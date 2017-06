«Se ha hecho justicia con mi niño» El abogado Iñigo Iruin se funde en un abrazo con la madre de Julen, mientras otros familiares aplauden tras conocer el veredicto. / LOBO ALTUNA El jurado declara por unanimidad a Luis Serrano culpable del asesinato de su hijo Julen JAVIER PEÑALBA San sebastián. Miércoles, 28 junio 2017, 00:49

Las emociones estallaron en la sala de vistas de la Audiencia donostiarra. Han sido cinco años y medio de dolor y tres semanas de máxima tensión. «Declaramos al acusado culpable de haber dado muerte de manera intencionada a su hijo». Las palabras del portavoz del jurado hicieron que los ánimos se desbordaran. Los familiares de Julen, sentados en los primeros bancos, se abrazaron y lloraron, pero esta vez lo hicieron de alegría. «Se ha hecho justicia con mi niño», dijo Itziar Loinaz, la madre del menor asesinado. Los sollozos prácticamente silenciaban sus palabras. A su lado, el abogado Iñigo Iruin hacía esfuerzos por contener también la emoción.

Al jurado no es que no le haya temblado la mano en el caso de la muerte de Julen. No ha tenido ninguna duda sobre lo que aconteció aquel dramático 1 de diciembre de 2011. El veredicto fue demoledor para los intereses de Luis Serrano, el padre del menor. Los miembros del tribunal le declararon culpable de la muerte de su hijo. Y lo hicieron por unanimidad, con nueve votos a favor y ninguno en contra. La lectura del veredicto tuvo lugar a las 15.33 horas de ayer. Al tribunal le ha bastado un día para emitir su fallo y cinco minutos fueron suficientes para que el portavoz diera lectura a las consideraciones. Fue todo por la vía rápida.

20 años. Es la pena máxima a la que Luis Serrano puede ser condenado El fiscal pide 18 años.

El jurado dio por probados los hechos que a lo largo de este proceso han defendido el fiscal y el abogado de la madre de Julen. El tribunal sostiene que el día de autos, sobre las 7.40 horas, el menor salió del bar Oihandar, regentado por la familia de su madre, en el número 25 de la avenida de Zumalakarregi y se dirigió con su padre al antiguo domicilio familiar, donde ya nadie residía, a fin de recoger pertenencias, ya que debían desalojar en breve dicha vivienda. Dentro de la casa, «estando Julen en la habitación que fue dormitorio de los progenitores sufrió una herida en el corazón causada por un cuchillo de una hoja de 11 centímetros de longitud y 2 de anchura», lesión que le produjo un shock cardiogénico y un taponamiento cardíaco que le causó la muerte al cabo de unos minutos.

El jurado concluyó que el acusado, «como venganza contra su esposa por la decisión de ésta de divorciarse», clavó a Julen el cuchillo en el corazón «con la intención de matarle», y efectivamente lo consiguió. El jurado, además, detalla que el ataque fue «repentino e inesperado» y que Julen no tuvo oportunidad alguna de defenderse». Con estas respuestas, el tribunal echó por tierra la teoría de la defensa, según la cual Julen se clavó el arma cuando se encontraba él solo en el dormitorio de sus padres mientras Luis Serrano permanecía en el salón de la vivienda.

Si el veredicto de culpabilidad fue acogido con satisfacción por parte de la familia materna, la reacción del acusado no pasó inadvertida para nadie en la sala. «¡Qué injusticia!», afirmó Luis Serrano mientras alzaba los brazos, en una expresión de asombro. El padre de Julen rompió a llorar y luego se mantuvo cabizbajo.

Con el veredicto sobre los hechos emitido, al jurado solo le quedaba pronunciarse respecto a si era partidario de la concesión del indulto, bien fuera parcial o total. La respuesta fue igual de contundente: «No, por nueve votos en contra y ninguno a favor», dijo el portavoz.

Tras la lectura del fallo, el juez disolvió el tribunal popular, a cuyos miembros agradeció el trabajo y esfuerzo realizado. Seguidamente, dio la palabra a las partes para que se posicionaran sobre la pena de prisión para el padre. El fiscal Jorge Bermúdez pidió 18 años, además de indemnizaciones para la esposa e hijos por una cuantía global de 135.000 euros.

El abogado Iñigo Iruin reclamó para el acusado veinte años de cárcel. Asimismo, solicitó la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos y medidas de alejamiento por un periodo de 21 años. Por último, demandó que el acusado indemnice con 200.000 euros a su exmujer y con 50.000 a cada uno de sus otros tres hijos.

El abogado de la defensa, Miguel Castells, que inicialmente pedía la absolución, solicitó que se aplicase la atenuante de «dilaciones indebidas», que a su juicio obligaría a fijar una pena inferior a 15 años. Las acusaciones, sin embargo, se opusieron al considerar que el único responsable de que el proceso se dilatara en el tiempo ha sido la propia defensa. Tras la lectura del veredicto, el magistrado Augusto Maeso dictará sentencia en los próximos días.

Al término de la vista, en el hall del palacio de Justicia, los familiares descargaron la tensión acumulada. Los abrazos, los besos, las lágrimas, las expresiones de satisfacción por el resultado llenaban la estancia. Parte del público que ha seguido el proceso hacía también esfuerzos por contenerse. Los abuelos maternos de Julen recibieron a un sonriente Iruin que acababa de abandonar la sala de vistas, al tiempo que otros allegados aplaudían el reencuentro. El letrado condujo a la madre ante los medios. «Itziar está muy emocionada y no va a hacer ninguna declaración, pero sí desea manifestar algo».

Entre lágrimas, la madre de Julen dijo: «Muchas gracias al jurado, muchas gracias al juez... ¡Lo hemos conseguido, todo ha sido por mi niño!». El llanto interrumpió sus palabras. «Se ha hecho justicia con mi niño. Se lo merece», concluyó.

La madre extrajo entonces el móvil y mostró, por primera vez, una fotografía de su hijo Julen. «Este era mi hijo, mi niño». Y añadió: «Se ha hecho justicia».

También el abogado Iruin tuvo palabras emotivas. Indicó que este veredicto «tan rotundo» es el resultado de «la lucha, de la fuerza y de la capacidad de resistencia frente al sufrimiento de dos mujeres: Itziar y Carmen, la madre y la abuela de Julen», afirmó el abogado. «De ellas es el logro, este triunfo. El mérito de que se haya hecho justicia es suyo».

El letrado recordó que había vivido todo este proceso muy cerca de ellas. «Lo que han sufrido es inenarrable. Han sabido aguantar durante cinco años y medio. El reconocimiento público hacia ellas es obligado», reclamó.

El experimentado abogado, en su primer juicio con jurado, ensalzó al tribunal popular, del que afirmó «ha sido riguroso» tanto en su «participación y atención», como en su «preocupación por conocer con el mayor detalle posible todo lo que había acontecido». Dijo que era «digno de elogio», ya que este ha sido «el caso más complicado que se ha llevado ante un jurado en Gipuzkoa», toda vez que «se planteaban tres hipótesis». Añadió que se trataba de «un caso muy difícil y más teniendo en cuenta el recelo que hay en la ciudadanía sobre la posibilidad de que ciudadanos enjuicien», ya que su decisión final «podía acarrear una consecuencia muy negativa para un tribunal jurado».

Sin embargo, a su juicio, «ha sido todo lo contrario» y destacó que «a partir de este veredicto y este juicio la credibilidad y la confianza hacia una institución como el tribunal del jurado va a crecer». «Creo que es una institución que debería, además, tener el respaldo de la ciudadanía en una sociedad democrática», ya que «es necesario que los ciudadanos participen de manera directa en el poder judicial», opinó el letrado. Iruin insistió en que este jurado con su veredicto ha instaurado «un punto de no retorno hacia la credibilidad que en esta sociedad puede tener el tribunal del jurado».

Por su parte, Miguel Castells, el abogado de la defensa, anunció que recurrirá la sentencia y manifestó su «convencimiento pleno» de que su cliente es «inocente». A su juicio, «ha habido errores judiciales en la historia del derecho» y «este es un error judicial» más.