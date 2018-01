'Hor kanpoan', zinema eta zientzia bat eginik Santiago Pérez-Hoyos astrofisikaria, Tabakaleran egin den saioan. / UPV/EHU Donostian eta Bilbon egiten ari den zikloaren baitan, bigarren hezkuntzako 200 ikaslek Santiago Pérez-Hoyos astrofisikariaren konpainian ikusi dute 'The Martian' filma Miércoles, 17 enero 2018, 16:55

Lurrean estreinatua izan aurretik, Nazioarteko Espazio Estazioko astronautek izan zuten, 2015 urtean, Ridley Scotten 'The Martian' filma inork baino lehen ikusteko aukera. Asteazken honetan, Donostiako Tabakaleran, Santiago Pérez-Hoyos astrofisikariarekin batera ikusi dute DBHko 200 bat ikaslek zapuztutako misio baten ondoren Marten bakar-bakarrik bizirauteko bere adimen guztia erabili beharko duen ingeniari mekanikoa eta botanikoa den astronautaren kontakizuna. Filmaz gozatzeaz gain, adituaren ekarpenei esker gehiago ikasi dute planeta gorriari buruz.

Euskadiko Filmategiak, Donostia International Physics Center-ek (DIPC) eta Azkuna Zentroak antolatutako 'Hor kanpoan' zikloaren baitan antolatu da emanaldia, bigarren hezkuntzako ikasleei zuzendutako hiru saio berezietan lehenengoa. Zikloa urtarrilaren 11an abiatu zen Donostian Pedro Miguel Etxenike fisikaria, UPV/EHUko katedradun eta DIPCko presidenteak aurkeztutako 'Interstellar' (Christopher Nolan, 2014) filmarekin, eta martxoaren 15ean amaituko da, DIPCko Superkonputazio Zentroko zuzendari Txomin Romerok aurkeztuko duen 'The War of the Worlds' (Byron Haskin, 1953) pelikularekin. Bien bitartean, hor kanpoan dagoena irudikatu duten lau filmen bina emanaldi egingo dira, bata Donostiako Tabakaleran eta bestea Bilboko Azkuna zentroan. Kasu guztietan, filmak ukitzen dituen gaietan aditua den zientzialari batek aberastuko du saioa.

Publiko orokorrari zuzendutako saio horiez gain, badira hiru berezi, bigarren hezkuntzako ikasleei zuzenduak. Guztira, 600 ikasle eta irakasle baino gehiagok parte-hartzea espero da harrera beroa izan duen lehen ekimen honetan. Zientzia eta zinema zikloaren hurrengo edizioetan, ikastetxeei bideratutako aktibitaet honi jarraipena ematea espero dute antolatzaileek publiko zabalago bati aukera irekitzeko. Ikastetxeentzako saioetan izen-ematea itxi da dagoeneko Donostian.

Marteren esplorazioa

Pelikulak zientzialari aditu baten konpainian ikustea proposatzen duen ekimenak bi helburu nagusi ditu: ikerketa eta zientziaren edertasuna publiko gazteari gerturatzea, eta bere ikus-hezkuntza zinemaren bitartez aberastea. Ikasleei zuzendutako lehen saioan, esan bezala, 200 bat ikaslek hartu dute parte.

Jardunaldiaren aurkezpenean izan dira Joxean Fernández, Euskadiko Filmategiko zuzendaria eta Ricardo Díez Muiño, DIPCko zuzendaria. Filma ikusi ostean, gazteek pantailatik errealitatera egin dute salto, Santiago Pérez-Hoyos astrofisikariaren laguntzaz planeta gorriari buruz gehiago ikasten jarraitzeko. Santiago, Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Bilboko Ingeniaritza Eskolako Zientzia Planetarien Taldeko ikerlari partaidea da. Beste proiektu batzuen artean, NASAren rover Mars 2020 misioan bidaiatuko duen instrumentuetako baten lan-taldean dago sartuta. Zientzialari gonbidatuaren eskutik, ikerketa zientifikoari eta Marteko misioei buruz ikasi dute gazteek, eta Marteren esplorazioak hurrengo urteetan dituen erronka teknologikoak ezagutu dituzte, horien artean 2030ean misio tripulatu bat bidaltzea.

Eguzki-sistemako planeten atmosferak ikuspuntu desberdinetatik aztertzeaz arduratzen dira Zientzia Planetarien taldea osatzen duten dozena bat ikasle eta ikerlari, Agustín Sánchez-Lavega katedraduna, Ikerkuntzako Euskadi Saria 2016ean, buru dutela. Venus Express bezalako misio espazialetan parte hartu dute, eta gaur egun, Mars 2020 (NASA), ExoMars (ESA) edo JUICE (ESA) bezalako proiektuetan kolaboratzen dute, lurreko eta orbitako zenbait behatoki astronomikoetatik aktiboki lanean aritzeaz gain.

Ikastetxeekin hurrengo saioak urtarrilaren 19an Tabakaleran, Donostian, eta otsailaren 5ean Azkuna Zentroan, Bilbon, ospatuko dira euskaraz eta bi hizkuntzatan, hurrenez hurren, eta berriz ere, UPV/EHUko Zientzia Planetarien taldeko ikerlarien partaidetza izango dute.