instrucción, sobre todo si, como aseguró el viernes el abogado de las querellantes, esta próxima semana presentarán otras ocho denuncias de otras tantas mujeres. Citaciones, nuevas tomas de declaraciones y otras diligencias hacen que en estos momentos resulte poco menos que imposible vaticinar cuánto más puede dilatarse.

Hasta el momento se ha practicado un importante número de diligencias, hasta once declaraciones de imputados, diez con el querellado Kote Cabezudo. También se han tomado veintitrés declaraciones de testigos, trece de perjudicadas y dos declaraciones periciales. Por tanto, todo induce a pensar que hay 'caso Kote Cabezudo' para rato.