Las Juntas Generales dan su visto bueno al macro outlet de Hondarribia El PSE vota junto al PNV una enmienda a favor de «proyectos que generen puestos de trabajo de calidad en Bidasoaldea» y rechaza el texto de Bildu GAIZKA LASA San sebastián Miércoles, 28 junio 2017, 00:47

El proyecto de macro outlet de cien tiendas previsto para la zona de Zaldunborda Gaina de Hondarribia puede seguir su curso, al menos por lo que atañe a las Juntas Generales de Gipuzkoa. EH Bildu buscó ayer un posicionamiento contrario de la mayoría del Parlamento guipuzcoano, lo que pudiera plantear un conflicto de legitimidad al plan por aquello de representar a la ciudadanía del territorio. No lo consiguió. PNV y PSE introdujeron su enmienda transaccional a la resolución planteada por la coalición abertzale para tratar de frenar la operación y, gracias a su mayoría, lograron sacarla adelante. El texto aprobado manifestaba «su compromiso a favor del medioambiente y el equilibrio territorial sostenible» y apoyaba «los proyectos que contribuyan a la creación de riqueza y de empleo de calidad».

Había antecedentes que podían hacer presagiar una controversia política en torno al proyecto de construir un macro complejo comercial, de 40.000 metros cuadrados -según dimensiona EH Bildu- en el terreno donde se iba a construir en 2004 una planta incineradora y cuya calificación de suelo ha sido modificada recientemente por el Ayuntamiento de Hondarribia para permitir actividades del sector terciario.

El precedente más cercano se había dado en el Parlamento Vasco. El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo (PSE), había manifestado sus cautelas con respecto al plan, llegando a asumir que «las informaciones que hay sobre el proyecto, sobre su extensión y sobre su ubicación, efectivamente parecen romper el equilibrio comercial». Estas declaraciones se producían después de que el PSE se abstuviera en el Pleno del Ayuntamiento de Hondarribia del 10 de junio que aprobó el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, y después de que el Ayuntamiento de Irun, gobernado por el mismo partido, lograra la unanimidad en torno a una moción que instaba al consistorio vecino a que retirara el proyecto.

Pero ayer el grupo juntero del PSE disipó las dudas, primero con su discurso y después con la votación conjunta con el PNV. Su parlamentario Mikel Arrizabalaga asumió que «una prioridad de la Diputación debe ser preservar el modelo de comercio de proximidad, tanto por razones de economía, de actividad y empleo, como por razones de desarrollo y equilibrio urbano», pero defendió la idea de que «en el escenario actual, parece que todavía hay sitio para otros modelos de negocio comercial de mayor envergadura como grandes complejos».

Sostuvo, al igual que Retortillo, que «para el ecosistema comercial vasco es necesario un equilibrio entre ambos modelos», pero omitió la parte mencionada por el consejero de que el proyecto «parece romper ese equilibrio». Retomó el guion de su compañero de filas al zanjar que «no asumimos sin más que una gran superficie suponga automáticamente un efecto negativo para el comercio de proximidad» y justificó su oposición a la resolución de EH Bildu diciendo que «atenta claramente contra la autonomía municipal».

La jeltzale Arantzazu Rojo recordó que «la mayor ratio por habitante, la mayor concentración per cápita de espacios comerciales de Gipuzkoa está en Oiartzun», municipio históricamente gobernado por la izquierda abertzale, y reivindicó que «Hondarribia tiene derecho y competencia para llevar adelante este proyecto». Defendió que «traerá beneficios», entre los que destacó la creación de 400 puestos de trabajo directos y subrayó que las decisiones han sido tomadas en Hondarrbia Lantzen, sociedad «donde han participado todos los grupos políticos».

Aprovechando la presencia de miembos de la asociación Dendartean -del pequeño comercio- en la Cámara, la juntera de EH Bildu Judit García preguntó «si alguien se atreve a decirles que las grandes superficies no han sido muy negativas para el pequeño comercio, o que no se han perdido miles de empleos en el sector, o que su capacidad de negociación no se ha perdido, o que el reparto de la riqueza no se ha quedado en manos de unas pocas empresas privadas».