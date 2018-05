«Kilómetro a kilómetro» contra el cáncer de pulmón Los impulsores de la campaña para visibilizar el cáncer de pulmón, ayer en la presentación en el Kursaal. / MICHELENA Lanzan una campaña para visibilizar la enfermedad | M. J. SILVANO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 4 mayo 2018, 07:18

Dar visibilidad al cáncer que más vidas de mujeres se cobra en Europa, y a una de las patologías más mortales en España. Sociedades médicas que agrupan a especialistas en neumología, cirugía torácica, y oncología médica y radioterápica, instituciones y organizaciones deportivas como la Behobia-San Sebastián han unido sus fuerzas para sensibilizar sobre el cáncer de pulmón y promover hábitos saludables que ayuden a evitar esta y otras enfermedades graves.

En el marco del 9º Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Torácica que se celebra hasta hoy en el Kursaal, ayer se presentó la campaña promovida por AEACaP (Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón). El donostiarra Jon Zabaleta, médico especialista en Cirugía Torácica, aseguró que «teníamos dos retos: unir a las cuatro sociedades científicas y vincular el campo de la salud con el deportivo. Por eso nos pareció muy acertado invitar a la organización de la Behobia, por todo lo que está trabajando en favor de los hábitos saludables a través de la práctica deportiva. El equipo que coordina Iñigo Etxeberria está muy concienciado con ciertos aspectos que tienen un impacto negativo en la salud, como la obesidad o el sedentarismo».

Bernard Gaspar, presidente de AEACaP, desde su propia experiencia, explicó la necesidad de concienciar y conseguir que la población sepa más sobre este tipo de cáncer, que «se suele asociar al tabaquismo, pero hay un porcentaje de no fumadores, como fue el caso de mi mujer». En 2008, Gaspar puso en marcha junto a ella, Dulce López, la asociación. «En los últimos años se han producido avances muy significativos en el tratamiento, y por lo tanto, hay que lanzar un mensaje de esperanza». Pero en su caso no fue suficiente. «A mi mujer le diagnosticaron esta enfermedad con 32 años y aunque estuvo luchando con toda su energía durante todo un año, falleció. He seguido su legado junto a mis dos hijos. Entre todos hemos conseguido que se dé mayor visibilidad a los afectados. La actividad deportiva encaja muy bien en el marco de nuestra asociación. Llegar a la meta es importante y luchar durante todo el proceso, kilómetro a kilómetro», recalcó.

«En los últimos años se han producido avances muy significativos en el tratamiento»

La directora de Turismo de la Diputación de Gipuzkoa, Maite Cruzado, consideró «una excelente idea vincular el tema de la salud con organizaciones como la Behobia. El sector turístico siempre ha ido encaminado a apoyar a este tipo de eventos deportivos que han ido profundizando en temas de mucho calado en la sociedad como es el fomento de actividades saludables. Defendemos los mismos valores».

La Behobia-San Sebastián, la carrera más multitudinaria del territorio, se mostró sensible ante el reto de dar mayor protagonismo a todas las personas que plantan cara al cáncer de pulmón. El compromiso del Club Deportivo Fortuna, organizador de la prueba que prevé llegar este año a los 30.000 participantes, va más allá del ámbito del deporte. En los últimos años han abordado factores que han redundado de forma positiva en la población. Iñigo Etxeberria, director de la carrera, lo explicó así: «Nuestro objetivo es unir deporte-salud a todos los niveles. Los retos que nos hemos marcado son incidir en la prevención de la obesidad, sedentarismo, y qué mejor medicina para contrarrestarlos que potenciar la actividad deportiva. Otro tema de muchísimo calado es el de impulsar iniciativas que vayan encaminadas a conseguir la paridad total».

La canción 'Sólo si lo hacemos juntos', compuesta por Alex Ubago y adaptada al euskera por Zuriñe Hidalgo pone la banda sonora a la iniciativa. «La canción habla de esperanza, fuerza interior y estar unidos ante cualquier reto, dijo Ubago. «Me parece muy potente el maridaje entre deporte y medicina».