Así ha sido este jueves 28 de septiembre

Repasa las noticias más destacadas de la jornada

Real Sociedad. La derrota de la Real Sociedad ante el Zenit de San Petersburgo ha sido una de las noticias más destacadas de la jornada. A pesar de dominar el balón y llevar el control del juego durante la mayor parte del partido, ha sido el Zenit el que ha sacado petróleo de su juego y se ha impuesto finalmente por 3 a 1 lo que deja a la Real con tres puntos en su casillero europeo.

Gipuzkoa: Fomento relanza la obra clave del TAV y proyecta una gran estación en Irun. El ministro Iñigo de la Serna anuncia que se va a licitar ya el primero de los tres tramos del nudo de Bergara por 192 millones de euros para que la alta velocidad vasca esté lista en 2023.

Además el Gobierno central se ha mostrado dipuesto a estudiar la ampliación del aeropuerto de Hondarribia si las instituciones implicadas en Euskadi llegan a un acuerdo.

Política: El Parlamento Vasco apoya el referéndum del 1-O con los votos de PNV y EH Bildu. El texto aprobado sostiene que la voluntad de la ciudadanía «libremente expresada» constituye el «instrumento más eficaz» para la «construcción del futuro de cualquier país o colectivo». Además, se emplaza a los ciudadanos y a las instituciones de Euskadi a mantener una actitud «proactiva» y de «respeto» hacia el referéndum.

En Cataluña la Guardia Civil se ha incautado de 120 urnas y 3 millones de papeletas en Igualada. Además Interior ha avisado a Puigdemont de que el domingo actuará con «absoluta determinación» mientras que la Generalitat se rebela al 'mando único' y asegura que los Mossos «decidirán» cómo actuar el 1-O.

Economía: CAF apuesta por «el crecimiento rentable. El presidente, Andés Arizkorreta, ha destacado que, sin perder el arraigo, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles es una empresa global, con presencia y filosofía internacionales. De hecho, ha resaltado, en una cartera de casi 6.000 millones de euros «no hay ningún tren para España».

Cultura: La jornada de hoy del Zinemaldia ha estado protagonizada James Franco que se presenta su película 'The disaster artist', 'The disaster artist', una comedia que relata el rodaje de la película de culto 'The Room', con la que aspira a conseguir la Concha de Oro. También ha brillado Glenn Close en su llegada a Donostia.

Por otra parte, Mikel Ayestaran ha ganado el V Premio Internacional Cátedra Manu Leguineche.