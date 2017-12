June Benedicto: «La casa de GoldieBlox ha sido el regalo que más me ha gustado» June con el regalo que más ilusión se ha hecho, la Casa de GoldieBlox. / MIKEL FRAILE E.V. Domingo, 24 diciembre 2017, 13:10

Aunque le entusiasme jugar con su padre a la antigua Nintendo, lo que verdaderamente recuerda June con entusiasmo es cuando el año pasado el Olentzero le trajo la casa de GoldieBlox. «Es lo que más me ha gustado». Según aclara a los poco entendidos en los juguetes actuales, «es una muñeca que inventa cosas y te viene con fichas para que montes su casa». Pero sus seis años no le impiden tener recuerdos lejanos y asegura con total certeza que cuando tenía un añito, le trajeron una galleta de chocolate. Algo más mayor, «también me trajeron un bote para hacer pompas y al intentar abrirlo, la ama me decía que no lo abriese», dice sonriente. Este año, habrá que ver cómo se ha portado y si el Olentzero, gran amigo de su bisabuela que se acerca cada año antes de la cena por su casa, le regala lo que ha pedido: «Un libro de cocina, una muñeca Wonder Woman y el disfraz... Es que mola mucho».